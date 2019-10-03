 Налоговая не готова к администрированию такой большой численности расчетных операций, - Южанина о законах о "кэшбеке" и кассовых аппаратах

Об этом Южанина рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Необходимость в том, чтобы эти законопроекты вернуть на повторное второе чтение и подготовить их приемлемыми для предпринимателей. Я имею в виду тех микро предпринимателей, торгующих, в том числе, на вещевых рынках - их 500 000. На самом деле это правильная цифра, потому что первая группа, которая торгует прямо на рынках, она не подпадает под действие закона, а вторая уже подпадает ", - отметила Южанина.

По ее словам, в частности, из законопроектов нужно убрать ответственность предпринимателей за все действия, кроме отражения операций продажи.

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"Если действительно заработает новый вид регистраторов расчетных операций, куда будет действительно входить программное обеспечение, типа Приват-24, то надо понимать, что предприниматель будет отвечать только за то, чтобы каждую свою продажу он отражал через эту программу. Например, продал штаны, стоимость, за сколько продал, написал и отправил эту информацию на фискальный сервер ГФС, где усваивается фискальный номер такой информации, возвращается к предпринимателю и уже есть документ, за который предприниматель несет ответственность, подписывая электронной подписью, и может выдать его кому-то. Но за все остальное, если это упрощенная система налогообложения, предприниматель не должен отвечать", - отметила нардеп.

По ее словам, в законопроектах остались классические штрафные санкции, которые существуют еще с 90-х.

"В этом же законе остались все классические штрафные санкции для классических расчетных операций, точно так же они же применяются к новейшим возможностям отображения продажи", - отметила Южанина.

Кроме того, введена новая норма по ведению учета запасов товаров.

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"В соответствии со стандартом бухгалтерского учета, запасы должны применять исключительно юридические лица. Не внося изменения туда, не понимая последствия таких изменений, которые были сделаны через народного депутата от "Слуги народа", они внедряют, я считаю, изменяют или даже отменяют упрощенную систему налогообложения. Видите, каким путем можно подойти с другой стороны. Не напрямую сказать, что кроме упрощенной системы формирования самой суммы налога, мы все остальные ликвидируем. Это бы вызвало всеобщее возмущение. А так это тихо сделана эта процедура", - сказала Южанина.

По ее словам, внедрение новой системы регистраторов расчетных операций нужно внедрять постепенно, как это делалось раньше.

"При министре финансов Яресько и ее заместителе комитета вносили это предложение, и мы очень настойчиво боролись за то, чтобы постепенно, найти компромисс с людьми, которые не требуют от государства ничего. И тогда были найдены такие решения. Мы говорили о том, что если сумма реализации до одного миллиона, то кассовый аппарат не применяется, мы говорили, что надо применять к некоторым видам деятельности, это бытовой техники, которая имеет гарантийный срок обслуживания, затем со временем мы ввели, что касается реализации медицинских изделий. То есть постепенно готовили и предпринимателей и, самое главное, налоговый орган до того крупномасштабного администрирования, к которому они сегодня вообще не готовы. Я это профессионально утверждаю, что налоговая не готова к администрированию такой большой численности таких расчетных операций", - считает Южанина.

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Напомним, законопроект №1053-1 предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций, то есть внедрение электронных чеков. Законопроект №1073 предусматривает внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.