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 Политика Украины, Экономика
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 Рада отказалась отменять принятие законов о "кэшбеке" и кассовых аппаратах

Верховная Рада отказалась отменить принятие законопроектов №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты отказались принимать постановление "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1053-1)". За данное постановление проголосовали 102 народных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также парламентарии отказались принять постановление "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073)". За данное постановление проголосовали 108 народных депутатов.

Напомним, законопроект №1053-1 предусматривает введение программных РРО, то есть внедрение электронных чеков. Законопроект №1073 предусматриваетвнедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3151836
 
 
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Типова поведінка зекоманди та зевиборців... Рада отказалась отменять принятие законов о "кэшбеке" и кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 7550

Рада отказалась отменять принятие законов о "кэшбеке" и кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 3679

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Радуйтесь, они сделали ФОПов вместе...
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ФОПы закрывайтесь и все в тень!Работайте фна фрилансе как физические лица. Это единственный выход, что бы остаться независимым от этих молодых "рехформаторов". Пусть доят свои 73%.
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торгові кіоски на фрілансі ?
ЦЕ ЯК ? ))))))
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Євробляхери змгли організуватись і натиснути?

ФОПИ не можуть ?
ну то їх доля така...(
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Проблема в зеленой быдломассе. Когда говорили что надо платить налоги, они радостно фапали, думали что будут грабить каких-то "олигархов", чтобы им, быдлу, сделать дешевле коммуналку.
А тут вдруг оказалось что налоги должны платить ВСЕ, а не только олигархи.
Да, во всем цивилизованном мире налоги - это святое, их платят все. А за работу "вчерную" или штрафуют или садят.
Получите и распишитесь.
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Не дай бог еще ЛОХто МСЛ закроют то где обнал проводить?
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