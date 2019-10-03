 Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса, - ФРГ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на запрос Радио Свобода.
"По мнению правительства Германии, минские соглашения остаются дорожной картой для политического решения ситуации на востоке Украины. Согласовать "формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты минских соглашений. По нашему мнению, Минские соглашения не будут считаться выполненными, пока полный территориальный суверенитет и целостность Украины не будут восстановлены в Луганском и Донецком регионах ", - сообщили в МИД Германии.
Ранее в Европейском союзе выразили надежду, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к имплементации Минских договоренностей.
Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Кто его знает, что лучше.
Но если рассудить здраво, а какие варианты есть еще ?
на территории, на которой не действуют украинские законы.
Да, даунбосятам создадут их собственное гетто, где они могут говорить по рузьки, выбирать своих клоунов в местные советы (что впрочем происходит во всей стране). А дальше, после взятия под контроль границы, разберутся с жопочленцами, хотя скорее всего и разбираться особо не с кем будет, большинство само свалит на паРашку.
И сидят они на одних потоках мертвечука..
Вот так вот..
то, шо он предлагал в 2015 году, напечатано на 3 листах и отклонено всеми участниками нормандского формата тогда же.
а на этой ********** писульке только фамилия от штайнмайера.
и делается это в ущерб Украине и с одобрения Европы, США и Рашки..
https://www.youtube.com/watch?v=PrNdzEUs_Sk&feature=push-sd&attr_tag=RNLTUrrFBAlOfBz4%3A6
Опять же приведу пример Киева, вот тут киевлянин пинкертон разумно отвечает:
Alexey Yakovlev 9adaf76a
В киеве живет 4 млн человек . 2 тыс это 0,05% народанаселения ...
даже не те кто проголосовал за пороха ...
может хватит ? может пора научится уважать выбор народа ?
pinkerton
4 млн - это включая детей, инвалидов, стариков, больных и тех, кто на транспорте, дежурствах, командировках, за границей.. остается 1,5-2 млн. и потом не все могут прийти, многие на форумах и сайтах поддерживают. так что твоя арихметика - мимо.