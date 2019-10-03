 С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на ВОТ Украины необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

"Относительно соотечественников, не достигших 16-летнего возраста, то им при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка. В то же время отметим, что миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом без боязни пользоваться до окончания срока его действия", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что уехать с ВОТ могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать с ВОТ и граждане Украины, которые родились на ВОТ, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. Уезжать с ВОТ они должны с сопровождающим лицом и по его паспортным документам, а также с документами, подтверждающими факт их рождения.

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"Кроме того, пропуск наших соотечественников, выехавших с ВОТ для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

К тому же нашим соотечественникам стоит учесть, что пропуск на ВОТ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста будет осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении родителя, с которым осуществила выезд", - сообщили в Госпогранслужбе.

Вместе с тем, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые обучаются в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения родителей (усыновителей) (одного из родителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, проживающих на ВОТ, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины, и наличия документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на подконтрольной территории Украины.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

"Госпогранслужба обращается ко всем путешествующих с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.

В то же время просим учесть, что на ВОТ Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки о том, что якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении", - добавили в пресс-службе Госпогранслужбы.