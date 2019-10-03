 Нардепы приняли закон о концессии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Документ поддержали 257 депутатов.

Данный закон урегулирует условия передачи государственного и коммунального имущества концессионеру в целях выполнения условий концессионного договора. Депутаты надеются, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность Украины и позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов, в частности портов, аэропортов, дорог и тому подобное.

"Механизм концессии позволяет государству возложить на частный сектор инвестиционные, социальные, экологические и другие обязательства на весь период концессии, при этом сохраняя в государственной собственности, как существующее так и построенное имущество. Более того, государственный бюджет будет получать долю доходов от деятельности частного инвестора в виде концессионных платежей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Условия концессии раньше регулировались четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу. По словам депутата Верховной Рады Роксоланы Пидласой, в Украине уже действует около 150 договоров о концессии, но они не стали успешными.

В странах Евросоюза, напротив, механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессии, позволил реализовать более 1800 проектов на сумму 365 млрд евро. "В 2013-2017 годах Турция привлекла более 88 млрд евро на разные проекты - от строительства новых аэропортов до учреждений здравоохранения", - заявила она.