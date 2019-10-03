 Руководство НАПК уволят, как только президент подпишет закон о перезапуске агентства, - нардеп от СН Янченко

Об этом в комментарии "ГОРДОН" сказала нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.



"Это шаг, направленный на то, чтобы управление НАПК было единоличным, а не коллегиальным. Дело в том, что коллегиальное управление ухудшало эффективность и оперативность принятия решений. В некоторых вопросах они эту коллегиальность доводили просто до абсурда. Например, на заседаниях руководства голосовали за то, как им отвечать на поступающие письма. То есть это была, по сути, говорильня. Часть членов НАПК не были профессионалами и, соответственно, их работа не была эффективной. В частности, они блокировали внедрение в НАПК современных технологий – работали по старинке", – заявила Янченко.

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По ее словам, конкурс, на котором изберут новое руководство НАПК, будет довольно жестким.



"Очень важна процедура избрания руководства. Это будет конкурс, а не политическое назначение. Конкурс довольно жесткий. В независимой комиссии будет шесть человек, трое из которых – от Кабмина, а трое – от международных организаций. Люди, занимающиеся вопросом борьбы с коррупцией, практически в унисон последние два с половиной года говорили о необходимости перезагрузки НАПК, хотя бы его руководства. Поэтому решения Верховной Рады о перезагрузке агентства ждали многие", – подчеркнула нардеп.



Она отметила, что новый глава у агенства может появиться через два месяца после увольнения нынешнего руководства.



"Принятым законом мы дали зеленый свет не только смене руководства НАПК. Также был принят ряд важных норм, которые позволят агентству работать эффективно. Во-первых, НАПК получит доступ ко всем реестрам. Во-вторых, существенно упрощены процедуры принятия решений внутри агентства. Это облегчит взаимодействие с Минюстом. Как только спикер Верховной Рады и президент подпишут закон и он вступит в силу, действующее руководство НАПК будет уволено. Кабмин сможет назначить временного исполняющего обязанности руководителя. А уже постоянного изберут после конкурса. На проведение конкурса отведено 60 дней. Значит, фактически через два месяца может появиться новый глава НАПК", – резюмировала Янченко.

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