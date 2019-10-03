 Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице

Об этом Ткаченко рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этот закон дает толчок для того, чтобы в районных советах, которые возобновляются, киевляне имели на районном уровне влияние на свой участок. Этот закон разделяет четко системы власти в городе между центральной властью, сильным мэром и Киевским советом, который будет работать на постоянной основе", - сказал Ткаченко.

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Он отметил, что при застройке Киева будут действовать прозрачные аукционы и тендеры.

"Будут существовать четкие правила, прозрачность, аукционы, тендеры, на которых будут определяться существенные моменты о том, что будет в Киеве застраиваться. Для того, если строится в Киеве дом, чтобы рядом с ним были паркоместа, садики, скверы и так далее. Мы готовы к широкому публичному обсуждению этого закона с киевлянами, что уже начнем в эти выходные, и со всеми экспертами", - отметил он.

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На замечание оппозиции о том, что законопроект противоречит Конституции, Ткаченко ответил: "Это не так. Там есть очень интересные новые нормы, которые были приняты. Возможно, депутаты еще не вчитались, но ничего там того, что противоречит Конституции, нет".

Рада 3 октября одобрила в первом чтении законопроект о столице. Законопроект разделяет функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

"Общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов. Общий состав (количество депутатов) районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов", - говорится в тексте законопроекта.

Согласно действующему законодательству, в Киевсовета - 120 депутатов, а райсоветов в столице не существует.

Авторы законопроекта также предлагают внести новый раздел в закон "О местных выборах" – "Проведение местных выборов в городе Киеве". Им предлагается, что выборы депутатов Киевского горсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий.

Выборы киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе. По такой же системе проводятся и выборы депутатов районных советов в Киеве. Территория Киева делится на 10 многомандатных округов.

Победителем выборов киевского городского головы признается кандидат, который набрал больше, чем 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании.