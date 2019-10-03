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 Политика Украины
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 САП настаивает на аресте экс-нардепа Микитася с альтернативой залога в 300 млн грн

Народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю вручено ходатайство о применении меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

В четверг, 3 октября 2019 года, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ вручено ходатайство о применении меры пресечения бывшему народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Так, прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн. залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепа Микитася в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн грн

В ведомстве напомнили, что бывшему народному депутату инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киева. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.

2 октября 2019 г. детективами НАБУ по согласованию прокуроров САП ему было сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

САП настаивает на аресте экс-нардепа Микитася с альтернативой залога в 300 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151848
 
   
 Топ комментарии
 
Еще одного реформаторского подсвинка за хобот взяли
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Только бы потужно реформированный суд не отпустил бы.
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300 миллионов - годовой бюджет села??? Где вы такое богатое село видели? Это скорее бюджет небольшого города.
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Еще одного реформаторского подсвинка за хобот взяли
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Только бы потужно реформированный суд не отпустил бы.
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О!! Тебя давно не было под этим ником! заблокировали?
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вы представляете масштабы? Один только залог равен годовому бюджету какого-нибудь села! Где ты, народный мститель Костя Гризодубо???
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300 миллионов - годовой бюджет села??? Где вы такое богатое село видели? Это скорее бюджет небольшого города.
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Нехилі такі суми по залогах - накралися косарі так, що весь бюджет разом з кредитами МВФ собі захапали.
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