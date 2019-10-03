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 Общество
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 С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц

29 октября 2019 г. в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на ВОТ в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в общем порядке гражданам Украины для пересечения линии разграничения на ВОТ Украины необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

"Относительно соотечественников, не достигших 16-летнего возраста, то им при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или проездной документ ребенка. В то же время отметим, что миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут этим документом без боязни пользоваться до окончания срока его действия", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что уехать с ВОТ могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать с ВОТ и граждане Украины, которые родились на ВОТ, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. Уезжать с ВОТ они должны с сопровождающим лицом и по его паспортным документам, а также с документами, подтверждающими факт их рождения.

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"Кроме того, пропуск наших соотечественников, выехавших с ВОТ для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

К тому же нашим соотечественникам стоит учесть, что пропуск на ВОТ граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста будет осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или других документов, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении родителя, с которым осуществила выезд", - сообщили в Госпогранслужбе.

Вместе с тем, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые обучаются в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения родителей (усыновителей) (одного из родителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, проживающих на ВОТ, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство Украины, и наличия документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на подконтрольной территории Украины.

Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

"Госпогранслужба обращается ко всем путешествующих с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и обязательно оформлять для детей паспорта Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.

В то же время просим учесть, что на ВОТ Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки о том, что якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении", - добавили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Источник: https://censor.net.ua/n3151880
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь сможем как раньше ходить к друг другу в гости, брататься с мышебратьями, они же как и мы устали от войны. Спасибо Владимиру Ссанычу Зеленскому!!! С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц - Цензор.НЕТ 5846
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Всем сепаратистам теперь можно будет пересекать линию разграничения прямо с оружием.
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даже без досмотра ,они неприкосновенны, они граждане "ДЫРЫ" и их "убивали", вот увидите,мы ещё будем им платить репарации, а наши герои будут в розыске их МГБ
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Теперь сможем как раньше ходить к друг другу в гости, брататься с мышебратьями, они же как и мы устали от войны. Спасибо Владимиру Ссанычу Зеленскому!!! С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц - Цензор.НЕТ 5846
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Всем сепаратистам теперь можно будет пересекать линию разграничения прямо с оружием.
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даже без досмотра ,они неприкосновенны, они граждане "ДЫРЫ" и их "убивали", вот увидите,мы ещё будем им платить репарации, а наши герои будут в розыске их МГБ
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Приезд куда-нить в село на черкащину следственно-оперативной группьі с постановлением суда г. Макеевкьі на проведение неотложньіх следственньіх действий и обьіска уже не фантастика. Мьі це зробили разом! Як в спорті, не переміг, значить програв
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Да нет,капитуляция - это ,зебилы,ваша заслуга.Ви зробили це разом.
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Он шо? Имплементировал? Зелепоц имеет все рычаги и мог всё переиграть. Вместо того жидовня подписала формулу капитуяции... не порох, заметь, а жидовня...да так, шо кацапы возрадовались. Странно, да? Порох подписывал, сруское говно шипело от возмущения... зебил подписал - у кацапов радость победы... а лугандонские ватажки и вовсе капитуляции требуют...капитуляции целой Украины перед огрызком территории... о как, мой юный друг... поэтому ковыряй в носу и вытирай козявки об экран...так он полезнее...
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Тоді це були просто слова для затягування часу і така тактика себе виправдала.А зараз маріонетка путлера зеля помчав галопом виконувати навіть те,чого в Мінську не прописували.
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На, якщо читати вмієш, перечитай і закрий хавальник.
З 29 жовтня буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, серед іншого і для осіб, які не досягли 16-річного віку - Цензор.НЕТ 1178
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Так ВОТ скоро не будет в лугандонии, а вот мы станем ВОТ или уже стали! Спасибо шиксе Моника!!!
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А хіба паспорт з двоголовою куркою не підійде? Їх там багато
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