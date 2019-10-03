 Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса, - ФРГ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на запрос Радио Свобода.

"По мнению правительства Германии, минские соглашения остаются дорожной картой для политического решения ситуации на востоке Украины. Согласовать "формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты минских соглашений. По нашему мнению, Минские соглашения не будут считаться выполненными, пока полный территориальный суверенитет и целостность Украины не будут восстановлены в Луганском и Донецком регионах ", - сообщили в МИД Германии.

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Ранее в Европейском союзе выразили надежду, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к имплементации Минских договоренностей.

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".