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 Политика Украины
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Все про:покушение (791) расследование (2575) Михайлик Олег (50)

 Следствие по делу о покушении на Михайлика приостановили: с января ГПУ не может оформить запрос в Германию о передачи пули, извлеченной во время операции. ДОКУМЕНТ

Следствие по делу о покушении на убийство одесского активиста Олега Михайлика приостановили. По его словам, постановление вынесли еще 31 июля, но узнал он о нем только недавно. Письмо с этим известием общественному деятелю подбросили во двор.

Об этом он сообщил в комментарии Центру прав человека ZMINA, передает Цензор.НЕТ.

- Конверт мне подбросили во двор, а нашла его соседка. Следователь все это время, сколько мы перед тем говорили по телефону, не сообщил, что подписал это постановление, - рассказал Михайлик.

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Следователь утверждает, что следствие приостановили из-за отсутствия вещественного доказательства. Без наличия удаленной, еще в января 2019 года, из легких пострадавшего пули, которая до сих пор находится у немецких криминалистов, невозможно проведение всех необходимых судебных экспертиз. По его словам, завершить судебное расследование без экспертиз и принять окончательное законное решение в данном уголовном производстве невозможно.

- Запрос об оказании международной правовой помощи в министерство юстиции Германии, в том числе о передаче в Украину пули, не выполнены в полном объеме, - говорится в документе.

24 сентября истекал годовой срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу активиста истекал. Было понятно, что следствие могло не довести до конца в отведенные законом сроки. Поэтому следствие приостановили в связи с имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

- Остановка следствия - это единственный шанс выкрутиться из ситуации об ограниченном сроке. Но я не уверен, что Генпрокуратура сделала достаточно, чтобы получить это вещественное доказательство (пулю. - Ред.) из Германии, - добавил Михайлик.

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Общественный деятель заявлял, что неоднократно заявлял, что эта пуля может полностью развалить версию следствия в отношении подозреваемых, которые сегодня рассматриваются как исполнители покушения.

- Мы с адвокатом очень хотим ознакомиться с материалами дела, но нам до сих пор не дали возможности, чтобы узнать, были ли отправлены соответствующие запросы в Германии для получения этой пули. Раньше в разговоре с немецким послом мне объясняли, что это прерогатива исключительно Генпрокуратуры касательно оформления и отправления запроса в рамках международной правовой помощи, - заверил одесский активист.

Следствие по делу о покушении на Михайлика приостановили: с января ГПУ не может оформить запрос в Германию о передачи пули, извлеченной во время операции 01
Следствие по делу о покушении на Михайлика приостановили: с января ГПУ не может оформить запрос в Германию о передачи пули, извлеченной во время операции 02

Напомним, 22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое - граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

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По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антона Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

27 сентября Киевский районный суд Одессы отправил в следственный изолятор всех трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика - Торнике Герасина (Нагладзе), Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе.

Впоследствии, спустя год после покушения среди подозреваемых остаются три человека, пребывающие на воле (двое из них под домашним арестом).

11 января 2019 года Нацполиция сообщила о проведении операции, а также отметила, что подготовила все документы, необходимые для сохранения пули как вещественного доказательства. Они были направлены в Генпрокуратуру 10 января, а сейчас находятся в распоряжении компетентных органов властей Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3151878
 
 
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если бы требовалось достать в качестве вещдока пули из зада семы, то не потребовалось бы даже делать запрос в германию
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Зебилоиды, опять Порошенко виноват?
Так кто теперь преследует активистов?
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