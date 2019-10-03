 Согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина потеряла весомый рычаг влияния на Россию по вопросам Донбасса, - Елисеев

Об этом в своей статье пишет украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Порошенко Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"В погоне за "нормандским саммитом" украинская власть приняла российскую логику выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. Речь идет о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для имплементации "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы", - отмечает Елисеев.
По его словам, сейчас есть как те, кто абсолютно не принимает формулу, так и те, кто хватается за слова о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами, в частности ОБСЕ, как за спасательную соломинку, которая должна обезопасить нас от поражения. Но внимательное прочтение предложенной редакции в отрыве от всеобъемлющей дорожной карты лишает даже этой иллюзии.
Елисеев считает, что чрезмерный акцент на соответствии выборов украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ отвлекает внимание от ее ключевого элемента — процедуры введения в действие закона об особенностях местного самоуправления.
"Речь идет о временном применении закона со дня проведения выборов и его введения на постоянной основе с момента положительного заключительного отчета ОБСЕ. Ни единого слова о возможности прерывания применения такого статуса. Уже сама формулировка предусматривает безальтернативность результатов проведения выборов. И это не принимая во внимание дополнительных "фишек", наподобие включения в формулу "соответствуют стандартам в целом" и "отвечая на вопрос Украины к БДИПЧ", которыми Россия пытается максимально обезопасить признание выборов состоявшимися", - подчеркивает дипломат.
Также, отмечает Елисеев, не предусмотрена ситуация, что делать с избранными местными органами на территории ОРДЛО в том случае, если ОБСЕ признает выборы не соответствующими демократическим стандартам.
"Не менее показательным является тезис президента о подготовке нового закона, который должен инкорпорировать упомянутую формулу и заменить собой нынешний закон об особенностях местного самоуправления, чье действие заканчивается 31 декабря 2019 г. ... россияне постоянно пытались избавиться от этого неудобного для них закона, который не только вводился на ограниченный период времени, но и в статье 10 содержит широкий перечень предохранителей для Украины. Поэтому президент прежде всего должен ответить, готов ли он поддержать включение этой статьи в новый закон, что позволило бы снять большинство волнений в обществе.", - заявил дипломат.
По мнению Елисеева, дав согласие на формулу Штайнмайера, Украина не получила никаких гарантий безопасности - ни относительно устойчивого прекращения огня, ни по выводу российских войск, ни по восстановлению (даже с помощью СММ ОБСЕ) постоянного контроля над границей.
"Дав согласие на формулу Штайнмайера, Украина потеряла также весомый рычаг влияния на Россию в переговорах по восстановлению мира в Донбассе. Вместо этого Москва удостоверилась в эффективности своего давления и шантажа. Привлекает к себе внимание то, что весь этот многомесячный спринтерский забег Киева имел целью исключительно выполнение прихотей Москвы для проведения "нормандского саммита", а не создание предпосылок для восстановления мира в Донбассе", - подчеркнул Елисеев.
"Уже теперь очевидно, что главной темой следующего "нормандского саммита" станет не выполнение Москвой положений по безопасности Минских договоренностей, а создание условий и проведение Киевом местных выборов в Донбассе. Своими действиями Киев не только максимально сузил пространство для маневрирования, но и создал условия, когда партнеры будут мотивировать нас к дальнейшим компромиссам. Критически важно не допустить ситуации, по которой политическая целесообразность проведения выборов заставит закрыть глаза на отсутствие базовых предпосылок по безопасности к этому", - отметил дипломат.
По словам Елисеева, чтобы выскочить из российской ловушки, Киев должен максимально сосредоточиться на восстановлении своих предыдущих позиций. Речь идет о восстановлении приоритетности принципа "сначала безопасность". Для Украины приоритетно добиться от России выполнения положений по безопасности Минских договоренностей, включительно с восстановлением линии от 19 сентября 2014 года, обеспечения устойчивого прекращения огня, создания пограничных зон безопасности, зоны, свободной от вооружения в районе Мариуполя, обеспечения беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к оккупированным территориям, включительно с неконтролируемым участком границы.
"Надо наконец понять, что главная цель России - руками самой Украины создать условия, при которых проблема вооруженной агрессии РФ в Донбассе исчезнет как такая. И для Москвы, и для мирового сообщества", - подытожил Елисеев.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".
"В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский. Другие подробности неизвестны."
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ (укр) !!! что с вас тупорулых взять, идиоты мля!
https://censor.net.ua/comments/locate/54/3151750/71634129
(правда в истории этих "коллег" - считай - не пересчитаешь)
Антиколорадос вчера ходил протестовать, думает что будет Майдан. Патриотичный блогер - аноним.
И вот когда они пойдут на это...., тогда мы послушаем их указания.
Пусть мне кто-то толком объяснит какие это действенные "рычаги", которые влияли на решения России, мы теряем? Что влияло на Россию, а мы от этого отказываемся?
Если признать эти две опухоли, то Запад вполне можид сказать: пярдолитесь как хотитесь.
Вот тебе и козырь/рычаг. Ведь Путина Запад не заставит признать что он натворил, так как он псих и у него ЯО.
А нас - легко заставит плясать под балалайку Бензоколонки.
Это если подпишут там все наши и согласятся с Путиным, конечно. Но они ведь клялись на Пиплии, так что испугаются "гореть вечно"
Хотя иудей из-за гоев никогда не будет "гореть")
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 (декларация Моники)
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И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путлера, к бабке не ходи.
Хотя нет. Даже на это не могла.
Что несет этот дяденька? Какая-то альтернативная реальность, придуманная адептами Поросенко.
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А сможет ли Зеленский этого добиться на переговрах нормандской четверки? или Путлер с Макроном и Меркель его додавят?
Способ 1.
Оставить все как есть....каждый день будут гибнуть наши парни...и сколько это будет продолжаться не известно? В конце концов если взять реальность, то крым и донбасс уже к сожалению не наш и я не вижу перспектив, что это само собой решиться....едем дальше
Способ 2.
Что то пытаться сделать, где то уступить, где то пойти на компромисс...в этом случае донбас так же станет частично Украинским..выберут тех уродов что там сидят...они еще изберутся в ВР....страшно об этом думать, после того сколько бед они натворили.
Ну и третий вариант....
Объявить войну россии и идти воевать...ну кто пойдет? Все от мобилизации ныкаются...и оно понятно у людей тупо нет мотивации...пока чиновники грабят страну и набивают карманы...когда тебя зовут в Чехию в Польшу...в Германию....когда ты понимаешь, что второй жизни у тебя не будет и надо прожить только эту....то истинных патриотов готовых умирать оказывается не так и много.
Что мы по итогу имеем?
Я лично за 2 вариант....не понятно к чему он приведет....посмотрим...но 1 и 3 вообще без перспективные.
И если ОБСЕ признает выборы демократичными и так далее...
то это будет крутая подстава у Украины не будет оргументов.