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 Политика Украины
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Все про:ВР (23775) Зеленский (3112) ЦИК (3337) Гончаренко (278)

 Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК. СПИСОК

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский предлагает Раде назначить на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК. СПИСОК

  1. Боярчук Оксану Борисовну (СН);
  2. Буглака Юрия Александровича ("ЕС");
  3. Гатауллину Елену Аухатовну (СН);
  4. Гевко Андрея Евгеньевича ("Голос");
  5. Глущенко Викторию Анатольевну ("Батькивщина");
  6. Греня Виталия Вячеславовича (СН);
  7. Диденко Олега Николаевича (СН);
  8. Дубовика Сергея Олеговича (ОПЗЖ);
  9. Евстигнеева Андрея Сергеевича (СН);
  10. Ефремову Ирину Алексеевну (СН);
  11. Кармазь Александру Александровну (СН);
  12. Любченко Павла Николаевича (СН);
  13. Мирошниченко Юрия Романовича (ОПЗЖ);
  14. Перепелюка Владимира Григорьевича (СН);
  15. Плукаря Виталия Владимировича (СН);
  16. Постивого Сергея Александровича (СН);
  17. Фрицкого Юрия Олеговича (СН).

Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК 01

По данным LIGA.net, голосование за новый состав ЦИК планируется завтра, 4 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3151905
 
 
 Топ комментарии
 
внизу підпис Моніки Зєлєнськи чи Вови Левінські?
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їм би коломойського запідозрити та в дурості своїй покаятись, але ні, знову винних шукають
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внизу підпис Моніки Зєлєнськи чи Вови Левінські?
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Ківу за рукоблудство в ВР,навіть в російському МК обговорюють сьогодні) Мертвечук і Ківа братья навек Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 1230
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найголовніше - якщо ківа завтра опиниться в слузі народу, а тіщенко - в опзж, то ні в слузі народу ні в опзж нічого не поміняється (Поярков) Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 2847
https://www.youtube.com/watch?v=LFkwEfLwLnk&feature=push-u-sub&attr_tag=f8wtwucjtalSDKms%3A6
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Собацюра, ти ще дуже пояркова, той хоть картини пише
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Я також пишу картини,а ще написав багато композицій в думному українському ладі.
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їм би коломойського запідозрити та в дурості своїй покаятись, але ні, знову винних шукають
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100%, Порох доказал это на парламентских выборах, все увидели как плохо при зебилы и проголосовали за Пороха на парламентских, также будет и на местных выборах и люди Пороха выиграют почти все местные выборы Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 4672
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ЄС його чомусь не подала від своєї партії
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Там же где и Охендовский
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Так и Петя разогнал тот состав, который его утвердил. И шо . он не легитимный?
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Пока только шутам мародера украинцы показали .!. Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 8405
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нє! шуты гороховые сейчас у власти. да и показать вам нечего, кроме своей тупости.
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...и плачущий синежопый уже при деле Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК - Цензор.НЕТ 2660... видать именьицо достроить напросился, самому то никак......правильной дорогой идет таварисч...)))
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а где в.в.ху..ло?
Не внес - точно нападет Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК - Цензор.НЕТ 2221
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чтобы порохоботов -коррупционеров - патриотов там и духу не было.
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эти люди и устроят цирк под названием выборы в ОРДЛО = "особый статус" выборов, ОРДЛО, пацанчика и его хозяев
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Швиденько. Скоро ж "вибори" в ОРДЛО, а потім, разом з "путінвведі" і референдум про ЄС і НАТО
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Т.е. теперь и ЦИК полностью подконтролен Коломойскому.
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Для рішення, на скільки я пам'ятаю, потрібно рівно 12 голосів?
Поправте мене, або норму скиньте, хто точно знає...
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Что за бред... Зелемойский назначил ЦИК, вот так будет верно...
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а фатіру переписати на Коломойського зюзя не хоче, нє?
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Отчество третьей в списке красноречиво говорит о состоянии от всего происходщего в стране.
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ему самое время писать заявление о сложении полномочий президента и явку с повинной Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 6420
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Народ,кто в курсе ,по списку , кто там чей водитель,парикмахер или фотограф?
Что это за люди?
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чостина кварталівців, частина бенівців.
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Та ЗЕ потрібна нова ЦІК для того, щоб просто без усіляких проблем провести вибори на окупованих теріторіях, які будуть проводити москалі. А ця ЦІК просто повинна закрити очі на все це і потім сказати що все було ок. На цьому буде поставлена крапка, в легалізації терортстів в укоаінському середовищі.
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А где же Лукаш? Порохоботы клялись и лобом в стенку бились что будет Лукаш.
Опять набрехали что-ли?
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