 Наемники РФ маскируют "Грады", "Гвоздики" и гаубицы на передовых позициях на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.
Согласно данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения.
"С 1 октября с.г. начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Это - 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы "Д-30".
В то же время противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в т.ч. в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.
это наше "его всемирновеличие" отводит и глаза и войска ...
(интересно...перед отводом...наших разоружат?) - это даже не сарказм...это ожог на душе
Неразвиты кацапы,словно лом,
Хором на Европу дико лают!?
А,ведь,вся беда москалська в том,
Что русскими себя,скоты, считают!?
Голь Московии только подлой может быть,
И басню они придумают любую...
Лишь бы угро-финские корни скрыть
И кровь ордынскую, дурную!!!!
Россия,это палачей отряд-
Из Московии заросшей пылом.
Она лезет в наш славянский, калачный ряд,
Со своим свиным,кацапским рылом...
Не путайте Россию и нашу Украину- Русь,
Это разные Миры,вера и народы!
Я, в москалей,соседом быть стыжусь,
Они кацапы-палачи свободы!
Ав-р я.