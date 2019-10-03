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 Политика Украины
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 Согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина потеряла весомый рычаг влияния на Россию по вопросам Донбасса, - Елисеев

Несмотря на заверения Владимира Зеленского и его команды, что формула малозначимая, фактически налицо поворотный момент в переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом в своей статье пишет украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Порошенко Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"В погоне за "нормандским саммитом" украинская власть приняла российскую логику выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. Речь идет о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для имплементации "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы", - отмечает Елисеев.

По его словам, сейчас есть как те, кто абсолютно не принимает формулу, так и те, кто хватается за слова о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами, в частности ОБСЕ, как за спасательную соломинку, которая должна обезопасить нас от поражения. Но внимательное прочтение предложенной редакции в отрыве от всеобъемлющей дорожной карты лишает даже этой иллюзии.

Елисеев считает, что чрезмерный акцент на соответствии выборов украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ отвлекает внимание от ее ключевого элемента — процедуры введения в действие закона об особенностях местного самоуправления.

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"Речь идет о временном применении закона со дня проведения выборов и его введения на постоянной основе с момента положительного заключительного отчета ОБСЕ. Ни единого слова о возможности прерывания применения такого статуса. Уже сама формулировка предусматривает безальтернативность результатов проведения выборов. И это не принимая во внимание дополнительных "фишек", наподобие включения в формулу "соответствуют стандартам в целом" и "отвечая на вопрос Украины к БДИПЧ", которыми Россия пытается максимально обезопасить признание выборов состоявшимися", - подчеркивает дипломат.

Также, отмечает Елисеев, не предусмотрена ситуация, что делать с избранными местными органами на территории ОРДЛО в том случае, если ОБСЕ признает выборы не соответствующими демократическим стандартам.

"Не менее показательным является тезис президента о подготовке нового закона, который должен инкорпорировать упомянутую формулу и заменить собой нынешний закон об особенностях местного самоуправления, чье действие заканчивается 31 декабря 2019 г. ... россияне постоянно пытались избавиться от этого неудобного для них закона, который не только вводился на ограниченный период времени, но и в статье 10 содержит широкий перечень предохранителей для Украины. Поэтому президент прежде всего должен ответить, готов ли он поддержать включение этой статьи в новый закон, что позволило бы снять большинство волнений в обществе.", - заявил дипломат.

По мнению Елисеева, дав согласие на формулу Штайнмайера, Украина не получила никаких гарантий безопасности - ни относительно устойчивого прекращения огня, ни по выводу российских войск, ни по восстановлению (даже с помощью СММ ОБСЕ) постоянного контроля над границей.

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"Дав согласие на формулу Штайнмайера, Украина потеряла также весомый рычаг влияния на Россию в переговорах по восстановлению мира в Донбассе. Вместо этого Москва удостоверилась в эффективности своего давления и шантажа. Привлекает к себе внимание то, что весь этот многомесячный спринтерский забег Киева имел целью исключительно выполнение прихотей Москвы для проведения "нормандского саммита", а не создание предпосылок для восстановления мира в Донбассе", - подчеркнул Елисеев.

"Уже теперь очевидно, что главной темой следующего "нормандского саммита" станет не выполнение Москвой положений по безопасности Минских договоренностей, а создание условий и проведение Киевом местных выборов в Донбассе. Своими действиями Киев не только максимально сузил пространство для маневрирования, но и создал условия, когда партнеры будут мотивировать нас к дальнейшим компромиссам. Критически важно не допустить ситуации, по которой политическая целесообразность проведения выборов заставит закрыть глаза на отсутствие базовых предпосылок по безопасности к этому", - отметил дипломат.

По словам Елисеева, чтобы выскочить из российской ловушки, Киев должен максимально сосредоточиться на восстановлении своих предыдущих позиций. Речь идет о восстановлении приоритетности принципа "сначала безопасность". Для Украины приоритетно добиться от России выполнения положений по безопасности Минских договоренностей, включительно с восстановлением линии от 19 сентября 2014 года, обеспечения устойчивого прекращения огня, создания пограничных зон безопасности, зоны, свободной от вооружения в районе Мариуполя, обеспечения беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к оккупированным территориям, включительно с неконтролируемым участком границы.

"Надо наконец понять, что главная цель России - руками самой Украины создать условия, при которых проблема вооруженной агрессии РФ в Донбассе исчезнет как такая. И для Москвы, и для мирового сообщества", - подытожил Елисеев.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".

Источник: https://censor.net.ua/n3151845
 
   
 Топ комментарии
 
Елисеев сам понял что сказал?
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"В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский. Другие подробности неизвестны."
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И ? Петька с Хутиным чуть ли не каждый день разговаривали Медведчук также часто призжал к вашему П
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Мля, у тебя тут партнер, Игорь Д, подсасываете друг другу.
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А интересно Ваше мнение относительно сути того что на фото. Это неправда разве?
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Йому єфрейтор заборонив коментувати такі теми!)
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О смомтрю Земонки выпустили на арену тута новых ...оцев... привет дефективные... вазелин вам выдали или насухую Согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина потеряла весомый рычаг влияния на Россию по вопросам Донбасса, - Елисеев - Цензор.НЕТ 191
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КАК МОЖНО КОММЕНТИРОВАТЬ ФОТОГРАФИЮ, КОТОРУЮ СОЧИНИЛ КАКОЙ ТО ДЕГЕНЕРАТ. СЛОВО "ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ" (рус) НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПИШЕТСЯ ТАК
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ (укр) !!! что с вас тупорулых взять, идиоты мля!
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Между высказываниями и имплементацией разница есть? И ,где,там сказано о формуле Штагмайера.
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Зебил, а почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало? Согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина потеряла весомый рычаг влияния на Россию по вопросам Донбасса, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2601
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ну, ну. Влияй на Рашу дальше, когда будешь газ покупать.
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Тебе лично, ничего и ненужно понимать, ты неспособная двоечница. Бей по клаве про "порохоботов", Петю, барыгу, украли, хожу голый, и самоудовлетворяйся, зубожилое.
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Очень даже и понял. И вполне доходчиво изложил. Я, примерно то же самое, в другой ветке написал:
https://censor.net.ua/comments/locate/54/3151750/71634129
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Грушевский максимально громко хлопает в ладоши и говорит: ну шо, тепер не тільки я здав Україну, тепер я маю і колег.
(правда в истории этих "коллег" - считай - не пересчитаешь)
Антиколорадос вчера ходил протестовать, думает что будет Майдан. Патриотичный блогер - аноним.
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Тому що у тьоті Моні як раз зав.яв гладіолус. Три! Гладіолуси і три закордонні тюльпани.
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Украина не только рычаг потеряла. Украина потеряла суверенитет и уважение всего мира. Сейчас нас будут под жопу футболить как шолудивых псов. ***** уже начал Украину во всем мире обсерать и рассказывать что нет такого государства
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А с тобой согланы?поэтому Трамп и задробил помощь Украине?
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погули мнение Британии, Франции и Греамнии.
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Особенно Германии погуглю.Понятно что мир устал от Украины,еще и потому что очередной преЗедент -дутая дурилка.Но для начала пусть ответят Франция ,Германия,и Британия как они будут идти на уступки убийцам и террористам ,как они будут делать из своих земель территории с особым статусом и терять границы своих территорий.
И вот когда они пойдут на это...., тогда мы послушаем их указания.
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Ты хорошо подумала? Как то не вяжется со стратегией Порошенко и его названием партии.
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А ты хорошо подумал? Сейчас действующий президент Зебеня, так что спрос с него, или оно пустое место?
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"Стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все просрал."
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Лидеры ЕС активно вылизывают задницу Путлеру, так что их позиция ясна.
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Ты хорошо подумал? Как то не вяжется со стратегией Порошенко и его названем партии.
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Вот и приплыли,когда законодательная и исполнительная власть сосредоточились в одних руках людей без малейшего опыта в международных вопросах
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Блин, или я дурак, или лыжи не едут.
Пусть мне кто-то толком объяснит какие это действенные "рычаги", которые влияли на решения России, мы теряем? Что влияло на Россию, а мы от этого отказываемся?
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порохоботы живут в другом измерении.
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Неопределенный статул Лугабве и Домбасосии.
Если признать эти две опухоли, то Запад вполне можид сказать: пярдолитесь как хотитесь.
Вот тебе и козырь/рычаг. Ведь Путина Запад не заставит признать что он натворил, так как он псих и у него ЯО.
А нас - легко заставит плясать под балалайку Бензоколонки.
Это если подпишут там все наши и согласятся с Путиным, конечно. Но они ведь клялись на Пиплии, так что испугаются "гореть вечно"
Хотя иудей из-за гоев никогда не будет "гореть")
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Нельзя допустить голосования закона о выборах на донбассе!
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Зебобы и эту какашку проглотили. Главное чтобы бобик расстаможку блях убрал
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Не переживай так, скоро не евробляхи а днр- бляхи и ращобляхи будут ездить по Киеву и ты язык в жопу засунешь и будешь сидеть под кроватью паскуда. А ты готов Украину продать лишь бы не допустить снижение цен на автомобили? А ты паскуда хоть понимаешь что из-за таких как ты война и окупация Украины произошла? Ты понимаешь что всем до сраки на рузкий язык и какие то скрепы, а даунбасцы захотели отделиться чтобы ездить сейчас на дешовых машинах из Грузии и Рашки и иметь тарифы 2013 года. Почему то никто ни зеленский ни Парашенко ни Мертвечук ни ***** не говорит реально чего хотят жители даунбаса и крысма. Потому что ни нашей власти ни ***** не выгодно давать людям нормально жить. Все что делали украинские политики ето готовили Украину к сдаче кремлю. Была бы в Украине нормальная жизни никому бы в голову не пришло звать разейские войска и отделяться от Украины.
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Боевики уже празднуют и ждут зеленского предателя в нормандском формате для подписания официально капитуляции Согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина потеряла весомый рычаг влияния на Россию по вопросам Донбасса, - Елисеев - Цензор.НЕТ 683
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Зебил, а почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало? Согласившись на "формулу Штайнмайера", Украина потеряла весомый рычаг влияния на Россию по вопросам Донбасса, - Елисеев - Цензор.НЕТ 7316
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Вполне логично, что украинцы обеспокоены такими вопросам где решается целсостность государства. При этом нужно отдвать себео тчет, что этот влрос возник не сегодня, а в 2014г. в Минсие, где Порошено на весь мир нвалял какие то бумги, от корых тперь почему то оказывается. А Зеле нужно все это дерьмо разгребать. При этом у порохоботв хватет наглдости еничать по этому поводу.
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Ты чмо так быстро стараешься, что пропускаешь буквы. Вопрос тебе, зубожилый-что ты делал в августе 2014, наверное был под Иловайском? Ох, если бы петя знал, он бы еще потянул с подписанием пару недель, может тебя бы грохнули дурака.
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Уже всем известно, что во время Илловайских событий, Порошенко улаживал СВОИ дела в офшорах.
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Всем это кому? Членам секты ТВ-73. Ну поведай и нормальным людям, герой Иловайской битвы. Уже всем известно как твоя любимая стриптизерша себя чухает-
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 (декларация Моники)
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Зеленский по плану путина хочет вернуть Украину в Советский Союз! Кто забыл, как там было хорошо с высылками в мерзлоту, голодоморами и т.д. Вот туда ведут Украину!
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"В погоне за "нормандским саммитом" украинская власть приняла российскую логику выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. Речь идет о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для имплементации "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы", - отмечает Елисеев.
________________
И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путлера, к бабке не ходи.
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после зебилобородько разгребать его косяки будут еще праправнуки...
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Ну и какие там рычаги потеряли?Липецкая фабрика перестала работать?Так она уже давно...
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Просрали Украину еще на 100 лет. Жалко только что столько людей погибло зазря.
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так это ж зам АП пети. гламный прахобот.
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В Росії заявили, що за 5 років порушили майже 300 кримінальних справ про "злочини ЗСУ"....Интересно заявляют оккупанты...Крым понятно ,зелёные проникли и пошло и поехало,а в 2015 году Россия открыто зашла танками на территорию Украины под Новоазовском, украинские пограничники не смогли с автоматами удержать наглую российскую армию, потом со стороны Донецка подвезли на автобусах пьяных "шахтёров" и сказали им что это теперь ваша земля и сзади прикрылись боевиками...вот за что нужно судить агрессора Хутина. Гитлер и то порядочней был,он своих не мочил,а этот ордынец всё делает как Гитлер с чужими, а всему Миру говорит ,что народ Украины это россияне(советские со столицей в Москве)
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Ну, ричагів там особливих не було. Просто можна грати на роялі, а можно по ньому пісюном стукати й стверджувати, що кращої гри не буває.
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Украина могла влиять только на то, слишком цинично РФ издевается, не выполняет международные договора и обязательства или не слишком.

Хотя нет. Даже на это не могла.

Что несет этот дяденька? Какая-то альтернативная реальность, придуманная адептами Поросенко.
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получается товарищ бывший заместитель главы ап что в 2016 именно порошенко подыгрывал путину? ребята из бывших вы научитесь думать прежде чем что то там говорить и кого то там обвинять. посмотрите в ютубе ... формула пиз$дежа порошенко....
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По словам Елисеева, чтобы выскочить из российской ловушки, Киев должен максимально сосредоточиться на восстановлении своих предыдущих позиций. Речь идет о восстановлении приоритетности принципа "сначала безопасность". Для Украины приоритетно добиться от России выполнения положений по безопасности Минских договоренностей, в том числе восстановление линии от 19 сентября 2014 года, обеспечения устойчивого прекращения огня, обеспечения беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к оккупированным территориям, включительно с неконтролируемым участком границы.
____________________
А сможет ли Зеленский этого добиться на переговрах нормандской четверки? или Путлер с Макроном и Меркель его додавят?
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Наверное имеется в виду, что можно было еще дольше морочить голову ЕС и США по поводу минского сговора Пети и *****, но эт оне так. Все уже давно раскусили пины лозунги, повальная коррупция помгла это сделать.
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Результат всіх перемовин і домовленостей буде один, і саме той що задуманий с самого початку Розумієте??? Чи ні? Увесь цирк в тому, що як хотів Путін донбас-приднестовя так по такому плану вони і товкають Україну. Тоб то руками- благими намірами Зеленський добалакається до припинення війни, але Донбас не поверне. Розумієте? Ну Зеленського ведуть тільки до цього с самого початку коли він наголосив на переговорному процесі і почав його. А це і було потрібно Путіну. І почалось напрвлення України шляхом введення нових перешкод в переговорах до одного сценарію Донбас -приднестроввя. Порошенко не могли вести бо він просто не вів переговорів в цьому напрямку бо розумів або війна припиняється на Умовах України це значить Путін повинен виконати свою частину угоди по Мінську в трактовці України) або вона припиняється на Умовах Путіна )) і Донбас -нове приднестровя. Саме противне так це те що тільки Україна поставить будь яке питання ребром в свому розумінні буде поновлені обстріли, і т.д. і т.п і Україні знов треба буде йти на якісь маленькі поступки і поступово прийти к Донбас- преднистровя.
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Ребята давайте будем откровенными. Есть совсем не много способов решить данную проблему.

Способ 1.
Оставить все как есть....каждый день будут гибнуть наши парни...и сколько это будет продолжаться не известно? В конце концов если взять реальность, то крым и донбасс уже к сожалению не наш и я не вижу перспектив, что это само собой решиться....едем дальше
Способ 2.
Что то пытаться сделать, где то уступить, где то пойти на компромисс...в этом случае донбас так же станет частично Украинским..выберут тех уродов что там сидят...они еще изберутся в ВР....страшно об этом думать, после того сколько бед они натворили.
Ну и третий вариант....
Объявить войну россии и идти воевать...ну кто пойдет? Все от мобилизации ныкаются...и оно понятно у людей тупо нет мотивации...пока чиновники грабят страну и набивают карманы...когда тебя зовут в Чехию в Польшу...в Германию....когда ты понимаешь, что второй жизни у тебя не будет и надо прожить только эту....то истинных патриотов готовых умирать оказывается не так и много.

Что мы по итогу имеем?
Я лично за 2 вариант....не понятно к чему он приведет....посмотрим...но 1 и 3 вообще без перспективные.
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Сам ты кацапчик...если я не прав...напиши свой вариант.
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Цікавий підход до питання цілосності існування держави.. Таке враження що ви в лоторею граєете... )))))) Тоді питання а дочого приведе ваша позиція при переговорах за Крим??? Я навіть і думати не хочу. На Донбасі "рискнулиі что будет то будет" ну а с Кримом по такому принципу буде " рискнули и ну и ладно в следуюшій раз повезёт" .. Бл... та діяти треба щоб все було на нашу користь і завжди так. А то с вашими підходами так до капітуляціїї і ліквідаціїї "дорискуємся"
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Пусть мне кто нибуть на этом форуме объяснит, что плохого если на Добасе проведут выборы по УКРАИНСКИМ законам, тем более так настаивал Порошенко?
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Никто не знает что будет....но я за то, что бы рискнуть.
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тем боле что нет ниакого риска. Если выборы не будут по укрнским закономан, будут не действительны.
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тут риск в том, что определять это будет ОБСЕ....а не мы.
И если ОБСЕ признает выборы демократичными и так далее...
то это будет крутая подстава у Украины не будет оргументов.
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поздно куйло на москве решило вовка мониказеленски взял под козырёк Погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна втратила вагомий важіль впливу на Росію з питань Донбасу, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6338 Погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна втратила вагомий важіль впливу на Росію з питань Донбасу, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3139
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