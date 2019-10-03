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 Политика Украины, За рубежом
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 США будут предоставлять поддержку Украине в военном, политическом и финансовом аспектах, столько, сколько смогут, - конгрессмен Гараменди

США и впредь будут предоставлять военную, финансовую и экономическую помощь Украине в свете продолжения российской агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в кулуарах Варшавского форума в сфере безопасности в Варшаве заявил американский конгрессмен, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, представитель Демократической партии США Джон Гараменди.

"Дискуссия об увеличении военной помощи находится на повестке дня, в настоящий момент есть 400 млн долларов прямой финансовой и военной помощи со стороны США. Мы сейчас будем в Киеве и будем дискутировать с министрами о предстоящей поддержке. Это очень важно для украинского правительства услышать от нас, что мы можем, а нам - в какой финансовой, военной и экономической помощи Украина нуждается", - подчеркнул Гараменди.

Он добавил, что делегация американского парламента направляется сегодня из Варшавы в Киев для проведения таких переговоров с представителями украинской власти.

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Американский политик выразил мнение, что инцидент, связанный с недавним телефонным разговором президентов США и Украины, - "временная проблема", а США как поддерживали Украину в военном, политическом и финансовом аспектах на протяжении последних пяти лет, так и будут продолжать это делать и в дальнейшем.

Впрочем он подчеркнул, что в США не наблюдается никакой утомленности от Украины.

"На самом деле Америка еще больше обеспокоена ситуацией в Украине, а факт агрессии России против Украины указывает на необходимость единства союзников. Америка будет предоставлять значительную поддержку Украине, сколько сможет", - подчеркнул американский конгрессмен.

Как сообщалось, внешнеполитическое ведомство США в сентябре приняло решение о выделении Украине $141,5 млн в рамках программы усиления безопасности и обороны и в частности, закупки стрелкового оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3151888
 
 
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сколько смогут- это три копейки
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пора отказаться от такой помощи и послать пендосов в дупу.
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от таких действий сожрут украину в один год, вместо пяти.
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Украину с большой буквы научись писать...
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рад би, так не тягне вона на велику, нвіть на польщу не дотягує, хоча я ії ніколи не бажав зла.
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Ты смотри как цапы разбушевались. Зебилы сделали им хорошо.
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МОНИКА устала от войны...
Да и Трамп замучал уже ее своим ПЕНСОМ))))
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Америке спасибо огромное!!..Если б не поддержка было бы очень грустно.ССаное кацапье из своих лаптей выскакивает в попытке нас перессорить.Вот орда ненавистная.
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