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 Политика Украины
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Все про:приватизация (891) Милованов Тимофей (21)

 На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируют в ближайшее время закончить согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Инвестиции разблокированы. Сегодня Верховная Рада приняла закон 1054-1 который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию ради привлечения инвестиций и экономического роста", - написал Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада пересмотрела перечень госпредприятий, подлежащих приватизации

На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151843
 
 
 Топ комментарии
 
Классика жанра: пока народ шумит идет реальный дерибан.
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отдать всё коломойскому, фопов закрыть, что б шли батрачить на его предприятия
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Докрадають те, що не прихватізіровали в 90х, дурхата.
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Классика жанра: пока народ шумит идет реальный дерибан.
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УкрСпирт? Или пока себе это корыто оставите?
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отдать всё коломойскому, фопов закрыть, что б шли батрачить на его предприятия
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Непонятно, почему их до сих пор не приватизировли? У Пети с Гонтаревой не хватало золотого запасу?
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пояснюю..

Якщо маєш доступ до Влади,то приватизовувати краще повільно..

Збанкротив,Приватизував щось (через "своїх" за копійки) -продав ЗА РИНКОВИВМИ ЦІНАМИ.
За отримані гроші(профіт) приватизовуєш знову(у більшому масштабі)
процес займає якийсь час,тому МРІЯ БУДЬ-якої української Влади вибори не що 4 ,а що 10-ть років..
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Уроды,блин!!!! Одни ушли,вторые продолжили их дело!! Землю отдать иностранцам, госпредприятия отдать!!!??? Оставить народ под частниками и уродами!! Достали!!!! Курвы,постройте что-то новое!!!
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Лена, у тебя фамилия такая или образ жизни?
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чого"отдать" ,істеричка ?

через аукціон Проззоро.ВСЕ.
Апропо..деякі з цих підприємств,якби не територія,не купив би навіть за 1 грн.
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я б купил за 1 грн. Хотя бы за счет металлолома все окупится.
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"На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов" - всё идёт по плану - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
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порохоботська маячня і демагогія..

за таке ПИ..ДЯТЬ ломом
за приписування чужих слів...
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Если в кавычках, это не приписывание, а цитата.
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Коломойский начал импортировать электроэнергию из России - СМИ!
О каких санкциях может требовать зеБЕНИНА моника, если коломойский начал торговлю с РФ?
ЗеБЕНИНЫ Моники, кто торгует на крови? Кто торгует с РФ?
Где эти все нацжены?
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Собрание в бывшем колхозе. На повестке дня - приватизация земельных участков.
Председатель описывает все ее выгоды:
- Теперь каждый из вас получит пай! Тут тянет руку тракторист Вася.
Председатель:
- Тебе что, Вася, что-то по сути не ясно?
- Да нет, по сути все ясно. Но есть вопрос.
- Задавай!
- Зачем это слово "х**" в "пай" переименовали?
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система "паїв" -наглядно..
коли ринок землі відсутній і земля то-не твоя,а міфічна "народна"
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После такого провала во внешней политике этой власти нельзя доверять ни экономику, ни сельское хозяйство.
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Все правильно, самый эффективный собственник - частный. Давно пора по максимуму все приватизировать.
В США и Европе даже военные заводы частные.
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Все продадут и Беня все деньги себе на счета выведет. А Украина останется в жопе! с кредитами и без предприятий при помощи которых можно вернуть гос долг потому что их приватизируют или Олигархи или иностранцы! Думали ниже падать не куда??? Беня с Украиной сделает то, что сделал с ФК Днепр - обанкротит и уничтожит!
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обещание Зеленского: Пиара с перерезанием ленточек не будет/ не перерезать же ленточки на проданной украинской земле, проданных построенных украинцами заводов.Проданных зеленскими - шефирами-менделями и прочими слугами командированного в воюющую Украину для мародёрства Коломойского.
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Порошенко вообще все хотел прихватизировать.
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