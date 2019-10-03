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 Политика Украины, За рубежом
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 Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса, - ФРГ

Правительство Германии приветствует согласование трехстороннего контактной группой "формулы Штайнмайера" и заявляет, что минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных ныне территориях Луганщины и Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на запрос Радио Свобода.

"По мнению правительства Германии, минские соглашения остаются дорожной картой для политического решения ситуации на востоке Украины. Согласовать "формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты минских соглашений. По нашему мнению, Минские соглашения не будут считаться выполненными, пока полный территориальный суверенитет и целостность Украины не будут восстановлены в Луганском и Донецком регионах ", - сообщили в МИД Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил стратегию Зеленского. Происходящее - огромная ошибка, граничащая с преступлением, - Безсмертный

Ранее в Европейском союзе выразили надежду, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к имплементации Минских договоренностей.

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151900
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Вы правы. Так оно и будет. Просто очередной замороженный конфликт с рашей.
Кто его знает, что лучше.
Но если рассудить здраво, а какие варианты есть еще ?
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додавить и развалить парашу. главное чтоб не забрызгало
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ага, можно еще заодно развалить Китай, чего уж. Чем вы там давить-то собрались
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А при чем тут Китай? Китайцев в крысме и доЛбассе нет, а кацапы есть.
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пойдёшь в первых рядах додавливать
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Лучше заморозить и спокойно заниматься экономикой. А потом как хорваты в 1995-м за 84 часа разморозить!
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Сколько за прошлые сутки убито и ранено в Грузии или в Молдове?
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по украинским законам.

на территории, на которой не действуют украинские законы.
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А Крим? Хоча мені плювати на Крим, а на ордло тим більше до сраки.
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А на какие территории Украины тебе ещё плевать? Мариуполь? Харьков? Одесса?
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Як би я не спілкувався з лугандонами, мене б можливо і зачепило твоє питання, а так...
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Ага «суверенитет» это когда горстка тупорылых домбасяней будет решать идти Украине в НАТО или нет.
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А с каких пор горсовет или областной совет чего-либо определял внешнюю политику государства? Ну добавит заЖИДтя в своих рядах еще десяток рыл, что в прочем погоду в Раде не сделает.
Да, даунбосятам создадут их собственное гетто, где они могут говорить по рузьки, выбирать своих клоунов в местные советы (что впрочем происходит во всей стране). А дальше, после взятия под контроль границы, разберутся с жопочленцами, хотя скорее всего и разбираться особо не с кем будет, большинство само свалит на паРашку.
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Штанмаер точно такая шлендра, как и Моника..
И сидят они на одних потоках мертвечука..
Вот так вот..
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штайнмайер не имеет отношения к этому бардаку.

то, шо он предлагал в 2015 году, напечатано на 3 листах и отклонено всеми участниками нормандского формата тогда же.

а на этой ********** писульке только фамилия от штайнмайера.
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Бургеры уже давно про него помалкивают....
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А при Порохе уже почти вернули? Или хотя бы были на пути к возвращению? Или в минских соглашениях было хоть слово о Крыме?
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между строк: про Крым можете забыть,. + с Рашки будут сняты все санкции..
и делается это в ущерб Украине и с одобрения Европы, США и Рашки..
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Ты дурак. Хорошо, что таких 8%, но все равно тяжело стране с вами
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Свора блохастых ПЕСов скавчит. Хорошо так скавчит😀😀😀
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Казламордий козел провокатор веде ЗЄотару під ніж на скотобазу?
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В Минских соглашениях про Крым ничего не сказано
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Нет капитуляции! Одесса против формулы Штайнмайера! Акція "Ні капітуляції" 02.10.2019
https://www.youtube.com/watch?v=PrNdzEUs_Sk&feature=push-sd&attr_tag=RNLTUrrFBAlOfBz4%3A6
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На миллионный город нашлось всего 200 сотни порохоботов ? (и это ещё включая операторов и журналистов)
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І тих вистачило підсмажити шашлички на 2-ге травня.
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Ну и что!? Акция по всем городам!!! В Днепре тоже 100 человек пришло!!!
Опять же приведу пример Киева, вот тут киевлянин пинкертон разумно отвечает:
Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН - Цензор.НЕТ 7443 Alexey Yakovlev 9adaf76a

В киеве живет 4 млн человек . 2 тыс это 0,05% народанаселения ...
даже не те кто проголосовал за пороха ...
может хватит ? может пора научится уважать выбор народа ?

pinkerton

4 млн - это включая детей, инвалидов, стариков, больных и тех, кто на транспорте, дежурствах, командировках, за границей.. остается 1,5-2 млн. и потом не все могут прийти, многие на форумах и сайтах поддерживают. так что твоя арихметика - мимо.
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Можно подумать что кто-то адекватный надеется что нам просто так отдадут Крым?
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люблю немецкий юмор,загадочный, но практичный Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса, - ФРГ - Цензор.НЕТ 2500
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Надо создать новые соглашения в которых будут все оккупированные территории - Крым и Донбасс! Не нужно разделать оккупированные территории потому что и Крым и Донбасс захваченные Россией! И санкции можно будет снимать, только тогда, когда все захваченные территории Россией не будут освобождены и территориальная целостность Украины не будет восстановленна!
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Никогда это не будет, цель кремля там подконтрольный анклав оставить, пытаются запихнуть их в Украину, а это уже не восстановление суверенитета, похоже, Европе оно надоело, их вполне устраивает
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ага!! после нескольких лет "самообстрелов"!!!
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Крым пан президент забыл включить в Минские соглашения.
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Якби мародер проліз на другий термін, то зараз розповідав би про доцільність формули штанмаєра, а порохоскот би дякував йому за цю формулу.
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А там приходиться блазню віддуватися на антрепризі...
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не будет там никакого суверинитета до развала раши...
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соевые маразматики, а чего ваш сыньоносый вошдь крым забыл в минских упоминуть, а？
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