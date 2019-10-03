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 Киевские новости
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Все про:Киев (17966) Кличко (2749) ремонт (942) Шулявский мост (10)

 Движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено до конца года, - Кличко

Шулявский путепровод откроют для проезда транспорта до конца 2019 года, а полностью реконструкцию планируется завершить до лета следующего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"До конца этого года движение транспорта на Шулявской развязке будет восстановлено", - подчеркнул Кличко. По его словам, в этом его заверили подрядчики работ, с которыми он общался вчера.

Он отметил, что в связи со строительными работами на следующей неделе на выходных будет перекрыто движение транспорта по проспекту Победы. Над проспектом будет устанавливаться ключевой пролет моста, и на это понадобится два-три дня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шулявский мост демонтируют вместе с фундаментом: полное перекрытие проспекта Победы продлится не долго, - Кличко. ФОТОрепортаж

Нерешенным остается вопрос пятого цеха завода Большевик, который пока препятствует строительству одного из запланированных проектом съездов.

"Но уверен, что до лета следующего года эта развязка будет уже на 100% работать", - добавил мэр.

Источник: https://censor.net.ua/n3151838
 
   
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Выборы мэра надо каждый год проводить. А то и раз в полгода. Глядишь тогда на Окружной десяток таких развязок появится как Шулявка.
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А он сам хоть смотрел, что там сделано на данный момент, там, как говорится, еще свинья не валялась, а он до конца года.
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Торжественно откроют и тут же закроют на ремонт. Обещание выполнено!
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Там є нюанс: вони відкриють лише прямий проїзд, скоріше за все, а з'їзди будуть потім добудовувати
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Може бути і таке, але це буде точно сприйнято як відверта брехня з боку Кличка, а в наступному році вибори мера.
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да нифига там не реконструируют до конца года! как только зебилы влезли в киевские дела, тот мост перестали строить. там даже рабочих днем нет, а еще пару месяцев назад круглые сутки *******.
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петюнин утырок уже 1 стеклянный мост "построил"....
не каждый может смотреть в завтрашний день..(с)педалик.
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там с лета никакой движухи нет, подельник Кличка Микытась уже с деньгами на Мальдивах чалится, ведь в Украине его ждет СИЗО.
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віталя, ти пішки пройди до метро від зупинки гт, ця довбана компанія хай хоч стежки зробить козині!
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