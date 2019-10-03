 Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК. СПИСОК

Об этом в Facebook сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский предлагает Раде назначить на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
- Боярчук Оксану Борисовну (СН);
- Буглака Юрия Александровича ("ЕС");
- Гатауллину Елену Аухатовну (СН);
- Гевко Андрея Евгеньевича ("Голос");
- Глущенко Викторию Анатольевну ("Батькивщина");
- Греня Виталия Вячеславовича (СН);
- Диденко Олега Николаевича (СН);
- Дубовика Сергея Олеговича (ОПЗЖ);
- Евстигнеева Андрея Сергеевича (СН);
- Ефремову Ирину Алексеевну (СН);
- Кармазь Александру Александровну (СН);
- Любченко Павла Николаевича (СН);
- Мирошниченко Юрия Романовича (ОПЗЖ);
- Перепелюка Владимира Григорьевича (СН);
- Плукаря Виталия Владимировича (СН);
- Постивого Сергея Александровича (СН);
- Фрицкого Юрия Олеговича (СН).
Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.
По данным LIGA.net, голосование за новый состав ЦИК планируется завтра, 4 октября.
https://www.youtube.com/watch?v=LFkwEfLwLnk&feature=push-u-sub&attr_tag=f8wtwucjtalSDKms%3A6
Не внес - точно нападет
Поправте мене, або норму скиньте, хто точно знає...
Что это за люди?
Опять набрехали что-ли?