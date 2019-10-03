 Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК. СПИСОК

Об этом в Facebook сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский предлагает Раде назначить на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

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Боярчук Оксану Борисовну (СН); Буглака Юрия Александровича ("ЕС"); Гатауллину Елену Аухатовну (СН); Гевко Андрея Евгеньевича ("Голос"); Глущенко Викторию Анатольевну ("Батькивщина"); Греня Виталия Вячеславовича (СН); Диденко Олега Николаевича (СН); Дубовика Сергея Олеговича (ОПЗЖ); Евстигнеева Андрея Сергеевича (СН); Ефремову Ирину Алексеевну (СН); Кармазь Александру Александровну (СН); Любченко Павла Николаевича (СН); Мирошниченко Юрия Романовича (ОПЗЖ); Перепелюка Владимира Григорьевича (СН); Плукаря Виталия Владимировича (СН); Постивого Сергея Александровича (СН); Фрицкого Юрия Олеговича (СН).

Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

По данным LIGA.net, голосование за новый состав ЦИК планируется завтра, 4 октября.