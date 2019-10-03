 Рада приняла законопроект о дезертирстве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 287 нардепов.
Законопроектом №1227 "О внесении изменений в Закон Украины "о воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" предлагается признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кроме того, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.
Хоча для Ківи "помучить красного партизана" - якраз норм.
призыв в Грудене, на ЙОЛКУ !
В общем, купи календарь, НОВЫЙ, чухонец))
Мы просто адаптировали под независимую от совка страну.
И это понятно что если человек может выбирать власть(чего не было в совке), то он полноценный гражданин.
Так что закон - наверное нормальный(если украинцы принимали, т.е. вдумчиво читали, дискутировали и т.д.)
Но вот..... ну не знаю, мне хватает что попы вопят о всяких царствах, а у нас демократия, так что либо попы - злые, либо раввины.
не, дожились мы нормасик - только и нужно шо на Тутмаса надеяться. Ну, как сказал кое-кто - сотни лет "молились и ждали".....
ненавижу - всех.