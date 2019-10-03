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Все про:задержание (5518) Крым (21927) ФСБ (1387)

 ФСБшники задержали украинца, который пытался попасть в оккупированный Крым

Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который пытался попасть в оккупированный Крым в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, ФСБ задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения. По данным российских силовиков, задержанный, имя которого неизвестно, следовал в аннексированный Крым в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 российского Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 26 сентября сотрудники российского погрануправления ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины.

Они утверждают, что украинец "попытался въехать по чужому паспорту" на оккупированный полуостров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ФСБ РФ задерживает украинцев на границе с оккупированным Крымом и шантажом пытается привлечь к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151851
 
 
 Топ комментарии
 
что я и писал. идёт новый захват заложников, а шмаркля-"великий освободитель"
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Х.йлобот, у вас в кремле методички устарели !
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Так это же порохобот бежал спасаться от фашисткого режима зебила к братьям кацапам ФСБшники задержали украинца, который пытался попасть в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1208
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Х.йлобот, у вас в кремле методички устарели !
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Это обменный фонд на который вы Зебилье в следующий раз Хатьков сдадите ну или еще что то, как кремлевский хозяин захочет.
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*Харьков, а то зебилы ща начнут орать что в названиях путаюсь.
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что я и писал. идёт новый захват заложников, а шмаркля-"великий освободитель"
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Бежал получать квартиру от ***** и зеленского.
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Он или дебил, или разведчик на стажировке ! По-любому что то одно из двух !
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А теперь из за этого ,,жоппоблоковского,,дебила - Зеленский будет освобождать какого нибудь оккупанта ! 😠
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Кремель навіть після формули зепутіна, буде ідти далі, ця формула в такій редакції, просто легімітезує його дії, вот і все,
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Походу ***** уже набирает *заложников* для торгов чтобы открыть воду в крым. Нам же надо освобождать своих людей, верно дебилы?
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це ж просто так співпало, що він з Кривого Рогу?
чи в цьому місті якийсь розумовий ценз?
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Вата, сэр.
А Кривой Рог в плане нарида сильно отличается от Донецка?

Ахметов был богом в Донецке.
Коломойский бог в Днепре.

Поэтому ватный завгар Ялынкович из Енакиево и в Донецке имел дикую поддержку.

Поэтому ватная Моника Зеленски из Кривого Рога и имеет дикую поддержку в Днепропетровске (не в Днепре).
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А наши пропустили? Ах*ть граница на замке. Все заняты ловлей бабок с сигаретами.
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Странно, что ты до сих пор веришь заявлениям КГБ (ФСБ)
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при власти моника ,вон его земляки, уже бегут с Украины - хорошая власть)))
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Та этого не жалко, чего идиотов жалеть.
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Берите в заложники кацапы!!! на обмен пригодится,только не называйте " украинец попытался вьехать",то Ватник Обыкновенный,кстати популярный подвид в Украине который обитает приимущественно на востоке и юго востоке страны,другие название подвида-малорос или хахол таких берите смело и не благодарите
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якщо стрілити з дитячого луку, та поцілити на окуповану теріторію - це буде вважатись "попасть в оккупированный Крым"?
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да счас оные табунами пойдут в расеи-крымы прямо в фсб турму.
шоб потом было что менять на сбивателей боингов.

во дебилыконченныекиевские.
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В кр.рогу в основном одни малоросы, так что пусть оставят этого дебила себе.
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