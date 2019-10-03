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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3112) США (15502) Трамп (2503) Пенс (78)

 Трамп неоднократно использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса с целью оказать давление на Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Как сообщается, Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации президента Владимира Зеленского в мае, когда новый президент Украины искал признания и поддержки со стороны Вашингтона. Данная информация содержалась в докладе осведомителя американской разведки, опубликованном .

Через месяц Трамп через Пенса предупредил Зеленского о возможной задержке в предоставлении помощи США, если со стороны Украины не будет более агрессивных действий в борьбе с коррупцией. А к тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, пишет издание.

При этом, близкие к Пенсу чиновники настаивают, что он не знал о намерениях Трампа давить на Зеленского ради компромата на Байдена.

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Но, как пишет издание, один из главных советников Пенса присутствовал во время разговора 25 июля. И Пенс, по словам чиновников, должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после разговора.

Кроме того, близкие к Пенсу чиновники утверждают, что тот отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой телефонного звонка. Именно там он сообщил президенту Украины о том, что финансовая поддержка США Украине может быть приостановлена из-за недостаточных усилий страны по борьбе с коррупцией. Он также передал разочарование Трампа тем, что, по его мнению, Европейский союз делает недостаточно для оказания помощи Украине. Однако, на тот момент Зеленский уже был знаком с требованиями Трампа.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151840
 
   
 Топ комментарии
 
трамп давил зелю своим пенсом, шедеврально же.
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Короче...Трам ложил своего ПЕНСА на мнение нашего солнцеликого великана ЗЕню))

Це перемога!))) Да 73% дурников?))
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Ничего вы в большом искусстве не понимаете. Человек готовил инструмент чтобы на рояле Бетховена сыграть. А вы ...
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Просто Кива подумал о ЗЕне...
И не сдержал свои грешовные страсти))))
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трамп давил зелю своим пенсом, шедеврально же.
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Трамп был против отставки Луцыка. А Зеленский его не оставил. Ослушался, значит. На давление даже целого Трампа не поддался.
Такие моменты нужно немедленно конвертировать в политическую выгоду для Украины. Особенно сейчас. Но очень по-умному.
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Не поддался? Трамп далеко, а каломойский под боком. Поскольку зеля трус, он сделал то, что ему приказал каломойский. А Трампу попытался лапши на уши навешать. Разрывается, бедненький, между враньем и враньем. ПерЗЕдент, блд.
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А чим ще як не пенсом? Хоча можна пенсом не тільки давить....
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Короче...Трам ложил своего ПЕНСА на мнение нашего солнцеликого великана ЗЕню))

Це перемога!))) Да 73% дурников?))
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что ни порохобот, так с сексуальными отклонениями
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Кива тоже использовал своего ПЕНСА!)))
Это мощный ответ Траму!))))
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У меня вопрос: Готов ли Зеленский выдать Коломойского на запрос ФБР? Если мне скажут, что Украина не выдаёт своих граждан, то я могу послыть смело нах. При последнем обмене пленными Украина выдала своих граждан россии, включая подозреваемого в деле МН17.
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Как же гармонично ты придумываешь дебильные вопросы и дебильные ответы на них же! Я просто наслаждаюсь. : )
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Пациенты дурдома тоже считают что их врач - не нормальный.
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Мериканці скубуться між собою, а у Моніки рояль тріщить. Лоха Трамп використав як захотів, з усіх боків. Трамп использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5509
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тут интересная ситуация.

внутри Украины Зеленскому так везло все это время, что буквально все играло ему на руку. и уход от публичных высказываний по острым вопросам, и явный непрофессионализм, и команда не поми из кого кое-как собранная, и даже заигрывания с рашей/рыгами и пр. совершенно обратную картину мы имеем с Зеленским на международной арене. каждый шаг - провал, катастрофа, в крайнем случае оплеуха или пощечина. и тут невольно вспоминается афоризм про то, что можно всех (в данном случае в Украине) обманывать, но недолго. отсюда и турборада, и небывалая активность самого Зеленского.

сколь веревочке не виться, а конец будет...
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Ну, так вже й "...з усіх боків...", там спеціалізація, або піаніст, або Монік. Правда, під час останнього кантакту він трохи захлинувся і ще не відкашлявся, але "...он бистро учітся..."
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а зюзя використав Киву, щоб давити одноокого змія
в кожного свої можливості
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Ось бачите що буває коли хтось задає тон політики за допомогою струка і рояля, а не традиційним способом ведення дипломатії.
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Трамп, так би мовити, намагався Зеленському "пропхати свій проект у Попенгагені"... Щоб "посадити шкіряне деревце миру"... Для цього він "підкрадався з чорного ходу"... Тобто "робив тиловий маневр"... І "переводив засоби на тіньовий рахунок"... "Підключав input/output девайс до заднього USB-входу"... Вони десь там "їли ковбасу з іншого боку"... Але, як бачимо, без скандалу не обійшлося - бо "лисий шпигун прокрався в темряві у підземний комплекс"...
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Фу, ты...
Прчитал - трамп использовал пенис, чтобы давить на зеленского
Хотя, и не сильно я ошибся Трамп использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2157
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у всякому разі, зюзя виглядає, як придавлений пенісом
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ЗЕне последнее время прилетает ПЕНСАМИ со всех сторон!))))
Он у нас МОЩНЫЙ ПОЛИТИК МИРОВОГО УРОВНЯ!))))
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Ой.., как неудобно то,открытым текстом .. .Надеюсь зеля уйдет в декрет.
Навсегда.
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Тётя Рима- вашего вову Трампуют в туалете Пенсом Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7146
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Вподобайка, якщо у першу секунду замість "Пенса" теж прочитали щось інше Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3622 ))))
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нашёл кого цитировать - придука- предателя. предал раз, предаст и дважды.
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Хто лише в нього пенісом не давив - і Трамп, і Путін. Але Зеленський усім відімстив - задавив пенісом рояль. Новий сюжет для порнофільма: Гідрант і рояль.
Режисер - Зеленський, в головній ролі - Зеленський.
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Трамп неодноразово використовував пеніса, щоб тиснути на Зеленського
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Трамп, так би мовити, намагався Зеленському "пропхати свій проект у Попенгагені"... Щоб "посадити шкіряне деревце миру"... Для цього він "підкрадався з чорного ходу"... Тобто "робив тиловий маневр"... І "переводив засоби на тіньовий рахунок"... "Підключав input/output девайс до заднього USB-входу"... Вони десь там "їли ковбасу з іншого боку"... Але, як бачимо, без скандалу не обійшлося - бо "лисий шпигун прокрався в темряві у підземний комплекс"...
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Коротко і всеосяжно, майже як тост "будьмо"
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пляааа! узеленка на развод ещё не подала? Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 137
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Трамп настаивает на борьбе с коррупцией - молодец. Зе пытается бороться - тоже молодец.
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Ну, вам, пацакам, чем хуже Украине, тем лучше.
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не нам, а вам, пацакам, чем хуже Украине, тем лучше.
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есть два "но". Трамп настаивает на борьбе с одним конкретным "коррупционером". Моника коррупцию уже победила, все коррупционеры сидят, а кто не сидит - тот уважаемый бизнесмен и крупный инвестор.
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нету ни одного но. он настаивал на борьбе с коррупцией вообще. и не называй петю моникой.
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Хріново, коли на фоні великої політики та війни, купа бариг вирішують свої власні проблеми.
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