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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:ВР (23775) Киев (17966) Осадчук Андрей (4)

 Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук

Народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук считает, что законопроект о столице, проголосованный сегодня в первом чтении, полностью противоречит Конституции Украины.

Об этом Осадчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть очень большое количество деталей в этом законопроекте, которые выходят за пределы украинского законодательства о местном самоуправлении, государственных администрациях и Конституции Украины. Начиная от введения особой формы местного самоуправления в Киеве, они предлагают магистраль, предлагают предоставить специфические формы государственной администрации, например, в части надзора, что есть прокурорской функцией и так далее. То есть в совокупности этот законопроект просто полностью противоречит Конституции. И это не только мои слова. Главное научное экспертное управление Верховной Рады, где работают очень умные и грамотные люди, которые много лет только этим и занимаются, черным по белому об этом написали в своем заключении. В нем на 21 странице говорится о том, что этот законопроект нужно отозвать и полностью переработать. И мы полностью согласны с позицией НЭУ", - отметил нардеп.

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Осадчук надеется, что сможет донести до фракции "Слуга народа" недостатки законопроекта.

"Я думаю, что мы сможем донести это до фракции "Слуга народа", потому что мы понимаем, что идет борьба за власть в Киеве, это нормально, мы тоже поддерживаем досрочные выборы. Но фракция "Слуга народа" должна понять, что если вдруг такое случится и этот законопроект с какими-то определенными поправками будет принят в целом, они этим копают себе могилу. Им нельзя будет пользоваться. Он создает бесконечное количество конфликтов, которые будут абсолютно во всех слоях городского хозяйства", - отметил народный депутат.

Он рассказал об опасностях, которые создает данный законопроект: "Например, они совершенно искренне верят, что районные советы Киева имеют право принимать детальные планы территорий. Это абсолютный абсурд. Это одно и тоже, что мы сейчас позволим многоквартирному дому каждому самостоятельно перепланировать свою квартиру вместе с несущими конструкциями и изменять сети в доме. Мы знаем, что после этого такие дома долго не стоят".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА

Рада 3 октября одобрила в первом чтении законопроект о столице. Законопроект разделяет функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

"Общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов. Общий состав (количество депутатов) районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно действующему законодательству, в Киевсовета - 120 депутатов, а райсоветов в столице не существует.

Авторы законопроекта также предлагают внести новый раздел в закон "О местных выборах" – "Проведение местных выборов в городе Киеве". Им предлагается, что выборы депутатов Киевского горсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий.

Выборы киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе. По такой же системе проводятся и выборы депутатов районных советов в Киеве. Территория Киева делится на 10 многомандатных округов.

Победителем выборов киевского городского головы признается кандидат, который набрал больше, чем 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3151867
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленая банда берет столицу под контроль, киевляне проходят по салону
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А презедент клоун, который играет членом на рояле и сравнивает Украину с порноактриссой протеворечит здравому смыслу. И что? Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9916
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Но крышка, то была настоящая у рояля, и вот если бы она упала то зеля щас был бы тенором Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 6231
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Зеленая банда берет столицу под контроль, киевляне проходят по салону
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Примерный бюджет Киева на 2020 год около 70 млрд.гривен. Как папа Беня упустит такой кусок? Уже и новый мэр и смотрящий приготовлены.
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А презедент клоун, который играет членом на рояле и сравнивает Украину с порноактриссой протеворечит здравому смыслу. И что? Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9916
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он не играл... он - имитировал. там вообще рояль был без клавиш - застелен ВАТОЙ ... Вот шмаркля и играла куем - по вате
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Но крышка, то была настоящая у рояля, и вот если бы она упала то зеля щас был бы тенором Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 6231
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Да у нас вся страна противоречит Конституции! А вы там на?уя???
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до чого тут наразі президент Зеленський?!?!?!? ті долбой..оби на яких зіслався черговий балабол Осадчук(Головне наукове експертне управління Верховної Ради, де працюють дуже розумні і грамотні люди, які багато років тільки цим і займаються), за роки незалежності допрацювалися-напрооофффесіоналили до того, що в руках продажних, нікчемних і недоторканних суддів, прокурорів і адвокатів-плутократів, закони, прийняті ВР, виглядають навіть не як дишло, а як пропелер з дишла.
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Бенин профессиональный фейкометчик Ткаченко опять наврал?
Не может быть! Очечками так честно поблескивал.
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пересічному українцю, абсолютно пох закон про столицю. його цікавить положення справ у його селі, місті, сім'ї. по факту всі ці закони надають великі преференції жителям куєва проти жителів інших населених пунктів.
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Ну а чего ты сидишь на печи в своем "сели"? Голосовал за вафлершу, а она вместо того, что бы принимать законы для экономики, упрощать работу бизнесу, привлекать инвестиции, меняет ЦВК и лезет в Киев. На Майдан иди.
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там таких як ти придурків предостаточно, а з мене лосить майдаунов. на двохє був. досить
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Тогда сиди и не кукарекай про "пересічного українця". Пересечные 73% это дегенераты как и ты, на которых нормальным людям не стоит обращать внимания.
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та я срал на таких як ти, недоумків. перефразуючи відомий вислів--скажу у кожного своє життя.
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А чем срал, зубожилое? У тебя жопа в паутине! Может пукало?
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оце тіпічний майдаун. зрозумілий лише таким як він сам
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ніщеброде, я давно бидлу не подаю, не треба мене жалобить.
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довбой*бе,те,що ти тільки хочеш "подавати" я вже забув коли викинув...
імбіцил,ти хоч само зрозуміло шо буквами висRало? Законопроєкт про столицю повністю суперечить Конституції, - нардеп від "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 374
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А что у нас не протеворечит?
В конституции вообще написано, что власть и ресурсы страны принадлежат народу, а не олигархам
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ух ты...а если сделать им (ткаченку от зелебень и осадчуку от голосень) очную ставку...
ну чтоб понять кто брешет а кто неровно дышит ))))
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ма-ме-мі-мо-му...
да-де-ді-до-ду...
вибачте, голос тренував
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Зато этот законопроект не противоречит желанию зелебанов перевести все денежные потоки на себя и пилить.
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А ВОТ, САШКА ТКАЧЕНКО, СОРАТНИК ЭТИХ ДВУХ ГОВОРИТ ШО ФСЁ ТАКИ ГУД.
Александр Ткаченко Йозеф Геббельс Димитрий КиселёвЗаконопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9966 Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 5034 Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 992
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У нас на Конституцию забили давно. Конституция. Законопроєкт про столицю повністю суперечить Конституції, - нардеп від "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 1527
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Да кого теперь колышет, что там чему противоречит? Зебараны провели в Раду большинство именно для того, чтобы теперь класть с прорбором на все, что "противоречит" и не "противоречит".
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Киев- последний рубеж который нужно захватить зеленскому для полной капитуляции.
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а где документ от комиссии? говорить можно много, я вот например хочу что бы мойребенок обучался на китайском а сосед хочет что бы на иврите, и что нам делать, ведь конституция дает всем одинаковые права?)))
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значит нужно менять конституцию А то получается нарушили и плюнули.
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ты еще о бесплатной медицине и образовании напомни))) тебе конституция жить мешает или мозгов нет на украинском учиться? хочешь на русском едь на комчатку)))
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это как пример постоянного нарушения конституции, на которую у нас давно плюнули
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Що таке Конституція у порівнянні з хотєлками Коломойського? Нічого. Пустий звук. Підозрюю, що навіть КС це підтвердить.
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фракция - голос! - сидеть ! - апорт ! хороший мальчик, на вкусняшку.
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Зебильное большинство вообще не понимает за что голосует.Им в Трускавце сказали что они никто и зовут их никак.Коломойщина рвется к захвату Киева
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Ой, ма... Законопроєкт про столицю повністю суперечить Конституції, - нардеп від "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 9763
Это он кому объясняет ? Банде рейдеров, работающих по беспределу ?
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Дострокові вибори це дуже добре.
Це означає що з відходом від корита Зебені усі зелебобіки та інша зелешмаркля зникне автоматично.
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Дострокові вибори це дуже добре.
Це означає що з відходом від корита Зебені усі зелебобіки та інша зелешмаркля зникне автоматично.
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Очередное, дежурное нарушение Конституции??? Да ну, стоит ли на это уже обращать внимание! Это же не барыга делает... Запить водой.
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