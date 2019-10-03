 Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - гласит текст указа.

23 июля президент Владимир Зеленский назначил Данилова заместителем секретаря СНБО.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

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