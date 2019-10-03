 Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук

Об этом Осадчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть очень большое количество деталей в этом законопроекте, которые выходят за пределы украинского законодательства о местном самоуправлении, государственных администрациях и Конституции Украины. Начиная от введения особой формы местного самоуправления в Киеве, они предлагают магистраль, предлагают предоставить специфические формы государственной администрации, например, в части надзора, что есть прокурорской функцией и так далее. То есть в совокупности этот законопроект просто полностью противоречит Конституции. И это не только мои слова. Главное научное экспертное управление Верховной Рады, где работают очень умные и грамотные люди, которые много лет только этим и занимаются, черным по белому об этом написали в своем заключении. В нем на 21 странице говорится о том, что этот законопроект нужно отозвать и полностью переработать. И мы полностью согласны с позицией НЭУ", - отметил нардеп.

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Осадчук надеется, что сможет донести до фракции "Слуга народа" недостатки законопроекта.

"Я думаю, что мы сможем донести это до фракции "Слуга народа", потому что мы понимаем, что идет борьба за власть в Киеве, это нормально, мы тоже поддерживаем досрочные выборы. Но фракция "Слуга народа" должна понять, что если вдруг такое случится и этот законопроект с какими-то определенными поправками будет принят в целом, они этим копают себе могилу. Им нельзя будет пользоваться. Он создает бесконечное количество конфликтов, которые будут абсолютно во всех слоях городского хозяйства", - отметил народный депутат.

Он рассказал об опасностях, которые создает данный законопроект: "Например, они совершенно искренне верят, что районные советы Киева имеют право принимать детальные планы территорий. Это абсолютный абсурд. Это одно и тоже, что мы сейчас позволим многоквартирному дому каждому самостоятельно перепланировать свою квартиру вместе с несущими конструкциями и изменять сети в доме. Мы знаем, что после этого такие дома долго не стоят".

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Рада 3 октября одобрила в первом чтении законопроект о столице. Законопроект разделяет функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

"Общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов. Общий состав (количество депутатов) районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно действующему законодательству, в Киевсовета - 120 депутатов, а райсоветов в столице не существует.

Авторы законопроекта также предлагают внести новый раздел в закон "О местных выборах" – "Проведение местных выборов в городе Киеве". Им предлагается, что выборы депутатов Киевского горсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий.

Выборы киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе. По такой же системе проводятся и выборы депутатов районных советов в Киеве. Территория Киева делится на 10 многомандатных округов.

Победителем выборов киевского городского головы признается кандидат, который набрал больше, чем 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.