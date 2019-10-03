 Трамп неоднократно использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского, - The Washington Post

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Как сообщается, Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации президента Владимира Зеленского в мае, когда новый президент Украины искал признания и поддержки со стороны Вашингтона. Данная информация содержалась в докладе осведомителя американской разведки, опубликованном .
Через месяц Трамп через Пенса предупредил Зеленского о возможной задержке в предоставлении помощи США, если со стороны Украины не будет более агрессивных действий в борьбе с коррупцией. А к тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, пишет издание.
При этом, близкие к Пенсу чиновники настаивают, что он не знал о намерениях Трампа давить на Зеленского ради компромата на Байдена.
Но, как пишет издание, один из главных советников Пенса присутствовал во время разговора 25 июля. И Пенс, по словам чиновников, должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после разговора.
Кроме того, близкие к Пенсу чиновники утверждают, что тот отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой телефонного звонка. Именно там он сообщил президенту Украины о том, что финансовая поддержка США Украине может быть приостановлена из-за недостаточных усилий страны по борьбе с коррупцией. Он также передал разочарование Трампа тем, что, по его мнению, Европейский союз делает недостаточно для оказания помощи Украине. Однако, на тот момент Зеленский уже был знаком с требованиями Трампа.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
И не сдержал свои грешовные страсти))))
Такие моменты нужно немедленно конвертировать в политическую выгоду для Украины. Особенно сейчас. Но очень по-умному.
Це перемога!))) Да 73% дурников?))
Это мощный ответ Траму!))))
внутри Украины Зеленскому так везло все это время, что буквально все играло ему на руку. и уход от публичных высказываний по острым вопросам, и явный непрофессионализм, и команда не поми из кого кое-как собранная, и даже заигрывания с рашей/рыгами и пр. совершенно обратную картину мы имеем с Зеленским на международной арене. каждый шаг - провал, катастрофа, в крайнем случае оплеуха или пощечина. и тут невольно вспоминается афоризм про то, что можно всех (в данном случае в Украине) обманывать, но недолго. отсюда и турборада, и небывалая активность самого Зеленского.
сколь веревочке не виться, а конец будет...
в кожного свої можливості
Прчитал - трамп использовал пенис, чтобы давить на зеленского
Хотя, и не сильно я ошибся
Он у нас МОЩНЫЙ ПОЛИТИК МИРОВОГО УРОВНЯ!))))
Навсегда.
Режисер - Зеленський, в головній ролі - Зеленський.