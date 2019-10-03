 Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - гласит текст указа.
23 июля президент Владимир Зеленский назначил Данилова заместителем секретаря СНБО.
Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).
это наш человек, мышебрат почти
Всем все понятно каких "патриотов" назначает Моника?
чей-то кореш, одноклассник, родственник или хахаль чьей-то жены.
главное, чтобы не кум и не сослуживец
Во оно как.
Вони реально з вас знущаються.
Уже в начале 90-х он был одним из самых известных бизнесменов в Луганске, владея сетью магазинов.
И в 1994 г. получил первую политическую должность в своей карьере, став городским головой областного центра в 31 год.
В качестве мэра Данилов запомнился строительством и открытием эффектной, но не слишком полезной транспортной развязки возле железнодорожного вокзала, покрытием тротуаров на центральных улицах города плиткой, что для середины 90-х на Донбассе было в новинку.
Пробыв на должности всего три года, Данилову пришлось уйти с нее из-за конфликта с городской и областной властью. Заместителем губернатора Луганщины тогда был стремительно набиравший вес будущий многолетний "хозяин Луганщины", глава фракции Партии регионов в парламенте и соратник Януковича Александр Ефремов. В 1997-м горсовет выразил Данилову недоверие. После увольнения с должности мэра бывшему предпринимателю пришлось доучиваться на историческом факультете Луганского педуниверситета, после которого он работал старшим преподавателем Восточноукраинского национального университета им. Даля, где получил образование менеджера.
В это же время Данилов начал работать советником парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, тогда он начал тесно общаться с Михаилом Бродским, возглавлявшим партию "Яблоко".
Именно Бродский привел Данилова к Виктору Ющенко, который и назначил его губернатором Луганщины. Продержаться на самом высоком областном посту соратнику лидера "Яблока" удалось недолго - уже в октябре 2005 г. его уволили после конфликта Ющенко и Тимошенко, с которой тогда дружили и Бродский и Данилов.
Впрочем, Юлия Владимировна не обошла Данилова вниманием в следующем году, и он стал 42-м номером в списке ее партии и народным депутатом Украины от БЮТ. После быстротечного депутатства в пятом созыве о Данилове надолго забыли на столичном политическом олимпе. Он продолжал поддерживать связи с Бродским, который при Януковиче стал главой Госкомпредпринимательства и основал новую Партию свободных демократов, в которой Данилов был заместителем главы.
В Киеве долгое время ничего не было слышно о бывшем губернаторе Луганщины, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Тогда в СМИ появилась информация о том, что его могут снова назначить губернатором родной области... Тогда многие стали искать связующее звено между Зе-командой и бизнесменом и чиновником из 90-х. Им оказался "кварталовец", руководитель "Квартал-концерта" родом из Луганска Максим Ткаченко, который прошел в Раду под №25 списка "Слуга народа".
Судя по всему, заминка с поиском должности для Данилова пошла ему только на пользу. Будучи замсекретаря СНБО, он, скорее всего, будет курировать вопросы зоны ООС, установления мира на Донбассе и всего, что связано с этим регионом, ведь в команде Зеленского вряд ли найдется человек, который знает восток лучше, чем Данилов.
Удастся ли бывшему "малиновому пиджаку", мэру и губернатору внести весомый вклад в мир на родном Донбассе - поживем увидим!!