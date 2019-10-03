 Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Хочу ответить своим коллегам из фракций "Голос" и "Европейская солидарность", которые требуют то ли отчета о ситуации на переговорах с Россией, то ли определения директив для президента Украины как вести эти переговоры.

Я не иронизирую, но еще не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции. Бывает.

Кроме Регламента ВРУ в Украине существует Конституция, которая определяет полномочия различных ветвей власти.

Хочу напомнить статью Конституции 106, которая четко и однозначно устанавливает, что именно президент Украины "представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины". В сфере внешней политики у президента и многие другие полномочия и обязанности. Конституция не оставляет сомнений, что в области внешней политики институт президента единолично занимает ведущее место", - написал он, добавив, что "отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий к Верховной Раде, а не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент.

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Кроме того, Яременко напомнил о статье 85 Конституции, которая определяет все полномочия Верховной Рады.

"Верховная Рада в сфере внешней политики занимается ратификацией международных договоров, определяет основы внешней политики, занимается межпарламентским сотрудничеством, осуществляет парламентский контроль за соблюдением законов и утверждает в рамках государственного бюджета финансирования внешнеполитической сферы.

Что из этого в рамках полномочий Верховной Рады и в контексте переговоров с Россией хотели бы обсудить коллеги?

Основы внешней политики?

Они четко и исчерпывающе определены в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики":

"Внешняя политика основывается на следующих принципах:

суверенное равенство государств;

воздержание от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого иностранного государства;

уважение к территориальной целостности иностранных государств и нерушимости государственных границ;

решения международных споров мирными средствами;

уважение прав человека и его основных свобод;

невмешательство во внутренние дела государств;

взаимовыгодное сотрудничество между государствами;

добросовестное выполнение взятых на себя международных обязательств;

приоритет общепризнанных норм и принципов международного права перед нормами и принципами национального права;

применение Вооруженных Сил Украины лишь в случаях актов вооруженной агрессии против Украины, любых других вооруженных посягательств на ее территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ, борьбы с международным терроризмом и пиратством или в других случаях, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины;

применение международных санкций, контрмер и мероприятий дипломатической защиты в соответствии с международным правом в случаях международных противоправных деяний, которые наносят вред Украине, ее гражданам и юридическим лицам;

своевременность и адекватность мер защиты национальных интересов реальным и потенциальным угрозам Украине, ее гражданам и юридическим лицам ".

Так о чем будем говорить? Что из этого вызывает сомнение или, что не выполняет президент?", - написал он.

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"На самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется некоторые в Верховной Раде просто пытаются неконституционным способом взять на себя президентские полномочия.

Это не получится. Точнее это несложно было сделать по-другому - одному из обеспокоенных стоило просто не проиграть президентские выборы, а другому - было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их.

Теперь же народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу.

И президент Зеленский не скрывал, что будет искать мир. Не капитуляцию, которую дважды в виде минских договоренностей подписали до него, а договоренности, которые позволит остановить убийства, во-первых, и возвращение оккупированных ОРДЛО в состав Украины, во-вторых", - лтметил Яременко.

Яременко подчеркнул, что президент имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров, а опубликование этой тактики и стратегии не всегда полезно.

"Но несмотря на это понятный профессионалам факт, осознавая общественную значимость проблемы, Зеленский публично обозначил "красные линии", как и отметил, что он прекрасно осознает, что о чем он бы не договорился с россиянами, оформлять эти договоренности в виде законов (то ли о выборах, то ли об "особом статусе Донбасса") будет парламент.

Так не будет лучше дать президенту и миру шанс - не нагнетать, не выдвигать безосновательные с правовой, политической и правовой позиций требования, а готовиться к работе?", - резюмировал председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики.





