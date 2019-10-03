 Строительство режимных зон на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" планируют завершить в ноябре, - Гончарук

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"О расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" говорили два года. Все это время кроме разговоров ничего не происходило. Только сейчас начато строительство, которое должно завершиться уже в ноябре этого года. Сейчас доставили строительную технику и персонал, также обустроили строительную площадку, перенесли сооружения, оборудование и сети. А также строятся режимная и сервисная зоны. Устройство сервисной зоны включает в себя центр предоставления административных услуг, автостанцию и здание для отдыха водителей", - говорится в сообщении.

Премьер добавил, что когда мы говорим об отношении государства к гражданам, всем всегда нравится примеры Израиля и США, в которых жизнь одного гражданина является ценностью для государства. Супердержавы, которые борются за каждого.

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Премьер подчеркнул, что граждане Украины, которые вследствие обстоятельств находятся на оккупированных территориях, не должны унижаться в очередях и должны получать те услуги от своего государства, в которых они нуждаются.

"Мы не восстанавливаем ни одного сообщения с временно оккупированным Крымом. С автостанции в сервисной зоне рейсы на оккупированные территории осуществляться не будут. Легальные перевозчики будут доставлять пассажиров исключительно на подконтрольные Украине территории", - отметил Гончарук.

Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

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