 Власть на Донбассе будут выбирать люди с паспортами РФ, - Порошенко об угрозах "формулы Штайнмайера"

Об этом заявил в интервью журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хочу подчеркнуть еще одну важную деталь, о которой ни вчера, ни сегодня не вспомнили. Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории и под дулами российских автоматов, надо не забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там уже сейчас выданы десятки, а может и сотни тысяч российских паспортов. И следовательно украинскую власть, на украинской земле, они хотят, чтобы оккупированный статус, выбирали россияне", - заявил Порошенко.
Он призвал услышать его тех, кто сегодня принимает решения, и отказаться от идеи выборов на Донбассе.
"Выходить сейчас с этим на Нормандский формат, я думаю, что это ловушка для Украины. И из нее точно нужно совместно выходить ", - добавил он.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".
В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.
на жаль налічіє паспортів кількох держав ніяк не дало державницького розуму баризі.
інтереси кишені--це собі, україна понад усе--майдаунам
Он просто решил нагадить солнцеликому ЗЕленому коротышу))))
"Минск" подписывался не для того, чтобы его выполнять. А для того, чтобы давить на россию. Что до сих пор успешно делалось. В руках Порошенко "Минск" стал оружием против россии. А зеля решил сам из него застрелиться.
Ветка сейчас утонет в их негодовании))))
И кстати знаете разницу между свиньями и зебилами?
Свиньи, в отличии от зебилов - чистоплотные животные: они не испражняются там, где спят и едят, а в грязи валяются чтобы охладиться и избавиться от паразитов
Ну, там типо изменили злые - доброе на - злое.
В Луркморе про Украину писало - "страна, известная на весь мир своей политикой", я смеялся(думал - ну не настолько же).....
Где деньги выделеные европой и америкой за 5 лет???
И зеля, кстати, трудится над тем, чтоб других президентов у нас уже не было. Демонтирует государство.
20 год ·
Возьму на себя смелость обратиться к Владимиру Зеленскому от лица дончан.
Тех самых, которые вырвались на волю, оставив на колючем заборе куски мяса.
Тех, которые начали всё с чистого листа и с надеждой вернуться домой, в украинский Донецк.
Смекаешь?
Не в гетто реабилитированных упырей.
Не в Зомбиленд, идущий «своим путем». Не в раковую опухоль, ежеминутно грозящую метастазами.
Послушай дончан, которые хоронили друзей.
Дончан, которые там в расстрельных списках.
Нам похер на субсидии, у нас их нет.
Нам похер на піввареника, мы умеем зарабатывать на целый.
Нам похер на то, что у тебя до нас доходят руки только тогда, когда можно манипулировать от нашего лица.
Ты пойми одно
Когда тебя имеют с двух сторон, а ты принимаешь и подмахиваешь, по факту имеют не Вову с КВНа. Имеют Президента Украины.
Ну вот как сегодня, прям с утричка, тебе присунули два махровых упырька, Дениска Пушилин и Лёнька Пасечник. Послушали твой убедительный брифинг, прониклись уважением и засандалили по самые аденоиды.
Мол, ага, ты палюбому президент, без базару, но вертели мы твои потуги на одном неприличном месте. Мы, мол, сами решим на каком языке говорить, когда выборы проводить , кого именно мы назовем «народной милицией» и как неистово продолжим интегрироваться с РФией. И ваще у нас тут будет полное самоуправство, т.е. самоуправление.
Что ты получишь взамен? Ну как? Милостивое разрешение отстроить руины, выплатить компенсации и внимательно слушать Донбасс. А если он вдруг зазвучит тише и ты перестанешь слышать, нам таки есть чем сделать тебе громко.
Да, Харьков и Одесса. ТАК было можно. Лохи.
Так вот, Владимир. Хрен тебе во всю ширину.
Я НЕ хочу увидеть в Раде убийц и мародеров.
Я НЕ хочу бояться, что эта мразота беспрепятственно расползётся по всей Украине. Расползётся, чтобы мстить.
Я НЕ хочу легитимизировать онкологию и делать вид, что оно само рассосется.
Я НЕ хочу, чтоб Украина сжалась вокруг Львова.
Я НЕ хочу мутных формулировок и невнятных брифингов.
Я НЕ хочу, чтоб Президента Украины дрючили гопники из ДыНыРы.
И если ты думаешь, что это тебе сойдет с рук, подумай еще раз. У тебя не получилось с первого.
Ты не царь.
Ты просто случайный, нелепый, глупый пацан. Пена.
Ручная обезьянка седого шарманщика.
Включай инстинкт самосохранения. Пора.
А нам уже терять особо-то и нечего.