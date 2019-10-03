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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:ВР (23775) Киев (17966) Ткаченко Александр (49)

 Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что законопроект о столице предоставляет киевлянам больше возможностей для влияния на районном уровне. Он также не считает, что законопроект противоречит Конституции.

Об этом Ткаченко рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этот закон дает толчок для того, чтобы в районных советах, которые возобновляются, киевляне имели на районном уровне влияние на свой участок. Этот закон разделяет четко системы власти в городе между центральной властью, сильным мэром и Киевским советом, который будет работать на постоянной основе", - сказал Ткаченко.

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Он отметил, что при застройке Киева будут действовать прозрачные аукционы и тендеры.

"Будут существовать четкие правила, прозрачность, аукционы, тендеры, на которых будут определяться существенные моменты о том, что будет в Киеве застраиваться. Для того, если строится в Киеве дом, чтобы рядом с ним были паркоместа, садики, скверы и так далее. Мы готовы к широкому публичному обсуждению этого закона с киевлянами, что уже начнем в эти выходные, и со всеми экспертами", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о столице, принятый профильным комитетом ВР, - лучший вариант, - Ткаченко

На замечание оппозиции о том, что законопроект противоречит Конституции, Ткаченко ответил: "Это не так. Там есть очень интересные новые нормы, которые были приняты. Возможно, депутаты еще не вчитались, но ничего там того, что противоречит Конституции, нет".

Рада 3 октября одобрила в первом чтении законопроект о столице. Законопроект разделяет функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

"Общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов. Общий состав (количество депутатов) районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно действующему законодательству, в Киевсовета - 120 депутатов, а райсоветов в столице не существует.

Авторы законопроекта также предлагают внести новый раздел в закон "О местных выборах" – "Проведение местных выборов в городе Киеве". Им предлагается, что выборы депутатов Киевского горсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий.

Выборы киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе. По такой же системе проводятся и выборы депутатов районных советов в Киеве. Территория Киева делится на 10 многомандатных округов.

Победителем выборов киевского городского головы признается кандидат, который набрал больше, чем 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3151858
 
 
 Топ комментарии
 
ручная бенина шавка Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2509 теперь мер не чего не решает в Киеве Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2339
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ну да.. теперь мы живем по Каломоститутции..
по моему, олигархов пора начинать отстреливать..
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виграти по чесному в києві їм ніяк, навіть з ручною цвк. от призначити свого -саме то! вірним путьом ідете, овоч в ростові молча завідуєт Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 3523
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ручная бенина шавка Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2509 теперь мер не чего не решает в Киеве Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2339
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ну да.. теперь мы живем по Каломоститутции..
по моему, олигархов пора начинать отстреливать..
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Я дам тебе наган и ты застрелишь Порошенко.
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Ладно, когда будешь в очередной раз лизать ему там ,где нормальные люди обычно не лижут, укусишь легонько за я...а. Он обдристается а тебе приятно будет.
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ты кацап.. это сразу видно, потому что у тебя гавно в место мозгов..
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Я тебе еще ето в 2014 говорил. А ты и твои соевые собратья рассказывали что олигархи патрийоты Украины и их низзя трогать атопутиннападэ. Ну вот теперь путен на белом коне в Киеве заедет во главе той самой колонны олигархов. Кушайте что наварили. Главное без евробляхеров. Будут только днр-бляхи как вы етого хотели.
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этого мудилу на мэра для киевлян продвигают. Ясен пень, его собственный закон "без нарушений"
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Оставьте хоть столицу в покое. Вешайте свои росийские флаги в своем Харькове и кривом роге
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Воно вміє читати? Та ще й Конституцію читає перед сном...Чи робить вигляд?
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Навіть. Вигляду не робить. Навіщо? Зебіли схавпють все. Навіть те, що за Конституцією у нас - теократична монархія. Бо так сказала людина в окулярах, яка підтримав сам Зєлєнскій.
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А зарплату для всех новых районных чиновников из какого бюджета платить будете?
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ОДНА РИТОРИКА, ОДНИ ДЕЛА, ТОЛЬКО ХАРИ РАЗНЫЕ.

Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 5123 Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 2653
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В какой еще стране мира действует подобный закон?
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Похоже на американскую систему Mayor-council government, с мэром и консулом города. При этом там есть два типа, в зависимости от которого у мэра больше или меньше полномочий.
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виграти по чесному в києві їм ніяк, навіть з ручною цвк. от призначити свого -саме то! вірним путьом ідете, овоч в ростові молча завідуєт Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 3523
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спраштвается нахзачем (кроме как захватить власть) зелебобики заняты только этим
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"Жиди Украйною ходили, та гробовища рили, рили
Та трупом, трупом начиняли і со святими не співали..."
Т. Г. Шевченко
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