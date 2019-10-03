 Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире канала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне сообщили, что меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств полученных преступным путем. Это для меня сегодня было новостью. Спрашивали о телемосте, разные вопросы задавали. Отвечали, все нормально. Хочу сказать, что власть не останавливается", - сказал Козак.

Нардеп заявил, что партия "Слуга народа" вместе с президентом работает против оппозиции, против телеканалов, против партии ОПЗЖ.

"Вчера продолжили полномочия нелегетимного совета по вопросам национального телевидения и радиовещания. Это было слишком быстро сделано, потому что эти решения были незаконными, но вчера это продолжили. Думаю, что общественность разберется", - отметил нардеп.

Напомним, вчера 266 народных депутатов поддержали в целом законопроект №2036 об усовершенствовании процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщалось, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать срок действия цифровых лицензий пяти телекомпаний, которые вещают с логотипом "112.Украина". Регулятор утверждает, что ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев) не соблюдают условия лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.