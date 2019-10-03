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 Политика Украины
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Все про:ВР (23775) Киев (17966)

 Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА

Верховная Рада намерена разделить полномочия и должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

За соответствующий законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе герое Киеве" в первом чтении проголосовали 244 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Авторы законопроекта, среди которых народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко предлагает создать новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины. В частности, предлагается разделить функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о столице, принятый профильным комитетом ВР, - лучший вариант, - Ткаченко

Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

Законопроект также предлагает урегулировать вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе специальный статус Киева; реализация столичных функций; административно-территориальное устройство города Киева; взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области; местное самоуправление в Киеве; статус Киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы - управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя Киевского городского председателя - главного архитектора города Киева; порядок обеспечения главой Киевской городской государственной администрации соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины; стратегическое планирование в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3151844
 
 
 Топ комментарии
 
Ну що кияни? Зустрічайте Ткаченка, якого ви не обирали - це тепер ваш керівник.
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целью убрать кормушку киевских чиновников и начать нормально развивать Киев.
Думаю тут все киевляне согласны, что КМДА - насквозь коррумпированный и отрастил брюхо на взятках. При этом за пять лет не построено практически ничего, кроме экспресса Борисполь-Киев (за это спасибо конечно) и моста, в котором полгода не могут поменять стекло.

1) Подольский пост - почти ноль.
2) Шулявский путепровод - почти ноль.
3) Новых станций метро - ни одной.
4) Городская электричка - за пять лет не починили табло. О чем тут говорить?
...и еще сотни сотни пунктов.
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Цікаво, чим більшість зепутатів будуть пояснювати своє голосування скажімо через місяць?
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целью убрать кормушку киевских чиновников и начать нормально развивать Киев.
Думаю тут все киевляне согласны, что КМДА - насквозь коррумпированный и отрастил брюхо на взятках. При этом за пять лет не построено практически ничего, кроме экспресса Борисполь-Киев (за это спасибо конечно) и моста, в котором полгода не могут поменять стекло.

1) Подольский пост - почти ноль.
2) Шулявский путепровод - почти ноль.
3) Новых станций метро - ни одной.
4) Городская электричка - за пять лет не починили табло. О чем тут говорить?
...и еще сотни сотни пунктов.
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Он бот. Сейчас он назовет вас зебилом, вспомнит про рояль, даст ссылку на "баба и кот" и посчитает, что выиграл спор и побежит гадить дальше.
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Ні, шановний, це ви - бот і зебіл. А людина висловлює свою думку і у неї є аргументи. Тому дискусія з людиною цікава. 😊
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Если насквозь коррупировано, значит надо поставить своего человека ? А виталька пусть с мостами разбирается .
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Где уголовные дела ? Согласен по всем пунктам , но завтра в раду прийдут другие партии и что , каждый будет писать законы под себя ?
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Не надо ничего объяснять. На России же, ничего не объясняют. Скажут просто. Партии и президенту - виднее, как вам жить, а у вас никто не спрашивает.
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Ну що кияни? Зустрічайте Ткаченка, якого ви не обирали - це тепер ваш керівник.
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Мы и Кличко не выбирали Главой КГГА.
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Вас таких недоумков было 18% киевлян. Напомню, Кличко мэром выбрали при явке 28%, за него проголосовало 65%.
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Хамская Вы рожа, а не киевлянин!!! Андерстенд?
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а вот это уже обращение к модератору.
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Ю ар велкам!!! т.е. Вам хамить можно, а мне нет?
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Ты 1 начал лично мне гадости писать - перечитай.
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Уважаемый, Вы первый назвали меня недоумком, а я посчитал, что в таком случае Вы переумок. Читайте внимательней!
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По делу есть что сказать? Вот ты влез в разговор - зачем? Провокатор ты.
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С каких радостей я провокатор? Вам осталось еще назвать меня кацапом и будет Вам счастье.))))) Предлагаю мир! Если я в чем-то Вас обидел, то пардон!
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нечего возразить по цифрам - так оно уже цепляется: "а ты хто, откудава.."
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Когда ты выбирал Кличко Главой КГГА? Разве было такое голосование в Киеве?
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Какой Закон? Про Город-Герой Киев от 2010 года? Я его читал, в отличии от тебя, нешановный бот.
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Ну а теперь закон поменялся, мухи отдельно, котлеты отдельно.
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.. более того, закон поменяли в 2010 году, а порохососы ссылаются на решение КС по Киеву за 2003 год к Закону о Киеве, который не действует вот уже 9 лет. Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА - Цензор.НЕТ 7278
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А можно узнать по какому закону граждане выбирают главу кгга ?
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Главу КГГА назначает Президент, замов назначает он же, с подачи кандидатуры Кабмина. Киевляне здесь вообще не при чем.
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Ну тогда зачем вообще мера выбирать ? Пусть царь всё решает Зачем мер который не будет иметь возможности распоряжаться бюджетными деньгами ?
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Еще раз: на уровне Государства есть разделение власти Президент-Премьер. Почему на уровне Киева ты хочешь втулить все полномочия 1 человеку?
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Я ничего не хочу Я хочу понять , зачем выбирать мера и гор совет , если деньгами будет распоряжаться глава администрации Объясните
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Надо внимательно читать законопроект. Вводят райсоветы, что тоже "+" - чем больше ветвей власти - тем больше они будут контролировать друг друга, что сделает невозможным приход Царя, который тупо будет воровать. Как сейчас.
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один будет возглавлять, другой координировать. оригинально. одного нахлебника мало
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та нормально, будет псдц , потом по лайноплюс скажут что виноуват виталька, избирательная всегда грязная, потм отменят решение, скажут не оправдало ожиданий, "скрепоносец" подтвердит что все правильно
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Расширяют штат чиновников и увеличивают тем коррупционную составляющую.
Слуги урода пришли делать деньги
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Зелепукины, почему киевляне должны страдать из-за 73% деградантов???
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киевляне - это сколько? вы хоть результаты выборов-то помните?)
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Вы в курсе сколько в Киеве осталось киевлян?
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я думал, что киевляне - это те гражданы украины, которые прописаны тут))
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Помнится в моем детстве подолянами считали тех, кто родился на Подоле как минимум в третьем поколении. Потом случился цорес и к нам приехали мишигенер. Думаю, что Вам этого не понять.
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Про 3 поколения - бредь в другом месте. Почему 3, а не 2 или 4? А если по матери 4, а по отцу 2 поколения? Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА - Цензор.НЕТ 5621
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Вот только мне читать Ваш бред не надо! ОК?
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Петики, типа, не помнят, как проголосовали киевляне.
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Для тех кто не в теме: Кличко объединяет 3 высшие должности в Киеве. Это как если бы в Украине, Президентом, Премьером и Главой Верховной Рады был бы 1 человек. Сказали бы, что это узурпация власти. А в Киеве такое с Кличко 5 лет (он мэр, Глава КГГА и Глава Киеврады)! Необходимо разграничить должности.
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Кому необходимо? Может стоило у жителей Города спросить???
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риторический вопрос) около 900к киевлян дало это добро на выборах
это демократия - решает большинство
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Необходимо думать Головой - нельзя 1 человеку столько полномочий давать. Монархия в Украине не популярна, кацап. Нам не нужен Глава Киева - Царь.
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Ну уже ж разьединяли, бьіл же Попов, все закончилось предсказуемо полной попой
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так и Черновецкого выбирали и все закончилось чернотой.
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Поздравляю вас киевляне)))
Коррупция будет еще больше процветать!
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ну хз, у меня знакомые работают в гос. учреждениях, и сейчас многие увольняются, так как пошли проверки по всем местам на коррупцию. Начали закупать по делу, чтобы освоить бюджет, а потом увольняются. Вот так вот.
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*Начали закупать по делу, чтобы освоить бюджет, а потом увольняются. Вот так вот.*
Это просто ппц))
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зрадофиль где то в другом месте, кацап.
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Ну если, я кацап, тогда ты моника левински)))
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Анекдот.
Нова Києвська міська рада прийняла постанову про переіменування вулиці Банкова на вулицю Бенькову.
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Смешно. Было бы. Где то в психбольнице.
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А,що велика відміність між психлікарнею
і монобільшестю?
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До речі. Заходить медсестра, а один псих крутить руки типу як в автомобілі їде, гудить ротом і ногами педалі натискає._-Вася, ви в автомобілі? -Так, їду в командировку в Київ.Заходить в іншу палату, а там псих лисого ганяє._хворий , що ж ви ото робите ? А він каже, Вася в командировку поїхав в Київ, а я його жінку совокупляю....
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если Кличко не протупит то эту ситуацию сможет использовать как разгонный модуль
наверное протупит, особенно если есть коррупционные хвосты
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Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА
зе-гопота рветься до корита(
ось і всі їхні реформи(((
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кляча у которой вообще никаких тормозов ни моральньіх ни физических, рвется к корьіту, тебя не беспокоит?или то та кляча за которую платят?
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Про дурку тему открил, а теперь с'єзжаєшь, не хорошо кацик.
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