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 Политика Украины
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 "Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев

Фракция "Европейская Солидарность" призвала президента Владимира Зеленского срочно собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения механизмов и рисков мирного урегулирования российско-украинской войны путем "формулы Штайнмайера"

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с событиями, которые происходят, фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор", - говорится в сообщении.

По словам Арьева, надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину.

"Надо наконец слышать не кинопродюсеров, а профессионалов. Телесериал закончился, господин Зеленский, но во вражеский сценарий страну уже завели. Собирайте Совет нацбезопасности", - подытожил нардеп.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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Евросолидарность требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания формулы Штайнмайера, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151886
 
   
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та требуйте, та гавкайте, краще б щось робили за минулі 5 років, ато одне і теж
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Як це заважає робити "щось" минулі шість місяців?* Чи ви вже все що треба зробили?
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краще ні хера взагалі не робити, ніж робити те, що робить Моніка коли до вас дійде, що Пєтя вже не президент, і не він зараз здає кацапам Україну
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мені вас шкода, усе уже давно здане. україна нічого не вирішує на міжнародному рівні. а своїми проблемами давно задовбала не пам'ятаю, як це по українськи, устойчивую систему всесвіту. це просто питання часу. мені шкода.
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мене шкодувати не треба - пошкодуйте тих дурнів, які сподівалися, шо нові абличчя змінять щось на краще
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Взагалі то кацапи рушать систему, а не Україна, але а своїх бідах винні самі українці
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Нема там до кого звертатись, він нікому нічого не винен,забули? Звертайтесь до людей і пропонуйте план дій !
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Так там же головного сруля Данилюка зняли, хто скликати буде? До речі Данилюк таки був в курсі майбутніх подій і вчасно здриснув.
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данилюка виперли, через заяву по Привату і особистому конфлікту з ******** рєшалою Бохданом
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його заява, про недопустимість повернення Привату каломойському, за 2 тижні до відставки була в пресі
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Тобто, в особливу чуйку Данилюка ви не вірите? "Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5639
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Почему вся страна должна слушать 4% партию (за ПЕС проголосовало 4% от общего числа избирателей (порохоботы же любят считать сколько проголосовало с общего числа избирателей) ) и их оплаченных ботов?
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як вам, *****, не терпиться привести руцкій мір в Україну
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Потому что стадо баранов пасут сторожевые псы, которые в меньшинстве.
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если улица начнет расказывать то скорее всего Украина будет разделена по днепру, как завещали еще в 2014.
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Завєщатєлі вже на цвинтарі черву власними нутрощами годують.
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Смешно. А еще надо предложить, чтобы Зеля сам себя высек.
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обозвавший в свое время Украину и ее народ"штанмаеро немецко -рашистский проститут" не придет...
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Може ти мразото кацапська підеш і сядеш на фляшку краще.
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Что значит требует ? У вас еще треболовка не выросла Вот когда сможете на рояле играть ею вот тогда и требуйте "Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев - Цензор.НЕТ 4712
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Ой б*же, ах оставьте.
Даже если и захватят, то это не надолго, 2-3 столетия, да и все.
Всегда же "молились и ждали Тутмаса"(с)
И ведь мы без царька уже не можем. И какая разница на каком языке, если сцарек всем введет. Стабильно то.
А потом "все буде добре"(вот только есть один нюанс)....

А вот попизже - будет вообще все хорошо, кто не поверил - свалил отсюда, то есть не увидет что все с каждой минутой становится не так как было вчера, вот..... "Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев - Цензор.НЕТ 3261 "Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев - Цензор.НЕТ 4229
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ПЕС включил дурочка хотя прекрастно знает что никакой формулы подписано не было, было лишь письмо Кучмы с одобрением данной формулы и никакой юридической силы оно не имеет, цель письма разблокировать переговоры в Норманском формате.
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Клованам і вмикати нічого не треба, вони й так кловани.
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Ааааа, так вот кого порохоботы нариками и зебилами называют этот нарко-солидар есть A role model у порохоботов
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Хорошее предложение сделал Экс - Чрезвычайный и Полномочный Посол Арьев. Посмотрим реализацию предложения.
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В Англии тоже у некоторых начался психоз Brexit.
Сопровождается агрессией, болезненной фантазией и паранойей.
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