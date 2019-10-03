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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Верховный Суд (759) Совет Европы (554) судебная реформа (1247) Высший совет правосудия (298) ВККСУ (401) Пейчинович-Бурич (3)

 Предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о судебной реформе Зеленского

Совет Европы обеспокоен возможным принятием Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (№1008), предусматривающего, в частности, сокращение количества судей Верховного суда и изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП).

"Мы с беспокойством обратили внимание на проект закона №1008. В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут возыметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, размещенном на сайте Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Генсек отмечает, что достижения независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которой доверяет общественность и которая отвечает на ее потребности, являются частью обязательств, которые взяла на себя Украина, когда вступала в Совет Европы.

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Мы полностью признаем свободу Украинского государства продолжать внедрение реформ. В то же время наиболее важно, чтобы это основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - подчеркивает Пейчинович-Бурич.

Как отметила генсек, принятие в первом чтении проекта закона №1008 направлено именно на внесение изменений в систему дисциплинарной практики и карьеру судьи. В то же время предлагаемые изменения в законодательство должны соответствовать Европейской Конвенции о правах человека, практике Европейского суда по правам человека, принципам независимости судебной власти, изложенным в решении по делу "Александр Волков против Украины", и соответствующим рекомендациям Совета Европы.

Пейчинович-Бурич поддержала призыв Комитета министров Европы в полной мере использовать практический опыт и знания экспертов Совета Европы в этом вопросе.

"Мы полностью готовы предоставить органам власти Украины любые выводы экспертов, поддержку и анализ, которые могут быть необходимы по законопроекту №1008 и в более общем контексте по разработке и внедрению нового законодательства или иных мер, влияющих на независимость и функционирования судебной системы и прокуратуры", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, 12 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и сократить количественный состав Верховного суда.

Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного Cуда с 200 до 100 судей, уточнить, что ВККС будет коллегиальным органом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151835
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилам піхуй. У них Портнов законы пишет.
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та ну! шо ви таке кажете!
не може людина з таким клованським досвідом не розбиратись у судовій реформі!
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Зебилы привели к власти парня из народа! Как в Венесуеле!
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нам гейропа не указ!! и пендосы тоже! я правильно сказал, владимир владимирович?
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нет, бобик, все правильно с отчеством.
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Просто надо знать анекдот, тогда вопросов по отчеству не будет.
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Так это же он просто процитировал зебила!
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Тоді, коли це вигідно - то указ, коли ж ні, - то ні. Типова поведінка професійних маніпуляторів.
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ну так вы это сделали вместе - на тебя не угодишь)))
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Зато тебе парашенко был люб при любом раскладе Запада о нем.
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та ну! шо ви таке кажете!
не може людина з таким клованським досвідом не розбиратись у судовій реформі!
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Монику в главные тренеры по футболу, и Украина чемпион мира!
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Зебилы привели к власти парня из народа! Как в Венесуеле!
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а знаете почему? я считаю, что это от нежелания брать на себя ответственность. каждый день, за каждый поступок, всю жизнь. так хочется, чтобы сложные вопросы порешал кто-то другой... тогда в крайнем случае можно сказать, что это он виноват.
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Для тех, кто-то не читает дальше заголовка, может подумали, что Зедента и его команду похвалили. Нет, ткнули носом.

"Мы с беспокойством обратили внимание на проект закона №1008.
В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут возыметь серьезные последствия для независимости судебной системы."

Источник: https://censor.net.ua/n3151835
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це якщо припустити, що зебілам потрібна незалежна судова система
а вона їм потрібна?
ги
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Расчитываешь судьей стать, пожизненно, с судейской пенсией?
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Вопросом на вопрос - попалился ты со страной проживания )
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"Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.
В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей, уточнить, что ВККС будет коллегиальным органом."
__________________
А что здесь не так, не пойму?
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здесь явная попытка ловить рыбку в мутной воде. после "реформ" будут требовать время для оценки эффективности. будут говорить: "что же вы хотите? КС только что заново сформирован, дайте ему пару лет поработать. он себя еще покажет...", а на выходе будет ЗЕРО. и так с любым реформированным органом. вместо того, чтобы в Раду выбирать нормальных людей, профессионалов, ввести минимальные требования к депутату, предлагают сократить число депутатов. т.е. если "реформа" будет проведена пропорционально, то качество Рады не изменится, может даже ухудшиться из-за нехватки депутатов для разработки и обсуждения законов.
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пора гнать уже эту зЕленую Монику сраной метлой. Зелебобики, как вам там, всё нравится пока или уже "ой"? Предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о судебной реформе Зеленского - Цензор.НЕТ 1022
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Зелебобикам нравится. Они же думать не умеют. Это завтра им будет худо, но провести причинно-следственные связи между "сегодня" и "завтра" они не в состоянии.
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Очевидно этого уважаемого генсека все устраивает в судебной системе Украины. А почему? Потомучта он здесь не живет.
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согласен с вами - но все можно делать по разному - это не значит шо плохо как это делает моника
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Судебные-чины так независимы что независимы даже от ЗУ и КК Предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич о судебной реформе Зеленского - Цензор.НЕТ 5213

Повешать их всех на крестах по трасе Киев-Москва через каждые 4 метра.
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На трассе Киев-Одесса, и кресты здесь не к месту. С остальным - согласна
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У МЕНЯ ПРОСТОЙ ВОПРОС - А ХОТЬ ШО ТО ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО И ХОРОШО? СУДЯ ПО ПОСТУПКАМ ,НЕ ПО СЛОВАМ ,А ПО ФАКТУ - НЕТ
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вообще-то юристов не этому учат... Запропоновані зміни можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 73
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Какой там ЕС?
Андрейка Портнов знает, как рулить!
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Европейцы защищают свой миропорядок. И в Минске и в этом случае...
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Європейці хочуть "по закону" ..Буква в букву..

Так "по закону" робив судову реформу Пєтя..
але
Запропоновані зміни можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 6077
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к "Пете" у Европы никаких претензий не было. наоборот, было понимание и одобрение. и дело не в самом "Пете", а в том, что и как делалось, когда "Петя" был президентом.
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К Пете есть претензии у украинского народа - это очевидно даже слепым
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1.Дерибан Гонтарєвою банківської системи.
2.Котли завдяки"кадрам " Порошенко Гелетею і Муженко.
3.Дерибан в"Укроборонпромі"
4.прикривання кумом Порошенко Луценко всх Схем в дерибані бюджетку України..
а)
Б)
В)...
....
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1. До Гонтаревої претензцї у Коломойського 2. Котли, завдяки Коломойському і Хомчаку. 3. 4. "Дерибан" в "укроборонпромі" і бюджеті? Хотілось би не кацапські побрехеньки, а факти. Бо "свинарчуків" виправдали і Коломойський вважає їх героями. "Роздерибанений" бюджет? Хтось чув претензії від нової влади з цього приводу? https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2019/ Каломет, давай далі. Тільки з фактами.
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Дела расходятся со словами. Хотя, уже для кондитера это не грех...
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Генсек зазначає, що досягнення незалежної, ефективної та професійної судової системи, якій довіряє громадськість і яка відповідає на її потреби, є частиною зобов'язань, які взяла на себе Україна, коли вступала до Ради Європи.

При Порошенко такого не було..

або ПНХ ,Пейчинович !
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Вас уже с отменой депутатской неприкосновенности кинули - кинут и сейчас Без лоха жизнь плоха
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Генсек отмечает, что достижения независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которой доверяет общественность и которая отвечает на ее потребности, являются частью обязательств, которые взяла на себя Украина, когда вступала в Совет Европ
_______________________.

Вообще-то Рашка тоже в Совете Европы, но у них суды по сути являются карательными органами, действуют строго по указке власти. И ничего, Совет Европы не лезет к ним с указаниями. Наоборот, облизывает только так, вон в ПАСЕ вернули на ура безо всяких условий. И когда ЕСПЧ признает приговоры или решения российских судов незаконными, Рашка их все равно не выполняет и никаких проблем. А Украину уже задолбали со своими требованиями.
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раз європа критикує знач стадо зелених слуг прийме то не читаючи!
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