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Все про:Великобритания (2221) космос (608) Марс (21) Россия (73995) санкции (7484) топливо (465)

 Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020

Поправкой к санкционному закону британцы разрешили поставки в РФ определенного типа ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020.

Ради того, чтобы совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса ExoMars шла так, как запланировано, месяц назад Британия частично смягчила санкции против страны-оккупанта РФ. Об этом речь идет в документе на сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Британские власти внести поправку к закону об экспортном контроле: благодаря ей теперь можно поставить в Россию топливо для "некоторых космических аппаратов". Эти поставки будут строго проконтролированы, уточняется в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Обнадеживающий шаг": в Великобритании поприветствовали подписание "формулы Штайнмайера"

Там не указано, на какой период рассчитано исключение из санкций, какой объем топлива можно поставить, и некоторые другие моменты. По-видимому, это регулируется сторонним документом.

Санкции против РФ, которые приняты в Британии, запрещают поставлять туда гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин для нужд ракетно-космической отрасли. Нарушителю грозит уголовное преследование.

Именно в эту статью были внесены правки, который позволяют ввозить в РФ "определенные вещества для использования в определенных пусковых установках, для запуска или заправки определенных спутников или для проведения определенных испытаний и полетов по миссии ExoMars 2020".

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ExoMars 2020 - автоматическая межпланетная станция, часть проекта ExoMars. Состоит из европейского перелетного блока, посадочного модуля (российская посадочная платформа плюс европейский марсоход) и переходника между ними. Цель проекта - поиск возможных следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также различные исследования на поверхности и в недрах. Ровер рассчитан на земные полгода работы. Масса посадочной платфоры - 827,9 кг, ровера - до 295 кг.

Источник: https://censor.net.ua/n3151872
 
 
 Топ комментарии
 
спасибо монике зеленски: британцы оценили идиотизм клоуна и решили дружить с рашкой
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- Куме, ви чули що кацапи на Місяц полетіли?
- Що, всі ? Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 3160
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-Ні
- А ну тоді чисть Куме автомата, - Чисть
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спасибо монике зеленски: британцы оценили идиотизм клоуна и решили дружить с рашкой
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Зе всего лишь продолжил начатое петрусей...
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Британская The Times написала, что Зеленский предоставил "ДНР/ЛНР" автономию. Это не шутки, друзья. Следствием такой капитулянтской позиции Зеленского будет существенное ослабление санкций против России. Совсем скоро. Очень скоро. Да и вообще, мир может признать за действительность российскую пропаганду о "гражданской войне в Украине".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/191048_1570099234
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накуй Марс! нада новое море копать - ещё глубже и чище. а про Южмаш забыть как пережиток совка
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Кацап,я розумію,що ви і родитеся п'яні,але набратися так,щоб переплутати цензор і лєнтасру - це треш.Киш звідси,козломордику.
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слава Моніці Зєлєнскі Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 1437 Давно в України не було такого "високого" міжнародного рейтингу
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Ну да а при Пете топливо для европейского проекта конечно бы не разрешили поставлять?
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порівняй рівень зовнішньої політики при Пєті і Шмарклі..... і сам зрозумієш.... в Щтати поїхав президент України, а повернулась Моніка..... в США, на телебаченні вже купа жартів про Моніку Зєлєнскі.... Оце, по твоєму, рівень президента України?
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Можна витягнути Зеленського із цирку,але витягнути цирк із Зеленського - неможливо.
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А при Пете много чего не разрешали поставлять в срашку. Потому что при Пете санкции против россии ввели, а ЗЕ делает всё чтобы санкции с россии сняли.
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вангую: в конце "формулы штангенциркуля и мира по формуле версии Зеленскавага", будет признание Европой и США Крыма расийским и снятие с Рашки санкций..
по этому, Зеоенский и скрывает планы от депутатов и общества..
ЗЫ.. а еще, я думаю, Европа и США дадут молчаливое одобрение на то, что бы Зеленский подавил в крови Майдан-3..
это часть секретных договоренностей США, Европы, Рашки и ЗеленскоКаломойского..
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пора ему говорить - до свиданье и шоб духу твоего в нашей стране не было - предатель нам не нужен
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С Украиной при Зеленском никто не считается. Богдан решала наше фсё
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а чем мы ответим в ответ - при Порохе начали бы потихонечку делать ЯО. а при монике - шо вам еще сдать - клоунов имеют все ,а в месте с ним и всю страну - а вот я не согласен и все
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Да, на ЛенКузню уже было подвезли центрифуги для обогащения урана и готовились делать ядрену боньбу, но потом внезапно продались рыгоаналу Тигипко.
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закидаем грецкими орехами, рапсом и вышиванками
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Большего бреда я еще не читал, но дебилы которые тебя лайкают конечно в восторге от этого беспрецедентного вранья.
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Тебе напомнить чем Порось ответил на захват моряков? А ничем, о каком ЯО вы лепечете соевые придурки.
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Зіграв куєм не роялі? Ааа, то ж не Порох! То вялікій ЗЄклован!
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молодці! так тримати!
тепер до вас гіперзвукова вундервафля точно долетить!
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Интересно услышать мнение евробаранов из электората Зеленского или "он всё разрулит"?
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Интересно мнение свинофермы на это:
03.10.19 09:52 "Обнадеживающий шаг": в Великобритании поприветствовали подписание "формулы Штайнмайера"
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Свиноферма это надо полагать я, ну да ладно, отвечаю по-сути. Приветствуют потому, что можно снимать санкции с РФ.
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"Евробараны" - такой оборот(надо полагать) означает, что вам больше не по пути с "либерастами и гейропейцами"?
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Нет, евробараны потому, что проевропейская часть электората Зеленского поверила что он продолжит политику интеграции в ЕС и НАТО.
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Ну с почином. Еще только заговорили о законе штанмаера а санкции уже начали снимать. Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 1913
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«Yanina Sokolova

Просили? Тримайте!
Михайло Добкін у Рандеву з Яніною Соколовою(РАГУЛИХОЮ (с)) субота, 20.00, 5 канал👇
https://youtu.be/eJFEbrOqVyk
P.S. Більше блск не просіть.»
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да уж! в рф с сотнями космических пусков в год нет таких топливных компонентов Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 9941
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Да это кацапиус обыкновенус. Пороть такую чушь даже клованы не способны.
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хера се, супердержава не має свого ракетного топлива )))
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супераграрная страна не имеет своей картошки, молока, мяса, фруктов
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да с каких пор нарасия аграрной стала?
там от царя уй без соли доедали..
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Главное чтобы санкции против Гиви и Моторолы не снимали а топливо к ракетам ето такое. Какая то тварь будет еще рассказывать что Украине не нужно восстанавливать ядерное оружие?
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дороги восстанови, ну и ногти подстриги сначала
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никакого ядеорного оружия не будет, это все пустые разговоры.
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Вот, что требовалось доказать про формулу Штаймаера!
А, что можно ожидать от англичан про отмену санкций, если у нас во всю идет торговля коломойского с РФ!
Коломойский начал импортировать электроэнергию из России - СМИ
Моники ЗеБЕнины, так кто теперь торгует на крови?
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Вот вам и цивилизованная и принципиальная европа. И про скрипалей забыли и про теракты и про сбитый Боинг. Ну что защитила вас бумажка подписанная европой? Ын над вами смеется. Его ядерная боеголовка стоит больше чем все ваши бумажки за всю вашу историю.
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За преступления никто не накажет если их отрицать...На НЕТ и суда НЕТ.
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Мы думали, что они только нам предлагают сдаваться и все прощать раше, а оказывается, они сами уже в позе Зю.
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Тож не для агрессии против Украины,а для освоения Марса
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Надеются, что те улетят на Марс и проблема-россия сама рассосется?
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***
переиграли дурачка... все четыре кулачка (с)
(макрон, меркель, путин, джонсон)
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«Поправкой к санкционному закону британцы разрешили поставки в РФ определенного типа ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020. Источник: https://censor.net.ua/n3151872»

Ну, ну...Черчілля на вас *****й англійських нема...
Свого часу англійські ****і продали СРСР реактивний двигун «Нін», на базі якого, і німецького винищувача Та-183 Курта Танка, козломорді запиляли МіГ-15, який наробив факів американцям у Корейській війні...
А Маргарет же казала: «З Рашою краще бути ворогом, аніж другом. Бо ворогів вони купляють, а друзів, зраджують.»
....
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В то же время в незалэжную разрешена поставка биокормов для испытания гиперлупа жмеринка-конотоп на гужевой тяге, по результатам эксперимента будет сформировано тэо для открытия аналогичной линии кыйив - тбилиси
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Ты хворост собрал для своей бабки?
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Зебилы, а при Порохе такого не было.
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Зараз зебіли почнуть волати про продажність Гейропи, про те, як вона штовхає Україну в обійми до кацапії. Не волайте. Вони лише підтримують вас. Ви хотіли миру з вбивцями, кабали. Отримуйте
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Вот здесь уж точно Зеленский не причём. Порохоботы, упокойтесь
Совместный европейско-кацапский проект ExoMars-2020 начали при вашем героическом президенте. Теперь его осталось только заправить.
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И что - уже даже парашют новый сшили ?
А то предыдущий вместе с макетом нае...ся, (навернулся)
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Не знаю подробностей. До 2020 не так долго. Посмотрим что там сшили.
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Да вроде как уже дважды сроки переносили.
Правда уже переносить не куда, там Маск на пятки наступает.
Уже и ракетку презентовал - вот почему-то верю, что полетит не хуже Фалконов
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ESA это европейское NASA. За спиной у Украины с кацапами на Марс летают.
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Посадочная платформа ExoMars доставлена в Турин

19 марта грузовой самолет доставил в Турин посадочную платформу миссии ExoMars, сконструированную специалистами российского НПО им. Лавочкина. Вместе с платформой в Турин также отправился комплект наземного вспомогательного оборудования и другие элементы конструкции. Остальные составные части спускаемого аппарата ExoMars (бортовая аппаратура, батареи, аэродинамический экран и верхний кожух) будут переправлены в Европу в течение этого года.

Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 6821
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а ви шо думали, придурки, весь світ буде тупо все життя співати з вами ще не вмерла?
красти треба менше і стогнати. привіт ліпецьк-рошену
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Что скажут нам поклонники Зе?
- Это было ожидаемо! Это было решено еще полгода назад!1!!

Но вот что мы им ответим. Вопрос не в том, что произошло. Вопрос в том, как наш дорогой (жутко дорогой) Зе отреагирует. Страшно подумать - постом в ФБ или аж целым видосиком?!
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Борис Джонсон тонко протроллил московитов: на Марс можете *********,
а на Земле вас ждут санкции, урродьі.
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￼зрозуміли британці? У вас як і у нас немає червоної лінії в кількості вбитих для запровадження санкцій проти тих хто вас і нас вбиває.
А сподіватись що всі кацапи улетять на марс то дурна справа, вони ще до Берліна не дійшли, ще насрали на єлисейських полях Парижу...
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Путин сейчас на полях Парижу с Макроном обнимаются, в буквальном смысле.


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Что-то не видно твоего сцарька на фотке. Сдох наверное.
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Дурная соя - Свиноргейт под патронажем ФСБ, Липецкая фабрика и торговля с агрессором у них героизм, а весь Мир должен прекратить совместные проекты и дип отношения с РФ.
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Дмитро Донцов

Кожна нація має свій власний закон, свою власну правду й повинна лише
їм коритися.

"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Перед кожною нацією є
дилема: або перемогти, або загинути".
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Это и есть настоящие ценности Европы. Не нравится?
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Ну на самом деле все не так плохо. Украина тоже по мере сил участвует в жизни Европы.

Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 3414
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Поздравляю зебилов. Вы добились своего!
Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 4036
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