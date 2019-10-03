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Все про:ВР (23775) концессия (29)

 Нардепы приняли закон о концессии

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Документ поддержали 257 депутатов.

Данный закон урегулирует условия передачи государственного и коммунального имущества концессионеру в целях выполнения условий концессионного договора. Депутаты надеются, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность Украины и позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов, в частности портов, аэропортов, дорог и тому подобное.

"Механизм концессии позволяет государству возложить на частный сектор инвестиционные, социальные, экологические и другие обязательства на весь период концессии, при этом сохраняя в государственной собственности, как существующее так и построенное имущество. Более того, государственный бюджет будет получать долю доходов от деятельности частного инвестора в виде концессионных платежей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Условия концессии раньше регулировались четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу. По словам депутата Верховной Рады Роксоланы Пидласой, в Украине уже действует около 150 договоров о концессии, но они не стали успешными.

В странах Евросоюза, напротив, механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессии, позволил реализовать более 1800 проектов на сумму 365 млрд евро. "В 2013-2017 годах Турция привлекла более 88 млрд евро на разные проекты - от строительства новых аэропортов до учреждений здравоохранения", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3151875
 
 
 Топ комментарии
 
Землю продать, госсобственность продать, остальное в концессию, и можно отдохнуть на комфортных пляжах Красного моря, со смартфоном, в котором вместилось все остальное государство.
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если отдать украину в концессию вовремя, то на этом можно шо то единоразово заробить
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а не кацапський ти часом соловейчик, вова?
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Чому "Україну" ви написали з маленької літери?
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Незабаром на кічу)
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Пороxoxydoba думкою багатіє)
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Выкрестам репатриация запрещена. Вова останется с вами.
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«Ваучера может хватить на приобретение двух или даже трех, а если повезет, то и большего количества автомобилей "Волга"». Анатолий Чубайс на пресс-конференции «Народная Приватизация». Москва. РФ. 21 августа 1992 г. Нардепи ухвалили закон про концесію - Цензор.НЕТ 5741
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Ну теперь то эпоха бедности закончится..? Или опять есЧо нет..?
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Данный закон урегулирует условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность Источник: https://censor.net.ua
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Землю продать, госсобственность продать, остальное в концессию, и можно отдохнуть на комфортных пляжах Красного моря, со смартфоном, в котором вместилось все остальное государство.
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уже продавать давно нечего, но ивреи не были бы ивреями,
если бы не придумывали все новые и новые схемы.
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Ти з переляку на свого зєБоха задню лапу підняв? Нардепи ухвалили закон про концесію - Цензор.НЕТ 6007
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пнх недоумок, у мене зроду не було авторитетів,
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Не жванди, я твою пику в косоворотці вже давно спостерігаю.
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