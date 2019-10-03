 С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани

Об этом он рассказал изданию BuzzFeed News, передает Цензор.НЕТ.
"Когда в Госдепе меня спросили, можно ли дать мой номер Ермаку, они добавили: "[Ермак] - реальный юрист, в отличие от "решалы" Богдана". Он попросту антипод Ермака. Ермак честный; Богдан нет", - сказал Джулиани.
На вопрос, кто именно предостерегал его от встречи с Богданом, Джулиани ответил: "Волкер предостерегал".
Джулиани уверяет, что на встрече с Ермаком передал "обеспокоенность" администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может "негативно" влиять на того.
"Я сказал (Ермаку. - Ред.): "Вы знаете, рядом с вами человек, который не принесет добра ни вам, ни вашей стране", - сказал Джулиани.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
я перерыл все методички - там такого нет!!!
Важность этих событий для него очевидна.
Зебилы вы этого заслуживаете!
хоча... ні, це сталося раніше
Сидиш собi в болотi iз **ядями,
І ящиком горілки
Кiряєш, як мудак, i лупиш комарiв
На товстiй пицi. Не можна
3,14здiть про бога в такому положен'ї. (с)
Попытки группы адвокатов под руководством Богдана вернуть "Никопольский завод ферросплавов" государству после Оранжевой революции окончились тем, что контрольный пакет акций завода получил бизнесмен Игорь Коломойский...
Источник: https://censor.net.ua/v3150697
Я думал шо Беня грамотный, и не взял бы такого дурака в свои юристы, ан, нет.... это п*****, просто - реально тупое тело. Понавысерало столько противоречий, что это мрак.
Ну так Бобдана даже назвали Андреем вна "честь" Яхве.
У нас уже был такой - Боба Миницкий. - Отдуваемся до сих пор.
Выглядит на то шо все что от Боха(Яхве) - говно. А если почитаем "святые писсания" - то поймем что иначе и не могло быть.
Мне вот реально смешно когда вопят шо типо - мы от вас ждали другого....
Ха-ха, они ведь сказали шо все буде добре(не для гоев), в чем проблема то, я не понимаю то?
так казали моя бабунічка, коли вгадувала наперед чим все закінчиться)))))
то есть, не особо нужно переживать, так как это реально "все определено уже".
насколько можно увидеть в истории - ничто не мого повредить в бою тем, кто "вершил историю". я вот понял, а вы?
Там просто шансов было вдоволь, шо лидера атакующих войск, находящегося на острие атаки, завалят.
Здесь - тупо статистика. Ну, учитывая степень защищенности и рвение противника обезглавить армию врага.
Очень, крайне мало шансов на то что случилось(выжили). От этого и исходим. Тот же Членин, Сралин и даже Гитлер, хотя Гитлера в один ряд с урками - не поставлю.
Плюс тебе - есть много историй о том шо "наворожили" и кто-то так и "пошел по пути", хотя и знал шо не хочет этого.
просто - "прагматика", точно определение мне неведомо(впадлу Википедию открывать), вот и все
*полководца
По моему вопрос о том...что такое этот чувак...что оно из себя представляет...закрыт..
По моему вопрос о том...что такое этот чувак...что оно из себя представляет...закрыт..
ги
Ждём, что он на слушаниях петь будет.
Позорище!
https://youtu.be/KkPa1OGqucM
Бурные овации от 73% дурников!)))
вот так оценивают вашего кумира в мире про факту
)))))))))))))