 Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мне сообщили, что меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств полученных преступным путем. Это для меня сегодня было новостью. Спрашивали о телемосте, разные вопросы задавали. Отвечали, все нормально. Хочу сказать, что власть не останавливается", - сказал Козак.
Нардеп заявил, что партия "Слуга народа" вместе с президентом работает против оппозиции, против телеканалов, против партии ОПЗЖ.
"Вчера продолжили полномочия нелегетимного совета по вопросам национального телевидения и радиовещания. Это было слишком быстро сделано, потому что эти решения были незаконными, но вчера это продолжили. Думаю, что общественность разберется", - отметил нардеп.
Напомним, вчера 266 народных депутатов поддержали в целом законопроект №2036 об усовершенствовании процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Как сообщалось, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина". Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.
- нужно было еще 5 лет назад позакрывать...
А сепарня которая вкладывает в них деньги *****
- должна давно сидеть на нарах!
(или под нарами)))
03.10.2019 г.
По неподтвержденным пока данным из одного источника по поводу разговора Путина и Зеленского.
Собственно разговора не состоялось Путин просто завил что до закрепления в Конституции Украины. "особого статуса Донбасса". он собственно ни о чем говорить с Зеленским не будет.
Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия".
В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский. Другие подробности неизвестны.
Зеленский обсуждал с Аваковым отставку Богдана.
Акция протеста против подписания т.н. "Формулы Штайенмаера" перешла в организационную фазу. Создана организационная структура для координации действий.Всего по стране проведено акции в 7 городах. Общее количество участников около 24 тысяч (данные полиции).
Около 6 тысяч человек (данные полиции) вышедшие на акцию протеста под ОПУ, тоже хотели бы прояснить вопрос об этих документах, но к ним Зеленский не вышел, спрятавшись в центре подготовки Нацгвардии.
"Ничего не прояснилось" - такова реакция лидеров фракция в Верховной раде после встречи с Зеленским по поводу уточнения содержания подписанного в Минске документов.
Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.
Зеленский срочно формирует структуры для отработки мероприятий по т.н. "реинтеграции Донбасса", фактически подтверждая наш тезис о смене его финансовых приоритетов именно на этот вопрос.
Среда для Трампа была тяжелой. Разъяренный, взволнованный и злой, он в Палате Представителей Конгресса США напоминал загнанного в западню аллигатора. "Чрезмерно агрессивно, чрезмерно импульсивно" - такова реакция тех кто за этим наблюдал. Это мало на что повлияло и Палата представителей приняла решение про расширенное рассмотрение вопроса об Украине с привлечением большого количества свидетеей.
Cенатор Берни Сандерс, один из претендентов на выдвижение на пост президента от демократической партии был госпитализирован в связи серьезными проблемами с сердцем. Такая ситуация делает выдвижение Байдена фактически неотвратимым.
интересно, зебилы обрадуются новому налогу?)) Эдак в 5-7% на "компенсацию агрессии Украины вольному народу Дамбаса".. С каждой их покупки, зарплаты и т.п.
За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.
Надо закрыть Г+Г.
Я идиотов побаиваюсь
В принципі, непогано...
Готується амністія бойовикам.
Шедеврально!!!!!!!
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
А ты чего хотел, чтоб орденом наградили? Так за этим к путлеру.