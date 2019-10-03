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 Политика Украины
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 Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не предоставит на заседании Верховной Рады отчет о переговорах с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Хочу ответить своим коллегам из фракций "Голос" и "Европейская солидарность", которые требуют то ли отчета о ситуации на переговорах с Россией, то ли определения директив для президента Украины как вести эти переговоры.

Я не иронизирую, но еще не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции. Бывает.

Кроме Регламента ВРУ в Украине существует Конституция, которая определяет полномочия различных ветвей власти.

Хочу напомнить статью Конституции 106, которая четко и однозначно устанавливает, что именно президент Украины "представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины". В сфере внешней политики у президента и многие другие полномочия и обязанности. Конституция не оставляет сомнений, что в области внешней политики институт президента единолично занимает ведущее место", - написал он, добавив, что "отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий к Верховной Раде, а не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент.

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Кроме того, Яременко напомнил о статье 85 Конституции, которая определяет все полномочия Верховной Рады.

"Верховная Рада в сфере внешней политики занимается ратификацией международных договоров, определяет основы внешней политики, занимается межпарламентским сотрудничеством, осуществляет парламентский контроль за соблюдением законов и утверждает в рамках государственного бюджета финансирования внешнеполитической сферы.

Что из этого в рамках полномочий Верховной Рады и в контексте переговоров с Россией хотели бы обсудить коллеги?

Основы внешней политики?

Они четко и исчерпывающе определены в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики":

"Внешняя политика основывается на следующих принципах:

суверенное равенство государств;

воздержание от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого иностранного государства;

уважение к территориальной целостности иностранных государств и нерушимости государственных границ;

решения международных споров мирными средствами;

уважение прав человека и его основных свобод;

невмешательство во внутренние дела государств;

взаимовыгодное сотрудничество между государствами;

добросовестное выполнение взятых на себя международных обязательств;

приоритет общепризнанных норм и принципов международного права перед нормами и принципами национального права;

применение Вооруженных Сил Украины лишь в случаях актов вооруженной агрессии против Украины, любых других вооруженных посягательств на ее территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ, борьбы с международным терроризмом и пиратством или в других случаях, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины;

применение международных санкций, контрмер и мероприятий дипломатической защиты в соответствии с международным правом в случаях международных противоправных деяний, которые наносят вред Украине, ее гражданам и юридическим лицам;

своевременность и адекватность мер защиты национальных интересов реальным и потенциальным угрозам Украине, ее гражданам и юридическим лицам ".

Так о чем будем говорить? Что из этого вызывает сомнение или, что не выполняет президент?", - написал он.

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"На самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется некоторые в Верховной Раде просто пытаются неконституционным способом взять на себя президентские полномочия.

Это не получится. Точнее это несложно было сделать по-другому - одному из обеспокоенных стоило просто не проиграть президентские выборы, а другому - было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их.

Теперь же народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу.

И президент Зеленский не скрывал, что будет искать мир. Не капитуляцию, которую дважды в виде минских договоренностей подписали до него, а договоренности, которые позволит остановить убийства, во-первых, и возвращение оккупированных ОРДЛО в состав Украины, во-вторых", - лтметил Яременко.

Яременко подчеркнул, что президент имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров, а опубликование этой тактики и стратегии не всегда полезно.

"Но несмотря на это понятный профессионалам факт, осознавая общественную значимость проблемы, Зеленский публично обозначил "красные линии", как и отметил, что он прекрасно осознает, что о чем он бы не договорился с россиянами, оформлять эти договоренности в виде законов (то ли о выборах, то ли об "особом статусе Донбасса") будет парламент.

Так не будет лучше дать президенту и миру шанс - не нагнетать, не выдвигать безосновательные с правовой, политической и правовой позиций требования, а готовиться к работе?", - резюмировал председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики.

Президент публично обозначил красные линии. Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ 01
Президент публично обозначил красные линии. Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ 02
Президент публично обозначил красные линии. Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3151861
 
 
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он не зебил... зебилы это вы, 73%е, вам просто уже стыдно и вы пытаетесь, бездарно, переводить стрелки... Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 5857
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теперь Майдан будет с гранатометами, а не как прежний: с рогатками и деревянными щитами..
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Он никому ничего не должен кроме Игоря Валерьевича и семьи, запомните!!! Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 4668
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Зебил, а почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало? Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 6461 Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 2005
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он не зебил... зебилы это вы, 73%е, вам просто уже стыдно и вы пытаетесь, бездарно, переводить стрелки... Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 5857
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Незебил,а ты можешь ответить почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера, а сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало?
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так зебилы подтверждают, что моника шмаркля готова выполнять ВСЕ указания вовки фуйла?) браво, зебилы - вы еще раз подтвердили свою амёбность))
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Увімкніть сарказмометр та ще раз перечитайте допис коментатора.
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и то верно, зачем отчитываться перед ВР зеленой шмаркле, когда есть другие хозяева - путин и беня??
К тому же вовка фуйло дал четкие ПУБЛИЧНЫЕ УКАЗАНИЯ монике шмаркле - и оно тут же побежал их выполнять
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О как комменты потёрли...) Формула Штайнмайера была отвергнута в 2015 после встречи глав МИД нормандской четвёрки, так как не учитывала компонента безопасности. Но клоуну главное встретиться со своим кумиром ВВХ. А "красные линии" Зе : перестать стрелять и договориться где-то посередине.
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Порошонко навечно президентом Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 9902
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А почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало? Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 907
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Це треба розуміти як "пшли вон, гоише шкоцим - буду я ещё метать шекели перед необрезанными свиньями"?
Ой, дограється хуцпіст.
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Ах***ть. Идет тупая сдача Украины втихаря от украинцев. А красные линии он для украинцев нарисовал а не для *****.
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спроси себя - "КТО это сделал?".. кто голосовал за зелену шмарклю в первом, а особенно во втором туре...?
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теперь Майдан будет с гранатометами, а не как прежний: с рогатками и деревянными щитами..
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На каждый гранатомет найдется 10 гранатометов и покрашат это агрессивно-тупую деструктивную шпану за полчаса. Это вам не муму янык, панькаться никто не станет. Вывезут самосвалами долбаных государственных переворотчиков и провокаторов
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ты смотри.. каждый ватник так и норовит стать тампоном..
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Вчера возле банковой и майдане говорили об этом,это сейчас мирная,но потом ложится под пули никто не будет из митингующим,не позволят над собой тянуть резина,все будет очень плохо и быстро,для власти, если Зебил сам не уйдет или не откажется от формулы капитуляции
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Все правильно, Шмаркля отчитывается только перед Беней
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"Я не иронизирую, но еще не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их."

Источник: https://censor.net.ua/n3151861

А они говорят, что не получили исчерпывающих ответов.
Яременко назначен главным вруном у "слуг"? Очередной раз врет не краснея.
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требование №1:
ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!
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Вот вам и обсуждение с народом от народного президента. Рабов поставят перед фактом что Киев капитулировал и всем кому что то не нравится собраться с вещами на вокзале для переселения на Соловки.
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Люди проснитесь мать вашу! Вы думаете, что у Зеленского может быть какой то гениальный план... А может просто Зеленский - идиот! Вот у вас закрадывалась мысыль, что просто Зеленский - дебил и он не соображает, что он делает! А может быть такой вариант, что просто назначили президентом дурака! что не было такого в истории, что назначали президента дураком??? было и много раз! Он сейчас наделает беды Украине с этими позорными особыми статусами и вплоть до развала государственности Украины. Беня ему нашептывает, что гражданская война, снять санкции с России надо и т.д. Окружение Зеленского - этот Богдан про которого СХЕМЫ программа сняла, что он оказываетя работал на Азарова и Януковича и он летал с ними в Питер и договорились с Медведевым, что остановят подписание ассоциации с ЕС. Или ватный Дубинский, который с Портновым и Гужвой - агентами кремля дружбу водит. Или эти Бужанские и т.п. подталкивают Зеленского, что сдайся России, сдай Украину. Прекрати защищаться! Отведи войска! Прими Особый статус и закрепи юредически Автономию Донбасса и де-факто сделай Украину федеративной. А последствия потеря Украиной государственности и все это еще заверят мировые лидеры, которым срать на Украину! Украину разорвут в итоге, как было тогда в 18 веке вроде, что Польша часть забрала Украины и Россия остальное забрала. Сейчас они сделают федеральной страну и потом все потребуют автономию, а мы знаем настроения на Буковине, Черновцах, Закарпатье венгерского меньшинства и им паспорта уже раздала Венгрия, мы знаем Харьков ватный на половину с мером сепаром - Кернесом, мы знаем Одессу в которой тоже ваты хватает и мер с русским паспортом - Труханов и так далее. Или пусть Зеленский отказывается от всех этих договоренностей с особыми статусами или тогда нужно проводить импичмент и перевыборы или вообще переходить на парламантскую систему устройства государства - без президента! Потому что вечно президенты плохие в итоге получаются! Порошенко вообще выбрали в один тур, а ушел он, как позорный сепар и коррупционер ведущий дела с Ахметовым и Медведчуком обворовывая страну и предавая ее закладывая мины в виде минских соглашений по которым Украина должна проиграть России! Зеленский продолжил путь Порошенко и уйдет еще с большим позором, если так пойдет дальше и он не остановится в этом сепаратизме с автономией Донбасса.
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да, статью конституции процитировал верно, тока память нужно освежить о в неком ноябре месяце. Они вывели тысячи молодых людей против действий неких сил в угоду смысла этой самой статьи конституции. пружина не всегда сжимается до безконечности.
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Холопы!кто вы такие чтоб слуга народа отчитывался,а красную линию он как раз перешёл
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Шмаркля, у тебя единственный шанс - зови ***** вводить войска!
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Конечно конечно. Тайна там, стратегия, все такое... Бесконтрольная власть, действия, бездействия и подготовка к ним, все что известно узкому кругу лиц и на которые никто кроме них не в состоянии повлиять... Узурпатору и мародеру и вору и прочая и прочая такое и не снилось. А брехня по селу "Порошенко хочет узурпировать власть" носится с года 15-го...
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Еще одна "общалась" с людьми.

@ChilePepper_13
· 20 хв

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час зустрічі з представниками МОЗ щодо скандалу з командою Уляни Супрун відмовилася відповідати на питання колективу.

Просто взяла і пішла... "Рада була нашому діалогу, ви дєржітесь здесь!"
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Це тільки Порох повинен був зебобікам звітувати?
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НЕ будет отчитыватся ВР???
А не охренел ли ваш клоун-президент???
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Какие ещё "красные линии" ?
Кучма подмахнул маляву о том чего небратья добивались пять лет: теперь это "внутриукраинский конфликт", а не иностранная агрессия.
Гореть вам в аду, зелёное отродье.
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