 САП настаивает на аресте экс-нардепа Микитася с альтернативой залога в 300 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.
В четверг, 3 октября 2019 года, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ вручено ходатайство о применении меры пресечения бывшему народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.
Так, прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн. залога.
В ведомстве напомнили, что бывшему народному депутату инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киева. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.
2 октября 2019 г. детективами НАБУ по согласованию прокуроров САП ему было сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.
Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Микитась!