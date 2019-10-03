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 Политика Украины
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 Призываю бойкотировать отель, в котором проходил "Турецко-Крымский экономический форум", - посол Украины Сибига

Украинский посол в Турции Андрей Сибига призвал бойкотировать турецкий отель "Renaissance Polat", который принял организованный "Турецко-Крымский экономический форум".

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Предоставив площадку для проведения так называемого крымского экономического форума отель Polat Renaissance Hotel в Стамбуле солидаризировался с российским оккупантом. Отныне в отеле не будут останавливаться делегации из Украины. Надеемся украинские туристы тоже сделают такие выводы", - говорится в сообщении.

Напомним, посольство Украины в Турции разоблачило очередную провокацию РФ - попытку легитимизировать оккупацию Крыма, проведя в Стамбуле "Турецко-Крымский экономический форум".

Как стало известно Укринформу, "Турецко-Крымский экономический форум" был запланирован к проведению в Стамбуле 1 октября. Заявленное направление общения на форуме - развитие сотрудничества Турции и Крыма в различных сферах логистики, сельского хозяйства, туризма, строительства и энергетики, возможности экспорта, импорта и инвестиций. Участие в форуме небесплатно. Стоимость - 3000 лир (около 15 тысяч гривен). В анонсе мероприятия также указано, что его цель - развитие "турецко-крымско-российских отношений" и создания новых возможностей для бизнеса.

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Призываю бойкотировать отель, в котором проходил Турецко-Крымский экономический форум, - посол Украины Сибига 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151908
 
   
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турки рыдают горькими слезами то ли с досады, то ли от смеха, надо на этот отель наложить украинские экономические санкции, шоб боле неповадно было
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Дурак, не отель надо бойкотировать, а ноту протеста вручить туркам
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турки рыдают горькими слезами то ли с досады, то ли от смеха, надо на этот отель наложить украинские экономические санкции, шоб боле неповадно было
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вова иди пой в терновнике.
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на муравейнике сидишь ужо? Призываю бойкотировать отель, в котором проходил "Турецко-Крымский экономический форум", - посол Украины Сибига - Цензор.НЕТ 3543
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ты с бутылки и не вздумай вставать потому что твой муж кадыровей этого не одобрит.
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слышь, однопластиночное, у тебя более свежей идеи не найдеца?
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интересно, что и лайкеры у тебя - зелеботы.
Вам, бл#дям, весело?!
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Дурак, не отель надо бойкотировать, а ноту протеста вручить туркам
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Этот тот вопрос который не касается частный он или не частный
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власть не может влиять на выбор поситетелй в ЧАСТНЫХ заведеняих! Гланое что бы там соблюдали закон!
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Значит по вашему турецкая власть тут не причем?
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так же как и немецкая, индийская и остальные.
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Интересно как повела себя турецкая дипломатия если допустим в Киеве в каком-нибудь отеле собрались бы на форум курдские повстанцы?
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Внешняя политика Украины превратилась в позор и посмешище. Зебилам низкий поклон, молодцы.
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простому украинцу в пятизвездочном отеле и так не светит останавливаться, где в сутки номер ...месячная зарплата)))
еще к бойкоту присоединится большинство пенсионеров))
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Он дурак, отель лишь зарабатывает деньги, ему все равно кому сдавать помещения. А вот насчет соответствия своей должности этого посла есть большие сомнения, он должен был добится запрета на проведение данного форума.
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ты сам себе ответил. От кого требовать запрет, от дурака с отеля?
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Самый эффективный проэкт это бойкотировать монику, импичмент . И тогда исчезнут большие проблемы, а за ними и малые.
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Ты прямо с Германии прилетишь импичмент Монике делать ?
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Interesno eto ne tom sami otel gde ruskije turisty pojezdaja domoj vse produkti svorovanyje s otelia cemodanami domoj tacyt?
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Вообще-то этот шабаш на территории Турции. Кругом одни сволочи,которые сами за себя. Прожевали украинские власти сопли с 91 года вместо того,чтобы действовать как прибалты например-вот и результатики.
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Украинцы и до этого его бойкотировали!
1 000 баксов ночь! С зарплатой в 300.
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А отель то тут при чем, ну отказался бы этот, сняли бы другое помещение, намного важнее что все проходит с молчаливого согласия турецкой власти.
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Власть не может вляить часные отели. Главное что бы там не нарушали порядок.
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Передайте послу, что раша уже не совсем как бы и враг- торговый партнер. Так что о пусть там поосторожнее с бойкотами.
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Как же тяжело быть тупыми. Читаешь коменты и волосы дыбам встают. По всему миру в частных отелях проводят свои съезды мафиози, проститутки, общества любителей пива и самогона. Ну и что? Давайте всем правительствам писть ноты возмущения!!! Посол верно сказал что нужно делать - БАЙКОТИРОВАТЬ! Что бы другие пом не захотели. А то приплели сюда уже и зелю и беню...
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ПРоще адыгов, татар и прочих чурков обратно продать крымским готам, на крайняк цыганам. А то рабы что-то много себе позволяют.
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Друзi ,прошу набрати у гуглях цей ватний готель та опустити рейтинг , на жаль пряму сцилку заблокував тут модератор..
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Так когда наянется заваруха, и что ссобой можно взять из тяжелого-лом ,кирку,вила или деда шмайсер
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так в туречину , як правило, їздять не в істанбул, а в анталію, йолопе.
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нахер она сплющилась та анталия... Мармарис, Бодрум, Гюмбет, Измир. А там и до греческих островов рукой подать. Родос от Мармариса в 40 км. Можно день-два провести. Или интереснее на забычкованном песке на 3 острова смотреть с тоской?
А вообще-то, как оказалось, Канары в 1,5 раза дешевле хорошей Турции... а по качеству отдыха превосходят во 100 крат. Теперь Тенерифе в приоритете...
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ти ваще понял о чем? или так проходил мимо и нашел атлас? решил поумничать.
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или ты дурак? Цитирую тебя, как Мао: "...так в туречину , як правило, їздять не в істанбул, а в анталію..."
какое правило? йолопе? Кто твое правило изобрел?
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Непонятно. Посол ведь уже раньше отрапортовал, что сорвал эту провокацию
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Отныне.) Эти дипломаты живут на широкую ногу. 5-звездочный отель на берегу моря.


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Треба вписати цей готель на сайт Миротворець. І всіх, хто буде там зупинятися не пускати в Україну.
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