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 Полицейский насмерть сбил велосипедиста на Кировоградщине, - Нацполиция

В городе Александрия (Кировоградская область) сотрудник полиции сбил велосипедиста, который позже скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Кировоградской области.

"Происшествие произошло в городе Александрия 2 октября около 21.30. На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился работник полиции", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2.ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства и транспортное средство. Назначено служебное расследование. О событии также сообщено ГБР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151833
 
 
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эти умники так гоняют, что скорее всего полицейский невиновен.
как скот на гужевых - ночью едешь и АААА, "едет" упырек на автопилоте(сам спит, а лошадь везет его домой) без каких либо "катафотов".
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Ітіть-калатить, так це у всьому пішоходи та велосипедисти винні. А мєнт, ні-ні, ні в якому разі. Він же порядок охороняє. Наче ніхто й не вчив ПДР та відповідальність за керуванням транспортним засобом.
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В харькове на перекрестке где зайцева людей переехала(6 полос на секунду). Ездят малолетние утырки на задних колеса в междурядье на сплошной. Номинанты на дарвина. Все может быть, может велосипедист и неаметен был ибо слышком узкий профиль на дороге, а если еще и в черном
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поліція не працює,навіщо їм це...а скільки лиходіїв летають на байках та зарядженних авто?? вулиці основні поробили ну а ті піддали газу і шо цікаво камер досі нема які б фіксували правопорушення!! та штрафи по 10 т.
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закон для авакана не дійсний...та його підлеглих...
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