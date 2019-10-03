EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  1405  10
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5993) разведка (2197) учения (2185) наемники РФ (937)

 Наемники РФ маскируют "Грады", "Гвоздики" и гаубицы на передовых позициях на Донбассе, - разведка

Российские наемники активизировали подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Согласно данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения.

"С 1 октября с.г. начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Это - 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы "Д-30".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала информатора, которая передавала разведданные террористам "ДНР"

В то же время противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в т.ч. в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3151871
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
жителям пампасяо приготовится- возможны прилёты от "Хунты"
 показать весь комментарий
 
 
да, да, по формуле Шухер-Мухера от ЗЕБЕньки Наемники РФ повысили интенсивность проведения тренировок по управлению огнем, - разведка - Цензор.НЕТ 3892
 показать весь комментарий
 
 
Готуються до розведення військ. Вчаться стріляти в спину відступаючим.
 показать весь комментарий
 
 
т.е они совсем не ждут нашей (почти договоренной) капитуляции...они готовятся к войне?
это наше "его всемирновеличие" отводит и глаза и войска ...
(интересно...перед отводом...наших разоружат?) - это даже не сарказм...это ожог на душе
 показать весь комментарий
 
 
Вони готуються наступати. Плани у них для початку на дев'ять областей.
 показать весь комментарий
 
 
готовятся к наступлению после выборов, теперь все будет ОРДЛО
 показать весь комментарий
 
 
одним словом - негодяи, нет бы поставить обучение на платную основу
 показать весь комментарий
 
им что, до сих пор не сообщили о перемирии?!!
 показать весь комментарий
 
Ох зеля, ох зеля........ Боюся, що ти можеш не втигнути евакуюватися..........
 показать весь комментарий
 
Не в том ряду..
Неразвиты кацапы,словно лом,
Хором на Европу дико лают!?
А,ведь,вся беда москалська в том,
Что русскими себя,скоты, считают!?

Голь Московии только подлой может быть,
И басню они придумают любую...
Лишь бы угро-финские корни скрыть
И кровь ордынскую, дурную!!!!

Россия,это палачей отряд-
Из Московии заросшей пылом.
Она лезет в наш славянский, калачный ряд,
Со своим свиным,кацапским рылом...

Не путайте Россию и нашу Украину- Русь,
Это разные Миры,вера и народы!
Я, в москалей,соседом быть стыжусь,
Они кацапы-палачи свободы!
Ав-р я.﻿
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх