EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1821  69
Материалы по теме:
Все про:выборы (23022) Порошенко (17808) Донбасс (19522) Европейская Солидарность (127) Формула Штайнмайера (34)

 Власть на Донбассе будут выбирать люди с паспортами РФ, - Порошенко об угрозах "формулы Штайнмайера"

Быстрая организация выборов на оккупированных территориях Донбасса приведет к тому, что на них будут голосовать избиратели с выданными там российскими паспортами.

Об этом заявил в интервью журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу подчеркнуть еще одну важную деталь, о которой ни вчера, ни сегодня не вспомнили. Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории и под дулами российских автоматов, надо не забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там уже сейчас выданы десятки, а может и сотни тысяч российских паспортов. И следовательно украинскую власть, на украинской земле, они хотят, чтобы оккупированный статус, выбирали россияне", - заявил Порошенко.

Читайте также: Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ

Он призвал услышать его тех, кто сегодня принимает решения, и отказаться от идеи выборов на Донбассе.

"Выходить сейчас с этим на Нормандский формат, я думаю, что это ловушка для Украины. И из нее точно нужно совместно выходить ", - добавил он.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3151884
 
   
 Топ комментарии
 
У адептов МОНИКИ ЗЕЛЕНСКИ началась срачка))))
Ветка сейчас утонет в их негодовании))))
 показать весь комментарий
 
Тебе элементарные вещи нужно объяснять? А какать ты сам научился?

"Минск" подписывался не для того, чтобы его выполнять. А для того, чтобы давить на россию. Что до сих пор успешно делалось. В руках Порошенко "Минск" стал оружием против россии. А зеля решил сам из него застрелиться.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там тих паспортів на вибір... Як в атамана таврічєского.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
як і в кожного депутата та президента.
на жаль налічіє паспортів кількох держав ніяк не дало державницького розуму баризі.
інтереси кишені--це собі, україна понад усе--майдаунам
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко знает о чем говорит!!! 5 лет он давал агрессору по губам и его внешняяполитика была сильной, и он не сдал не клаптя украинской земли. Не то что сейчас творит Владимир Ссаныч
 показать весь комментарий
 
 
Тем не менее сепары мариновались за блокпостами. А теперь что зебил? Мост для орков уже построили? Золотое и Петровское хотите сдавать? Молодцы зебобики, и главное что вас не беспокоят ночные разговоры Моники с ******.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Котлы, парады во время котлов, тайные встречи с Медведчуком - это называется давал агрессору по губам ? Власть на Донбассе будут выбирать люди с паспортами РФ, - Порошенко об угрозах "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 513
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
закрийте цю харю остогидла
 показать весь комментарий
 
 
Мой, хло', сараче! Одійдіт борзо - якого нетрудного отік люстров кленцувати-єс?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пшло вон чмо барыжное.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало?
 показать весь комментарий
 
 
У петі час для виголошування пустих полум'яних промов є, а часу на відвідання ДБР для допиту - немає.. У петі було цілих п'ять років для вирішення проблем як України , так окупованого Донбасу і Криму.. Просрав бездарно свою каденцію - не тринди тепер..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пропил, просрал страну, тварь алкашная
 показать весь комментарий
 
 
Ми оцінили вашу самокритику - але подібні "душевньіе излияния" більш доречні в форматі гіркого монологу на кухні тет-а-тет з пляшкою, а не публічного каяття на форумі.
 показать весь комментарий
 
 
Может и просрал , но не сдал! А этот сдает...Думает это игрушки...
 показать весь комментарий
 
 
Зебильному большинству пофиг, им лишь бы сегодня кишку набить.
 показать весь комментарий
 
 
зебил, в минских договоренностях четко прописано что выборы после вывода войск и передачи границы под наш контроль. Именно поэтому ******** все эти годы упорно пыталась не выполнять их, потому что это было бы поражение для них. А сейчас пытаются пропихнуть другой порядок при котором выполнение будет означать поражение для нас.
 показать весь комментарий
 
 
Минск и"штанмаер" разное, В Минске контроль границы Украиной сначала ,а у подельника рашиста "штанмаера" выборы,а потом хер вам Украина в том числе и контроль границы ..особый статус идавай .на постоянной основе...и мы сами контролировать будем поставки рашистского оружия .которые рашист будет поставлять столько,сколько сочтет нужным для ведения войны с Украиной...
 показать весь комментарий
 
а когда ты Минск подписывал - ты о чем думал???
 показать весь комментарий
 
 
мало того, он его сочинял, сам признавался даже
 показать весь комментарий
 
 
Да..да..и еще раз да!))))
Он просто решил нагадить солнцеликому ЗЕленому коротышу))))
 показать весь комментарий
 
 
Тебе элементарные вещи нужно объяснять? А какать ты сам научился?

"Минск" подписывался не для того, чтобы его выполнять. А для того, чтобы давить на россию. Что до сих пор успешно делалось. В руках Порошенко "Минск" стал оружием против россии. А зеля решил сам из него застрелиться.
 показать весь комментарий
 
 
мне не нравится ВЕСЬ Минск, который де-факто (отведением тяжелой артиллерии от воображаемой границы разведения) зафиксировал границу ОРДИЛО и вывел за скобки Крым... неужели это тяжело понять????
 показать весь комментарий
 
Выборы нужно проводить только в тех областях где большинство проголосовало за ЕС, там где за них проголосовало мало - не голосовать, все очень просто (жаль только что за ЕС ни в одной области не проголосовало большинство)
 показать весь комментарий
 
У адептов МОНИКИ ЗЕЛЕНСКИ началась срачка))))
Ветка сейчас утонет в их негодовании))))
 показать весь комментарий
 
 
В таких моментах они от цапов ничем не отличаются, да и во многих других. Вот уж братские народы.
 показать весь комментарий
 
 
Лишь бы кацапы в говне своем не утонули и желчью не изошли...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
падаль, а что ты сделал, чтобы эти люди не захотели русских паспортов? тварь, барыжил со свинярчуками
 показать весь комментарий
 
 
О ЕЩЕ ОДИН fghjju qertyuu ОЦЕНЫЙ ты придурок забыл как на Донбасс скомундзивалось по 40 лярдов типа на поддержку шахт и шахтерам на пенсии..а на деле им 10% а остальное на офшоры улетало и при каком тут ветре Порошенко....а дефектный или забыл ***** как они звали Путя спасай! и Домнасс кормит всю Украину! и нет Бииндеривцам! Хоть какать на потолок как в Крыму ссучнном... а на деле в Домбассятине кроме врожденных уе..ков - даже куска говна там не растет... так что поддувало закрой и хлебало прикой зелеобболотное чмо чувырное.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап сраный, а пригожину пендаля дать сможешь?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А он очень стремительно тупеет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та ти шо????? А ти це теж не знав. Так як ти відповів в 2014 році в інтервю, що ви не знали і не думали, що росія може себе так повести , анексувати Крим та розвязати війну в Україні, яку ви грабували та знищували з середини. Ти чому пес, за 5 років не навів порядок в державі, чому не відрізав цей камінь (дамбасс) з ніг України, чому не пересаджав зрадників, ворів, корупціонерів??! А я скажу чому, бо це твоє дітище. Цинічний!
 показать весь комментарий
 
 
3 здоровых лба не могут справится с 1 свинкой!!! Так что свинья - это сильное, целеустремленное животное с волей к победе!!! И за нее не стыдно Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8107
И кстати знаете разницу между свиньями и зебилами?
Свиньи, в отличии от зебилов - чистоплотные животные: они не испражняются там, где спят и едят, а в грязи валяются чтобы охладиться и избавиться от паразитов Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1745
 показать весь комментарий
 
 
Громадянська війна це в першу чергу війна ідеологій. А яка є ідеологія в зєбілів і чи готові вони за це покласти своє життя?
 показать весь комментарий
 
 
Та ты что! Я так думаю, что последствия объятий мышебратий сказываются и на даунбасе.Недаром гбисты туда говна населяли, причем годами!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обосрамшись, и совет дам: все что сперва было - доброе, теперь - злое.
Ну, там типо изменили злые - доброе на - злое.
В Луркморе про Украину писало - "страна, известная на весь мир своей политикой", я смеялся(думал - ну не настолько же).....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
наивный святой петя, неужели он думал, шо власть на добассе будут избирать люди с шоколадками в кармане? Власть на Донбассе будут выбирать люди с паспортами РФ, - Порошенко об угрозах "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5094
 показать весь комментарий
 
 
Власть на Донбассе будут выбирать люди с паспортами РФ/ к тому времени украинская земля и 800 предприятий будут проданы, а Коломойский с подельниками на исторической родине будут жить- поживать и про Украину забудут.
 показать весь комментарий
 
 
В общем, ситуация безвыходная и все запущенно далеко, никто не решит в ближайшие годы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Падлошенко ты виноват на 95% в сдаче интересрв Украины , зеленая сопля просто доделывает начатое черное дело по распилу государства.
Где деньги выделеные европой и америкой за 5 лет???
 показать весь комментарий
 
Все вірно сказав Президент України Петро Порошенко. Проти цих слів можуть виступати лише вороги та зрадники України
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоскот тупий як гнила смерека. Президент України - Володимир Зеленський.
 показать весь комментарий
 
 
Невелике з вашого дозволу уточнення - .. з ксівою приЗєдєнта. А це , як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
 показать весь комментарий
 
Ошибаешься, зеля у нас преЗЕдент. ПерЗЕдент. А последним Президентом Украины пока остается Петро Порошенко.

И зеля, кстати, трудится над тем, чтоб других президентов у нас уже не было. Демонтирует государство.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
этого козла на допросе ждут, а он тут рассуждает про донбасс. По роже видно что ему наплевать на тот донбасс и кто и с какими паспортами там вообще его неинтересует.
 показать весь комментарий
 
73% серой массы,это вообще не интересует,как и будущее Украины.
 показать весь комментарий
 
 
жидам потрібен позорний мир щоб далі стригти Україну
 показать весь комментарий
 
 
Таня Адамс
20 год ·

Возьму на себя смелость обратиться к Владимиру Зеленскому от лица дончан.
Тех самых, которые вырвались на волю, оставив на колючем заборе куски мяса.
Тех, которые начали всё с чистого листа и с надеждой вернуться домой, в украинский Донецк.
Смекаешь?
Не в гетто реабилитированных упырей.
Не в Зомбиленд, идущий «своим путем». Не в раковую опухоль, ежеминутно грозящую метастазами.
Послушай дончан, которые хоронили друзей.
Дончан, которые там в расстрельных списках.
Нам похер на субсидии, у нас их нет.
Нам похер на піввареника, мы умеем зарабатывать на целый.
Нам похер на то, что у тебя до нас доходят руки только тогда, когда можно манипулировать от нашего лица.
Ты пойми одно
Когда тебя имеют с двух сторон, а ты принимаешь и подмахиваешь, по факту имеют не Вову с КВНа. Имеют Президента Украины.
Ну вот как сегодня, прям с утричка, тебе присунули два махровых упырька, Дениска Пушилин и Лёнька Пасечник. Послушали твой убедительный брифинг, прониклись уважением и засандалили по самые аденоиды.
Мол, ага, ты палюбому президент, без базару, но вертели мы твои потуги на одном неприличном месте. Мы, мол, сами решим на каком языке говорить, когда выборы проводить , кого именно мы назовем «народной милицией» и как неистово продолжим интегрироваться с РФией. И ваще у нас тут будет полное самоуправство, т.е. самоуправление.
Что ты получишь взамен? Ну как? Милостивое разрешение отстроить руины, выплатить компенсации и внимательно слушать Донбасс. А если он вдруг зазвучит тише и ты перестанешь слышать, нам таки есть чем сделать тебе громко.
Да, Харьков и Одесса. ТАК было можно. Лохи.

Так вот, Владимир. Хрен тебе во всю ширину.
Я НЕ хочу увидеть в Раде убийц и мародеров.
Я НЕ хочу бояться, что эта мразота беспрепятственно расползётся по всей Украине. Расползётся, чтобы мстить.
Я НЕ хочу легитимизировать онкологию и делать вид, что оно само рассосется.
Я НЕ хочу, чтоб Украина сжалась вокруг Львова.
Я НЕ хочу мутных формулировок и невнятных брифингов.
Я НЕ хочу, чтоб Президента Украины дрючили гопники из ДыНыРы.
И если ты думаешь, что это тебе сойдет с рук, подумай еще раз. У тебя не получилось с первого.
Ты не царь.
Ты просто случайный, нелепый, глупый пацан. Пена.
Ручная обезьянка седого шарманщика.
Включай инстинкт самосохранения. Пора.
А нам уже терять особо-то и нечего.
 показать весь комментарий
 
 
Ай молодец!!! Как девочку зовут? Таня? Брависсссимо, таня Адамс!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заткните этой суке кто-нибудь пасть
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя конечно так говорить, но думаю не будет никакого толку на доЛбасе ни при Порошенко ни при Зеленском ни при ком бы то ни было. Войну это ***** не просто так начинал, что бы просто так уйти. Уйти они могут только при одном условии если этого захочет местное население. Почему ***** даже не думалО начитать новоотсосию где нибудь на полтавщине или киевщине не говоря уже о львовской или франковской областях? Да не будет у него там поддержки со стороны населения вот и все. А на долбасе и крысме это возможно. Выход видется один. НЕпризнавать, НИЧЕГО не платить и никого ни туда ни сюда не пускать. Вон как немцы сделали после второй мировой. Прошло время и восточные прокацапленные когда то немцы сами аж через стену лезли. Так будет и с доЛбасом и крысмой НЕпризнавать, водыНЕдавать, ничего НЕплатить и ни чем не помогать, а заниматься собственной экономикой и армией и тогда все будет нормально.
 показать весь комментарий
 
 
Якби ти у 2014 не втягнув Україну у мінську пастку і не повісив на українців тягар забезпечення лугандонівського анклаву, то зелений чоловічок зараз не зміг би підписати жодних формул "*****-швайнмаєра" бо відповідно до Гаазької і Женевської конвенцій опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ ! Ти сам дав ***** козир проти України, а зелений українофоб лише підлив масла у вогонь
 показать весь комментарий
 
та да... а власть в закарпатье выбирают люди с венгерскими паспортами, а в одесской обл. с румынскими, а на львовщине с польскими. а в верховном совете вааще большинство с хрензнаеткакими паспортами по нескольку штук на рыло. это отменяет их украинское гражданство ?
 показать весь комментарий
 
цензор, *****, хоть раз в жизни, ****, прояви свою позицию и закрой ***** коментарии через прокси!
 показать весь комментарий
 
 
под наблюдением ОБСЕ. где 43 росиянина и ни одного украинца.
 показать весь комментарий
 
Это тот парашенка, который на мальдивы по паспорту кокорина летал. Чудеса！
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх