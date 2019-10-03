 ФСБшники задержали украинца, который пытался попасть в оккупированный Крым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска "Перекоп", в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, ФСБ задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения. По данным российских силовиков, задержанный, имя которого неизвестно, следовал в аннексированный Крым в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 российского Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 26 сентября сотрудники российского погрануправления ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины.

Они утверждают, что украинец "попытался въехать по чужому паспорту" на оккупированный полуостров.

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