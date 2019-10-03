 Власть на Донбассе будут выбирать люди с паспортами РФ, - Порошенко об угрозах "формулы Штайнмайера"

Об этом заявил в интервью журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу подчеркнуть еще одну важную деталь, о которой ни вчера, ни сегодня не вспомнили. Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории и под дулами российских автоматов, надо не забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там уже сейчас выданы десятки, а может и сотни тысяч российских паспортов. И следовательно украинскую власть, на украинской земле, они хотят, чтобы оккупированный статус, выбирали россияне", - заявил Порошенко.

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Он призвал услышать его тех, кто сегодня принимает решения, и отказаться от идеи выборов на Донбассе.

"Выходить сейчас с этим на Нормандский формат, я думаю, что это ловушка для Украины. И из нее точно нужно совместно выходить ", - добавил он.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.