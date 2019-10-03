EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  746  22
Все про:ВР (23775) законопроект (2177) ВСУ (356)

 Рада приняла законопроект о дезертирстве

Верховная Рада приняла закон, который позволяет исключать дезертиров из рядов Вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 287 нардепов.

Законопроектом №1227 "О внесении изменений в Закон Украины "о воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" предлагается признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кроме того, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о праве применения соединениями, воинскими частями и подразделениями ВСУ оружия и техники в особый период

Источник: https://censor.net.ua/n3151903
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Юля из Одессе, від якої у Ківи зачухалися мондавошки
Рада приняла законопроект о дезертирстве - Цензор.НЕТ 3986
 показать весь комментарий
 
 
А у кивы специфический вкус. Хотя,что взять с нарколыги? И с резиновой куклой ляжет.
 показать весь комментарий
 
 
Невдмухувальна якась...
Хоча для Ківи "помучить красного партизана" - якраз норм.
 показать весь комментарий
 
неа, теперь зебилы за всё в ответе.. отправим тебя "перестать стрелять" на фронт, а сами в кафе в Киеве посидим, зелену шмарклю на Йолке повесим.. Будет весело, кацапе))
 показать весь комментарий
 
 
преЗик должен показать пример и первым сдаться властям !
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, скоро призыв, вы пойдете спасать страну от зе капитулянта или так и будете скрываться от военкоматов и воевать на диванах ?
 показать весь комментарий
 
 
за нас не волнуйся, Майдан будет полным, Украину спасем !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
при пете большую часть погибших переводили в статус дезертира
 показать весь комментарий
 
 
кацап.. перестань уже в 2019 постить методички ольгина 2014 года..
В общем, купи календарь, НОВЫЙ, чухонец))
 показать весь комментарий
 
 
Что ещё не правда? Парады во время котлов и тайны встречи с Медведчуком тоже ? Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 9437
 показать весь комментарий
 
А закон о уклонении от службы? ведь будущий главнокоммандующий во время активных боевых действий откосил аж 4 раза
 показать весь комментарий
 
 
Скоро призыв, ты уже выбрал в каких войсках будешь служить ?
 показать весь комментарий
 
для дезеотиров цие будет непоправимым ударом: долго будут безутешно рыдать о необдуманно сделанном шаге и грустить всю оставшуюся жизнь
 показать весь комментарий
 
 
Типо от совка не осталось высеров, шо типо если ты не особо любишь оккупацию(совок), то не должен и служить ему.
Мы просто адаптировали под независимую от совка страну.
И это понятно что если человек может выбирать власть(чего не было в совке), то он полноценный гражданин.
Так что закон - наверное нормальный(если украинцы принимали, т.е. вдумчиво читали, дискутировали и т.д.)
Но вот..... ну не знаю, мне хватает что попы вопят о всяких царствах, а у нас демократия, так что либо попы - злые, либо раввины.

не, дожились мы нормасик - только и нужно шо на Тутмаса надеяться. Ну, как сказал кое-кто - сотни лет "молились и ждали".....
ненавижу - всех.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх