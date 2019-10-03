 Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским

Инцидент произошел на совместной пресс-конференции Трампа с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News18.

Отмечается, что Трамп повысил голос на репортера Reuters Джеффа Мэйсона, который спросил, что американский лидер хотел, чтобы Зеленский сделал, когда Трамп поднял вопрос деловых связей с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Это ложь, и вы знаете, кто всему этому подыгрывает? Такие люди, как вы и другие лживые СМИ, которые есть в этой стране", - заявил Трамп.

После он попросил журналиста "вести себя прилично" и избегал его вопросов.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.