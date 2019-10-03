 На приватизацию в ближайшее время передадут 800 предприятий, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Инвестиции разблокированы. Сегодня Верховная Рада приняла закон 1054-1 который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию ради привлечения инвестиций и экономического роста", - написал Милованов.
Якщо маєш доступ до Влади,то приватизовувати краще повільно..
Збанкротив,Приватизував щось (через "своїх" за копійки) -продав ЗА РИНКОВИВМИ ЦІНАМИ.
За отримані гроші(профіт) приватизовуєш знову(у більшому масштабі)
процес займає якийсь час,тому МРІЯ БУДЬ-якої української Влади вибори не що 4 ,а що 10-ть років..
через аукціон Проззоро.ВСЕ.
Апропо..деякі з цих підприємств,якби не територія,не купив би навіть за 1 грн.
за таке ПИ..ДЯТЬ ломом
за приписування чужих слів...
О каких санкциях может требовать зеБЕНИНА моника, если коломойский начал торговлю с РФ?
ЗеБЕНИНЫ Моники, кто торгует на крови? Кто торгует с РФ?
Где эти все нацжены?
Председатель описывает все ее выгоды:
- Теперь каждый из вас получит пай! Тут тянет руку тракторист Вася.
Председатель:
- Тебе что, Вася, что-то по сути не ясно?
- Да нет, по сути все ясно. Но есть вопрос.
- Задавай!
- Зачем это слово "х**" в "пай" переименовали?
коли ринок землі відсутній і земля то-не твоя,а міфічна "народна"
В США и Европе даже военные заводы частные.