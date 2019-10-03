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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (969) США (15502) Богдан Андрей (181) Джулиани (42) Ермак Андрей (25)

 С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани

Персональный адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что в Госдепартаменте США его предостерегли от общения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом он рассказал изданию BuzzFeed News, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в Госдепе меня спросили, можно ли дать мой номер Ермаку, они добавили: "[Ермак] - реальный юрист, в отличие от "решалы" Богдана". Он попросту антипод Ермака. Ермак честный; Богдан нет", - сказал Джулиани.

На вопрос, кто именно предостерегал его от встречи с Богданом, Джулиани ответил: "Волкер предостерегал".

Джулиани уверяет, что на встрече с Ермаком передал "обеспокоенность" администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может "негативно" влиять на того.

"Я сказал (Ермаку. - Ред.): "Вы знаете, рядом с вами человек, который не принесет добра ни вам, ни вашей стране", - сказал Джулиани.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151869
 
   
 Топ комментарии
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Ты повторяешься. Это признак ограниченности мышления.
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Нет, это признак того, что я работаю по методичке З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 3606
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Это - одно и тоже, но другими словами.
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ну от зачем Вы так сказали..?.
я перерыл все методички - там такого нет!!!

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Помимо методички выдаваемой нам всем майором Алексеевичем, я параллельно веду еще и свою методичку коронных фраз, которые придумываю и заношу также фразы, которые произносили другие форумчане. Она структиризирована по категориям, выделена шрифтами и цветом. Там на все случаи жизни З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2090
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Встреча Зеленского с Томом Крузом длилась 40 минут, а его брифинг о капитуляции-формуле Штайнмайера 11 минут.
Важность этих событий для него очевидна.
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Интересно, а почему зебобы не называют богданна свинорылым? Один в один же сходство.
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От Джуліані...от сволоч! Чєснєйшего новорильного чєлавєка оббрехав)
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ржу-немагу....., два решали як лошари, один одного тицяють, прямим текстом у лайно, ну нарешті, ось воно.... .
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А ТЕПЕРЬ ГОРбАТЫЙ БОГДАН.... И ПЕРЕДЕРНУЛИ ЗАТВОР МАУЗЕРА.. БОГДАН ВЫХОДИ ДАВАЙ ШОБЛА ВПЕРДЕ РЕШАЛОВО ТЫ НАШЕ ДАЖЕ В США О ТЕБЬЕ КАК О УБЬЮЛДКЕ СКАЗАЛИ....даже о Донах всяких там по имеи а тебе решалово..ха-ха... А ТО ТВОИ ФОТКИ НАПОМИНАЮТ СТЕНДЫ ИЗ СЕРИИ РАЗЫСКИВАЕТСЯ МИЛИЦИЕЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ........ С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани - Цензор.НЕТ 3552
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Ппц! Это какое не уважение, даже к своим избирателям!
Зебилы вы этого заслуживаете!
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Госдепу можно верить...
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Бога не чiпай.
Сидиш собi в болотi iз **ядями,
І ящиком горілки
Кiряєш, як мудак, i лупиш комарiв
На товстiй пицi. Не можна
3,14здiть про бога в такому положен'ї. (с)
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А я и не чипаю,я тебя чипаю антихриста
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Джулиани решала Трампа
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Есть личный автомобиль, есть личный Джулиани
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ты считаешь, что решале Коломойского Богдану таки можно верить?
Попытки группы адвокатов под руководством Богдана вернуть "Никопольский завод ферросплавов" государству после Оранжевой революции окончились тем, что контрольный пакет акций завода получил бизнесмен Игорь Коломойский...
Источник: https://censor.net.ua/v3150697
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шо зебілу шо москалю,в очі сциш а вони кричать про дощ.
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честніх в политике отродясь не бьіло, они просто там не вьіживали.
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Еще раз, Зебилы, мировые политики уровня "Бог"! С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани - Цензор.НЕТ 3196
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Зебобики вмиг обиделись - их вечножующее чмо назвали "решалой", собственно что и так видно.
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Шикарная статья была у Антиколорадоса про высер, то есть интервью Боддана.... Оно даже, оказывается в юриспруденции - тук-тук(дятел Вудди).
Я думал шо Беня грамотный, и не взял бы такого дурака в свои юристы, ан, нет.... это п*****, просто - реально тупое тело. Понавысерало столько противоречий, что это мрак.
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У Бени есть на всякий свой случай свой инструмент. Есть там и юристы, но Богдан это решала, котрый использовался именно так.
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Лицо у Богдана, как у афериста... Чем-то напоминает свинку с рассказа «Скотный двор» Оруэлла...
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А мне он напоминает героя Весельчак У с мультика тайна третьей планеты
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Ермак честный; Богдан нет", - сказал Джулиани. Источник: https://censor.net.ua/n3151869\\\\\\\\\\\

Ну так Бобдана даже назвали Андреем вна "честь" Яхве.
У нас уже был такой - Боба Миницкий. - Отдуваемся до сих пор.
Выглядит на то шо все что от Боха(Яхве) - говно. А если почитаем "святые писсания" - то поймем что иначе и не могло быть.
Мне вот реально смешно когда вопят шо типо - мы от вас ждали другого.... С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани - Цензор.НЕТ 9768

Ха-ха, они ведь сказали шо все буде добре(не для гоев), в чем проблема то, я не понимаю то? С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани - Цензор.НЕТ 1452
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- так воно і зразу було видно!!! (с)
так казали моя бабунічка, коли вгадувала наперед чим все закінчиться)))))
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прикол читал, ну, типо то что было, были даже, оказывается "признаки войны"(это от деда-прадеда приметы были)
то есть, не особо нужно переживать, так как это реально "все определено уже".
насколько можно увидеть в истории - ничто не мого повредить в бою тем, кто "вершил историю". я вот понял, а вы? С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани - Цензор.НЕТ 260
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хоть Вы и закрутили сюжет ))) ..я все понял... реализм в купе с фатализмом получился.
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Отнюдь, ведь можно прочитать Плутарха - про битвы, данные Помпеем, тем же Цезарем, или даже Александром.
Там просто шансов было вдоволь, шо лидера атакующих войск, находящегося на острие атаки, завалят.
Здесь - тупо статистика. Ну, учитывая степень защищенности и рвение противника обезглавить армию врага.
Очень, крайне мало шансов на то что случилось(выжили). От этого и исходим. Тот же Членин, Сралин и даже Гитлер, хотя Гитлера в один ряд с урками - не поставлю.
Плюс тебе - есть много историй о том шо "наворожили" и кто-то так и "пошел по пути", хотя и знал шо не хочет этого.
просто - "прагматика", точно определение мне неведомо(впадлу Википедию открывать), вот и все З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 8255
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Ну, учитывая степень защищенности\\\\\\\\\\\\

*полководца
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И это решало руководит офисом чувака с ксивой презЕдента...
По моему вопрос о том...что такое этот чувак...что оно из себя представляет...закрыт..
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Привет

По моему вопрос о том...что такое этот чувак...что оно из себя представляет...закрыт..


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Бурят с двойным именем Багдан#Андрей-решала! )))) Шаман мля!
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Утром парашенке нокаут. А сейчас послеобеденый ,Зеленскому. Если верить Бутусову.
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Чему тут радоваться. Уже непонятно,кто брешет,а кто правду говорит.
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Брешут все,кроме Мюллера...ему тоже можна верить)))
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Ох уж этот Богдан Коломоевич, всю репутацию портит и рейтинг подрывает Зе
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НАРОД ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ТРАМП ГОВОРЯ О КОРРУПЦИИ ИМЕЛ ВВИДУ ИМЕННО ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ - ВОТ ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - ПО ЭТОМУ ОН И ОСТАНОВИЛ ПОМОЩЬ МОНИКЕ - УЖЕ ФАКТ ДОКАЗАННЫЙ
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подтверждаю!.. за Богдана пишут "умные девочки и мальчики".. Богдан сам и исковое толком не составит..
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Reshala(рьешальа) - новое английское слово от Бутусова.)
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Та да. От бы так Кононенко чы Грановского назвал колысь. Ан нет, то были народни обранци и потужни реформаторы
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Може вартувало б скористатися підказкою Джуліані і перейменувати ОПу у ОРу (офіс рішали?)
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Жулиани ни разу не "решала". : ))) Только вот у следственной комиссии Конгресса США появились сомнения на этот счёт.
Ждём, что он на слушаниях петь будет.
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Плюс еше смотритель за Моникой зеБЕНИНОЙ, поставленный бабушкой Беней.
Позорище!
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*****, за полгода слили всю внешнюю политику страны. Грёбанный стыд.
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пора этого бурятского шептателя в бурятию отправить
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моя самая заветная мечта- свыни в цугундере
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Тільки із тупорилим бандюком кличко)

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Моника Моника доигралась в СЛОНИКА))))
Бурные овации от 73% дурников!)))
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А куда слоник Монике свой хоботок засунул?
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Зато зебилы любят связываться с подобными решалами.
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зебенята, вы ВСЕ поняли?
вот так оценивают вашего кумира в мире про факту
)))))))))))))
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киву на царство в офис президента, он не только шептать будет , он и яйца чесать будет
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Всього чотири місяці пройшло. Хто ще не харконув в Україну?
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Прискорбно. Главное, что-бы ноги не начали вытерать.
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давно пора бениного прихвостня на виталю менять, глядеть в завтрашний день и разговаривать с людями, которые умерли он, в отличие от этого бендюгана виталя может...
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Я чёто не обращал внимание на Богдана но Данилюк и даже Джулиани сказали что это чмо . Что ни говори ****** ученик ! А я то думал ...ЗЕ тебе не зачёт !
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А куда слоник Монике свой хоботок засунул?
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Интересно, а как слово "решала" по-английски?
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