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 Политика Украины
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Все про:Данилов (6) Зеленский (3112) назначение (1495) СНБО (3278)

 Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - гласит текст указа.

23 июля президент Владимир Зеленский назначил Данилова заместителем секретаря СНБО.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

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Источник: https://censor.net.ua/n3151889
 
 
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Ты успеешь приехать с Польши ?
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New Here Т\тебе пора ехать в эротическое путешествие цапа под прокси
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В Беларуси? Давно пора. Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО - Цензор.НЕТ 494
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морда на фото кирпича УЖЕ ХОЧЕТ И ДАВНО ЦЕЛЫЙ САМОСВАЛ ГДЕ ЗЕЛЯ ТАКИХ ДУНОВ НАЬИРАЕТ в какой Синагоге их рожают еврейские типа женщины чуть отличающиеся от горрилоподобных самок... да на букву Д дебилы Дураки дауны Дарвины Дына Дай то был ДАНИЛЮК ТЕПЕРЬ ВОТ НОВЫЙ ДАРВИН ОЙ МИЛЬ ПАРДОН ... ДАНИЛОВ..... а по сути Сруль Есик Шмундолович... Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО - Цензор.НЕТ 4090
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Почему вся страна должна слушать 4% партию и их оплаченных ботов? (за ПЕС проголосовало 4% от общего числа избирателей (порохоботы же любят считать сколько проголосовало с общего числа избирателей) )
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Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию

это наш человек, мышебрат почти Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО - Цензор.НЕТ 3871
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Он вообще из Луганска. В 2005 он был человеком Тимошенко. А в 1994-1997 он был мером Луганска. В принципе неплохое назначение, если он не марионетка.
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Ну да,настоящая вата,для этой должности в самый раз.
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Ну по био не особо вата. Он скорее что-то нейтральное. В политике он особо не светился в последнее десятилетие, да и до этого его карьера была короткой. Короче тут у местных луганчан нужно спрашивать что он за человек.
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Был бы не марионетка, не назначили бы.
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То , что Данилов работал с реформаторским правительством Тимошенко , говорит в пользу его кандидатурьі. Имхо
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Звичайно ж не маріонетка. Як і сам Зє. 😁
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да, тогда контробас через границу с кацапстана так валил, аж деревья гнулись.............
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Луганскую облгосадминистрации???!!!!
Всем все понятно каких "патриотов" назначает Моника?
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А каких из мацквабада приказали,таких и назначил.
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БЮТовец и СДПУшник. Короче он или человек Кучмы и Медведчука или Юльки.
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Может он сам по себе. Я только страничку в вики прочитал. Кандидатура весьма нафталиновая.
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сам по себе там не бывает.

чей-то кореш, одноклассник, родственник или хахаль чьей-то жены.

главное, чтобы не кум и не сослуживец
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сильно...подозреваю, что следующим будет Даниленко
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Алексе́й Мячесла́вович Дани́лов - городской голова Луганска, губернатор Луганской области

Во оно как.
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судячи з біографії у вікі ...перекоти поле ...ні переконань ні принципів ...
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а чому не призначити Гризлова відразу?
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Ну ты падажди, дайте ему ещё времени разрулить все после кровавого бврыги!
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Аххах, був ДанилЮК, а буде ДанілОВ.
Вони реально з вас знущаються.
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Донбасянин... упоротые зебилы натворили 🤦🏼‍♂️
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фамилию специально подбирали мимикроны?
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Интересно кто его пролоббировал на такую высокую должность. Если поймем, то поймем кто он такой.
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Істіний патріот! Тепер точно всім касабам хана. Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО - Цензор.НЕТ 1797
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****, зеленського на палю!!!!! На майдані нашампурити і всю його продажну свору і тих хто був до нього не забудем!
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Лучше бы назначил Коломойского, а то он бедный ходит не при делах, безработный...
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Уроженец Красного Луча, что на Луганщине, Алексей Данилов, как говорится, прошел с самых низов в верха. Провинциальный ветеринар во времена СССР, в перестройку он резво и с хваткой начал заниматься кооператорством, став в этом деле чуть ли не первым в Луганске.
Уже в начале 90-х он был одним из самых известных бизнесменов в Луганске, владея сетью магазинов.
И в 1994 г. получил первую политическую должность в своей карьере, став городским головой областного центра в 31 год.
В качестве мэра Данилов запомнился строительством и открытием эффектной, но не слишком полезной транспортной развязки возле железнодорожного вокзала, покрытием тротуаров на центральных улицах города плиткой, что для середины 90-х на Донбассе было в новинку.
Пробыв на должности всего три года, Данилову пришлось уйти с нее из-за конфликта с городской и областной властью. Заместителем губернатора Луганщины тогда был стремительно набиравший вес будущий многолетний "хозяин Луганщины", глава фракции Партии регионов в парламенте и соратник Януковича Александр Ефремов. В 1997-м горсовет выразил Данилову недоверие. После увольнения с должности мэра бывшему предпринимателю пришлось доучиваться на историческом факультете Луганского педуниверситета, после которого он работал старшим преподавателем Восточноукраинского национального университета им. Даля, где получил образование менеджера.
В это же время Данилов начал работать советником парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, тогда он начал тесно общаться с Михаилом Бродским, возглавлявшим партию "Яблоко".
Именно Бродский привел Данилова к Виктору Ющенко, который и назначил его губернатором Луганщины. Продержаться на самом высоком областном посту соратнику лидера "Яблока" удалось недолго - уже в октябре 2005 г. его уволили после конфликта Ющенко и Тимошенко, с которой тогда дружили и Бродский и Данилов.
Впрочем, Юлия Владимировна не обошла Данилова вниманием в следующем году, и он стал 42-м номером в списке ее партии и народным депутатом Украины от БЮТ. После быстротечного депутатства в пятом созыве о Данилове надолго забыли на столичном политическом олимпе. Он продолжал поддерживать связи с Бродским, который при Януковиче стал главой Госкомпредпринимательства и основал новую Партию свободных демократов, в которой Данилов был заместителем главы.
В Киеве долгое время ничего не было слышно о бывшем губернаторе Луганщины, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Тогда в СМИ появилась информация о том, что его могут снова назначить губернатором родной области... Тогда многие стали искать связующее звено между Зе-командой и бизнесменом и чиновником из 90-х. Им оказался "кварталовец", руководитель "Квартал-концерта" родом из Луганска Максим Ткаченко, который прошел в Раду под №25 списка "Слуга народа".
Судя по всему, заминка с поиском должности для Данилова пошла ему только на пользу. Будучи замсекретаря СНБО, он, скорее всего, будет курировать вопросы зоны ООС, установления мира на Донбассе и всего, что связано с этим регионом, ведь в команде Зеленского вряд ли найдется человек, который знает восток лучше, чем Данилов.
Удастся ли бывшему "малиновому пиджаку", мэру и губернатору внести весомый вклад в мир на родном Донбассе - поживем увидим!!
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