 Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020

Ради того, чтобы совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса ExoMars шла так, как запланировано, месяц назад Британия частично смягчила санкции против страны-оккупанта РФ. Об этом речь идет в документе на сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Британские власти внести поправку к закону об экспортном контроле: благодаря ей теперь можно поставить в Россию топливо для "некоторых космических аппаратов". Эти поставки будут строго проконтролированы, уточняется в документе.
Там не указано, на какой период рассчитано исключение из санкций, какой объем топлива можно поставить, и некоторые другие моменты. По-видимому, это регулируется сторонним документом.
Санкции против РФ, которые приняты в Британии, запрещают поставлять туда гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин для нужд ракетно-космической отрасли. Нарушителю грозит уголовное преследование.
Именно в эту статью были внесены правки, который позволяют ввозить в РФ "определенные вещества для использования в определенных пусковых установках, для запуска или заправки определенных спутников или для проведения определенных испытаний и полетов по миссии ExoMars 2020".
ExoMars 2020 - автоматическая межпланетная станция, часть проекта ExoMars. Состоит из европейского перелетного блока, посадочного модуля (российская посадочная платформа плюс европейский марсоход) и переходника между ними. Цель проекта - поиск возможных следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также различные исследования на поверхности и в недрах. Ровер рассчитан на земные полгода работы. Масса посадочной платфоры - 827,9 кг, ровера - до 295 кг.
- Що, всі ?
- А ну тоді чисть Куме автомата, - Чисть
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/191048_1570099234
по этому, Зеоенский и скрывает планы от депутатов и общества..
ЗЫ.. а еще, я думаю, Европа и США дадут молчаливое одобрение на то, что бы Зеленский подавил в крови Майдан-3..
это часть секретных договоренностей США, Европы, Рашки и ЗеленскоКаломойского..
но при Порохе.
тепер до вас гіперзвукова вундервафля точно долетить!
03.10.19 09:52 "Обнадеживающий шаг": в Великобритании поприветствовали подписание "формулы Штайнмайера"
Просили? Тримайте!
Михайло Добкін у Рандеву з Яніною Соколовою(РАГУЛИХОЮ (с)) субота, 20.00, 5 канал👇
https://youtu.be/eJFEbrOqVyk
P.S. Більше блск не просіть.»
там от царя уй без соли доедали..
А, что можно ожидать от англичан про отмену санкций, если у нас во всю идет торговля коломойского с РФ!
Коломойский начал импортировать электроэнергию из России - СМИ
Моники ЗеБЕнины, так кто теперь торгует на крови?
переиграли дурачка... все четыре кулачка (с)
(макрон, меркель, путин, джонсон)
Ну, ну...Черчілля на вас *****й англійських нема...
Свого часу англійські ****і продали СРСР реактивний двигун «Нін», на базі якого, і німецького винищувача Та-183 Курта Танка, козломорді запиляли МіГ-15, який наробив факів американцям у Корейській війні...
А Маргарет же казала: «З Рашою краще бути ворогом, аніж другом. Бо ворогів вони купляють, а друзів, зраджують.»
....
Совместный европейско-кацапский проект ExoMars-2020 начали при вашем героическом президенте. Теперь его осталось только заправить.
А то предыдущий вместе с макетом нае...ся, (навернулся)
Правда уже переносить не куда, там Маск на пятки наступает.
Уже и ракетку презентовал - вот почему-то верю, что полетит не хуже Фалконов
19 марта грузовой самолет доставил в Турин посадочную платформу миссии ExoMars, сконструированную специалистами российского НПО им. Лавочкина. Вместе с платформой в Турин также отправился комплект наземного вспомогательного оборудования и другие элементы конструкции. Остальные составные части спускаемого аппарата ExoMars (бортовая аппаратура, батареи, аэродинамический экран и верхний кожух) будут переправлены в Европу в течение этого года.
красти треба менше і стогнати. привіт ліпецьк-рошену
- Это было ожидаемо! Это было решено еще полгода назад!1!!
Но вот что мы им ответим. Вопрос не в том, что произошло. Вопрос в том, как наш дорогой (жутко дорогой) Зе отреагирует. Страшно подумать - постом в ФБ или аж целым видосиком?!
а на Земле вас ждут санкции, урродьі.
А сподіватись що всі кацапи улетять на марс то дурна справа, вони ще до Берліна не дійшли, ще насрали на єлисейських полях Парижу...
Кожна нація має свій власний закон, свою власну правду й повинна лише
їм коритися.
"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Перед кожною нацією є
дилема: або перемогти, або загинути".