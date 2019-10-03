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 Политика Украины
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Все про:терроризм (18122) Козак (28) 112_Украина (46)

 Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак. ВИДЕО

Собственник "NewsOne" и "112 Украина", нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак заявил, что ему сообщили о подозрении в терроризме и легализации средств.

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне сообщили, что меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств полученных преступным путем. Это для меня сегодня было новостью. Спрашивали о телемосте, разные вопросы задавали. Отвечали, все нормально. Хочу сказать, что власть не останавливается", - сказал Козак.

Нардеп заявил, что партия "Слуга народа" вместе с президентом работает против оппозиции, против телеканалов, против партии ОПЗЖ. 

"Вчера продолжили полномочия нелегетимного совета по вопросам национального телевидения и радиовещания. Это было слишком быстро сделано, потому что эти решения были незаконными, но вчера это продолжили. Думаю, что общественность разберется", - отметил нардеп.

Напомним, вчера 266 народных депутатов поддержали в целом законопроект №2036 об усовершенствовании процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщалось, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина". Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Источник: https://censor.net.ua/n3151881
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и отлично, шалава прокацапская.
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Этого мало.
Надо закрыть Г+Г.
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Вот и отлично, шалава прокацапская.
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тикай на московию дурашка . будиш по передаче пропагандистки скабеевой и ее мужа скабеева обсирать украинцев с тебе подобными.
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Эти сепарские помойки
- нужно было еще 5 лет назад позакрывать...
А сепарня которая вкладывает в них деньги *****
- должна давно сидеть на нарах!
(или под нарами)))
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Хроники одного презЕдента...
03.10.2019 г.

По неподтвержденным пока данным из одного источника по поводу разговора Путина и Зеленского.
Собственно разговора не состоялось Путин просто завил что до закрепления в Конституции Украины. "особого статуса Донбасса". он собственно ни о чем говорить с Зеленским не будет.
Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия".

В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский. Другие подробности неизвестны.

Зеленский обсуждал с Аваковым отставку Богдана.
Акция протеста против подписания т.н. "Формулы Штайенмаера" перешла в организационную фазу. Создана организационная структура для координации действий.Всего по стране проведено акции в 7 городах. Общее количество участников около 24 тысяч (данные полиции).
Около 6 тысяч человек (данные полиции) вышедшие на акцию протеста под ОПУ, тоже хотели бы прояснить вопрос об этих документах, но к ним Зеленский не вышел, спрятавшись в центре подготовки Нацгвардии.

"Ничего не прояснилось" - такова реакция лидеров фракция в Верховной раде после встречи с Зеленским по поводу уточнения содержания подписанного в Минске документов.

Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.

Зеленский срочно формирует структуры для отработки мероприятий по т.н. "реинтеграции Донбасса", фактически подтверждая наш тезис о смене его финансовых приоритетов именно на этот вопрос.

Среда для Трампа была тяжелой. Разъяренный, взволнованный и злой, он в Палате Представителей Конгресса США напоминал загнанного в западню аллигатора. "Чрезмерно агрессивно, чрезмерно импульсивно" - такова реакция тех кто за этим наблюдал. Это мало на что повлияло и Палата представителей приняла решение про расширенное рассмотрение вопроса об Украине с привлечением большого количества свидетеей.

Cенатор Берни Сандерс, один из претендентов на выдвижение на пост президента от демократической партии был госпитализирован в связи серьезными проблемами с сердцем. Такая ситуация делает выдвижение Байдена фактически неотвратимым.
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Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия".



интересно, зебилы обрадуются новому налогу?)) Эдак в 5-7% на "компенсацию агрессии Украины вольному народу Дамбаса".. С каждой их покупки, зарплаты и т.п.
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Где-то на полке в кабинете Рябошапки горько заплакала страница УК со 111-й статьёй...
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п.с. В министерстве юстиции Украины разрабатывается законопроект под рабочим названием" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії"
За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.
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Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск телеканала 112 Украина, который просил отменить решение Нацсовета по теле и радиовещанию о лишении его лицензий. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба суда.
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Это карманный суд Бени. Закрывает конкурентов.
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Госбюро расследований расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин, опубликованном в четверг, 3 октября.
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А куда Трубе деваться, если Беня приказал ? Портнов сочиняет дела, Труба берёт под козырёк. Правда, очкуют наехать на Пороха в натуре. Без голов остаться могут, и они это знают.
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Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает Интерфакс-Украина.
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Беда-беда. А чего они, собственно, узнать-то хотели ? Пусть Гетьману (хоть и на пенсии) челобитную в письменном виде подают. Охамели они совсем; берега потеряли.
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Леня! Там брат твой, Sulima Ivan прозрел. Досрочных выборов требует. Смотри, не опоздай с прозрением !
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Этого мало.
Надо закрыть Г+Г.
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На Г+Г в отличие от мертвечуковых где рожа мертвечука и габиновича не вылазят с экрана, то на г+г бениной нет.
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Так у зембильни спроси, чег у меня спрашиваешь? Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 851
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Я не боюсь правды.
Я идиотов побаиваюсь Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 3000
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Прям стихами заговорил... Это настораживает... Мені повідомили про підозру в тероризмі, - власник NewsOne і "112 Україна" Козак - Цензор.НЕТ 507
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а нафига бене свою рожу на г+г светить? Он - кукловод.. а не кукла. Зато рож его кукол там в избытке
Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 4548
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Так я же с этим не спорю. Подскажи мертвечуку пусть на 112 Сватов прокрутит то сразу подружатся с властью Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 9827
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Наконец-то. Давно пора. И журнашлюхам с заклеенными анусами тоже.
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Пока факты говорят об ином. Их не обижала подружка Лолита Мальдивская.
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Так воно і є на всі 100 відсотків. А що власне обурює цю кремлівську хвойду?
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Зверніть увагу на класику ситуації: ЗЕлена жаба ґвалтує ватяну гадючину.
В принципі, непогано... Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 7498
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Це лише боротьба двох гнид за лохторат . Бо за великим рахунком поміж ними немає жодної різниці 😕
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Шо зничить нелегітимна, якщо ВР родовжила їх повноваження?! Меле мертвечукове падло бо знай що...
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Надо было еще обьявить подозрение тому, кто во времена потужного свинореформиза как минимум не препятствовал покупке трех каналов кумом ***** и своим бывшим шефом по СДПУ(о)
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Неужели свершится и медведчуковские помойки будут уничтожены...хотелось,что бы и сами фигуранты.
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Нет, фигуранты должны жить. Им ещё показания давать: как валили Пороха за московские деньги.
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Та чого він так переживає, нехай дає правдиві свідчення, і розраховує на скору амністію, або на обмін. Немає за що хвилюватися
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а шо поделаешь. другой управы нет, вот и шьют кому попало
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так они несколько лет занимались самообстрелом!
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после тысячь убитых и замучанных украинцев на русско украинской войне 2014-2019 . это существо спокойно живет в Украине и продолжает лить помои с экранов телевизора?? как это ввообще возможно.А после ЗЕ возмущается или не понимает, почему люди не довольны и выступают против капитуляции .
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НАдА Шо б мертвечуковый канал начал Сватов крутить, тогда отцепятся
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Нехай піднімуть стару справу стосовно Козака за часів Медведчука податківця..........
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Бгг. Даже на кацапии такого нет. Зеленский оказывается огого.
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"Сегодня мне сообщили, что меня сегодня допрашивали по трем статьям.Источник:

Шедеврально!!!!!!!
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то є добре ! це треба було зробити вже давно і вирок винести вам, кремлівським шльондрам
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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ой зрадонька, аж сльози течуть. Ну нарешті за ведмедчуківців візьмуться.
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Странно а при пєте, говорили: нормальные каналы, ничего не нарушают.
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Отличная новость - это привет ******** медведчуку.
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Чому в нього рот не заклеєний чорною стрічкою?
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В смысле о подозрении, ты и есть террорист, информационный террорист
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"Мне сообщили о подозрении в терроризме..."

А ты чего хотел, чтоб орденом наградили? Так за этим к путлеру.
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Хорошо ФСБ агента готовили. Даже украинскому языку обучили. Печально, что отпустят по "Закону о непротивлении зла насилию от Моники Зеленской"
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