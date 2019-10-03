 Верховный Суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности Генпрокурора на 24 октября

"По информации, которая поступила от Укрпочты, истец не получил уведомления о месте и времени рассмотрения иска, а представитель истца получил уведомление, но подал ходатайство о переносе рассмотрения дела, поскольку в это время он не находится в Киеве", рассказали в четверг в пресс-службе Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По информации суда, коллегия судей удовлетворила ходатайство представителя истца и перенесла заседание на 10:00 24 октября.
Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".
Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.
Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина: "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш Генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".
Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".
Янукович возвращает себе "Межигорье" с помощью Фукса. А также Минюст и АРМА
Недавно украинцев всколыхнула новость о возможном возвращении Виктора Януковича, хотя в триумфальный въезд бывшего гаранта в Киев мало кто поверил. Между прочим, в руки беглого президента возвращается резиденция "Межигорье" - и это не шутка. На очереди - споры по конгрессно-выставочному комплексу "Парковый" в Киеве, Международному аэропорту "Одесса", стратегическому предприятию "Кузня на Рыбальском", 800 км трубопровода Виктора Медведчука и многим другим объектам.Кроме Януковича, в схемах задействован еще один беглый чиновник - экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Третий в их компании - российский бизнесмен Павел Фукс. Почему же украинские власти не замечают тройку мошенников? Ответ прост: они ее контролируют. Через международную юридическую фирму Integrites упомянутые лица оказывают влияние на Министерство юстиции и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Бегала по отпускам во времена своей "службы", так как проблемы со здоровьем типо. Наверное это было сделано для того шоб не так несчастно выглядеть как Насиров под клетчаткой(одеялом). Типо: вот видите, я реально больной, вместо работать - лечился, а вы ко мне(до меня) докопались с какими-то совершенно смешными 100млн. евро типо взятки, да я ваще одной рукой в могиле, а второй коктейль пью, то есть обеими ногами в коктейлях и могилу двумя руками под себя копаю(и тут приходит санитан на суд и успокаивает подсудимого товарища Шокина стаканом кокаинума.....)
Жалкий старый мультимиллионер!....
(тихонько завидует)
это и есть пик справедливости