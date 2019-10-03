 Призываю бойкотировать отель, в котором проходил "Турецко-Крымский экономический форум", - посол Украины Сибига

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Предоставив площадку для проведения так называемого крымского экономического форума отель Polat Renaissance Hotel в Стамбуле солидаризировался с российским оккупантом. Отныне в отеле не будут останавливаться делегации из Украины. Надеемся украинские туристы тоже сделают такие выводы", - говорится в сообщении.

Напомним, посольство Украины в Турции разоблачило очередную провокацию РФ - попытку легитимизировать оккупацию Крыма, проведя в Стамбуле "Турецко-Крымский экономический форум".

Как стало известно Укринформу, "Турецко-Крымский экономический форум" был запланирован к проведению в Стамбуле 1 октября. Заявленное направление общения на форуме - развитие сотрудничества Турции и Крыма в различных сферах логистики, сельского хозяйства, туризма, строительства и энергетики, возможности экспорта, импорта и инвестиций. Участие в форуме небесплатно. Стоимость - 3000 лир (около 15 тысяч гривен). В анонсе мероприятия также указано, что его цель - развитие "турецко-крымско-российских отношений" и создания новых возможностей для бизнеса.

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