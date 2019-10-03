 Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу адвокатов экс-главы Минэнерго Насалика

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что коллегия судей Апелляционной палаты оставила в силе решение суда первой инстанции, который согласился с доводами прокурора САП и отказал в удовлетворении жалобы адвокатов экс-министра, не выявив никаких доказательств нарушения порядка уведомления о подозрении бывших высокопоставленных чиновников.

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Как уже сообщалось, 9 июля 2019 по согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины Министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.