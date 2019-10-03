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 Политика Украины
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Все про:налоговая (796) Верланов Сергей (11)

 Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика Витыка, - журналист

Руководящие должности в обновленной Налоговой могут получить люди, которые "все предыдущие годы доили бизнес и крышевали схемы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем посте на "Фейсбук" пишет журналист Евгений Плинский.

По его информации, глава Налоговой Сергей Верланов готовит назначение скандального заместителя ГУ ГФС Львовской области Ореста Витыка на должность заместителя начальника ГУ ГФС Киевской области.

Витык много лет, работая в ГУ ГФС Львовской области, занимался прикрытием незаконной работы Львовской табачной фабрики, - утверждает журналист.

"Львовская табачка – один из главных игроков страны по производству и сбыту нелегальных сигарет, поставок их контрабандистам и уклонении от уплаты налогов. Без прикрытия в ГФС это работать не может. Так вот отсутствие внимания Львовской ГФС к этой фабрике все эти годы – успешный кейс Ореста Витыка в рамках многолетней работы на ее владельца ЛТФ Григория Козловского", - пишет Плинский.

По его данным, с 2016 года Витык также контролировал конвертационные центры Львовской области.

"Со стартом реформы налоговой, кураторы Витыка, а это помимо Григория Козловского львовский обнальщик Василий Костюк, решили двинуть своего налоговика повыше. Задумка понятная, поднять своего "решалу" на новый уровень, легализовать его в обновленной налоговой и сохранить свои темы. А может зацепить и новые, область же Киевская, помощнее Львовской будет", - говориться в посте.

Напомним, по данным Госказначейства, за 7 месяцев 2019 года план по акцизному налогу (по товарам, произведенным в Украине) выполнен на 76,8%, а непосредственно по табачному акцизу еще меньше - лишь на 66%. При этом заказ предприятиями акцизных марок для производства табачных изделий резко упал - на 39%.

В Минфине утверждают: ключевая причина резкого падения доходов госбюджета от табачного акциза – "изготовление и продажа контрафактной продукции и продукции неизвестного происхождения".

По данным "Кантар Украина", которая на регулярной основе ведет мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями: в 2019 г. доля нелегального сектора табачных изделий превысила 6,5% и продолжила расти. В денежном исчислении нелегальная доля рынка составляет около 4,6 млрд. гривен потерь для госбюджета ежегодно.

Источник: https://censor.net.ua/n3151883
 
 
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У нас президент скандальный? Скандальный! Вот и этот человек скандальный. И его нужно повысить Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика, - журналист - Цензор.НЕТ 527
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Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн).
"Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост. Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика, - журналист - Цензор.НЕТ 7241
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ну вот, одним можно налоги оптимизировать, а точнее не платить, а другим нельзя, главное заносить крыше в налоговую и если бы это только на львосвской фабрике так
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і Україні бабло завжди перемагає добро, просто нова братва перейняла старі схеми.
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на жаль ***** був правий, у цьому недоразумєніі нічого і ніколи не зміниться. крім території
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