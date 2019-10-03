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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3112) США (15502) Финляндия (348) Трамп (2503)

 Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста агентства Reuters, который спросил его о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Инцидент произошел на совместной пресс-конференции Трампа с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News18.

Отмечается, что Трамп повысил голос на репортера Reuters Джеффа Мэйсона, который спросил, что американский лидер хотел, чтобы Зеленский сделал, когда Трамп поднял вопрос деловых связей с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Это ложь, и вы знаете, кто всему этому подыгрывает? Такие люди, как вы и другие лживые СМИ, которые есть в этой стране", - заявил Трамп.

После он попросил журналиста "вести себя прилично" и избегал его вопросов.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151846
 
 
 Топ комментарии
 
Куда Моника сует свое рыло, там катастрофа! Позавчера посетил НБУ вместе с юным "реХформатором", все увидели курс на следующий день! ))))))))))
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запто гавно плюс гавно самые правдивые Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 7454
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а Г+Г - самый честный канал
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Да, в Украине тоже хватает таких фейк-ньюс помоек! Например, радио свобода.
Трамп и Зе - единственные, кто не боятся указывать им их истинное место!
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запто гавно плюс гавно самые правдивые Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 7454
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Куда Моника сует свое рыло, там катастрофа! Позавчера посетил НБУ вместе с юным "реХформатором", все увидели курс на следующий день! ))))))))))
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Я сегодня побежал с утра купил 200 баксов. Это, конечно, меня не спасет, но все таки, от Зеленого дурака я ожидаю больших сюрпризов
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А что с курсом то не так? Вроде как 24,85 по состоянию на 03.10.2019.
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А ты в НБУ отовариваешься? Молодец, я тоже на межбанке рассчитываю купить RR хотя бы по 3,85 хотя до визита тупорылой покупал по 3,68. На моей сумме большая разница. Население ориентируется на 25,6$ в понедельник было 24,2, потом концерт в Банке, и вчера 26,2
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Вопрос действительно провокационный
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А была бы у Трампа Мендельша как у Моники Зелински, она бы его (её) грудью ...надцатого размера защитила... Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1581
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А был бы на месте Трампа Кнур, то зарохкал бы гневно на журналиста "Яке вам дило с кым прэзыдент зустричаеться?!" Как было когда журналисты поймали Гепу, выезжающего ночью из Администрации Будки
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но если чел был бы прав то на него бы отреагировал иначе
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Та що він хотів. І так ясно, що Байден по ніс в гівно заліз в Україні. То Трамп хотів то продемонструвати. І подзвонив до гівна. Ну хто ж з гівном говорить?
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А пам'ятаєте, у нас ще півроку тому був Президент, якого поважав Світ, дієздатний кабмін, активний парламент. І масмедіа, які це все щиро поливали брудом. А що маємо зараз? Токсичну Моніку, кабмін-дитсадок, парламент з дрочерами. А де масмедіа? Ось їх нема, запхали язика в сраку. Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 5745
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І то правда.
Тепер в Україні президент, який тишком-нишком, щоб ніхто не знав, їздить туди-сюди, й підписує документи, які впливають на всю країну. Чесно кажучи, якась фігня. Пора б йому під дупу дати.
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А що в нього (неї) під дупою? Одні кажуть пісюн, інші клітор. Кому вірить? Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 4569
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Как хорошо, что у Трампа нету Мендель! Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 7184
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я конечно извиняюсь что не по теме, а сажите Кива седня уже выступал в раде или по 112 каналу хочется послушать его позицию
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Так позицию ж показали на видео! Садишся в кресло раздвигаешь ноги и... Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 1915 это... играешь в ручной бильярд!
Ти что что, видео не смотрел а слушал сурдоперевод? Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 2374
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нет на этого журналишки юльки мандель Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 3543

Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1689
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c 73% хорошо только лайно вместе хлебать - ложку не дадут макнуть!
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Это ложь, да в ней намек,
Трампу с зелею урок Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 6246
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Трампа скандалы как коту валерьянка. Как раз его стихия. Нормально.
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Единственный вывод из этой новости: Зеля- Дурак вляпался везде, где можно.
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Дрочите почаще старого , мож раньше коньки откинет ! Оно . как бы ему по приколу поскандалить .а потом раз и инфарктик или инсультик . не он первый .
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Главная проблема Трампа в том что у него нет Мендель . Никто и никаких вопросов ему ,больше не задавал бы . Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 170 .
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У обоих скоро походу появится много свободного времени смогут выступать дуэтом "Два дебила - это сила "
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