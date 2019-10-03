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 Политика Украины
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 Кремль торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил стратегию Зеленского. Происходящее - огромная ошибка, граничащая с преступлением, - Безсмертный

Кремль торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил ту стратегию, с которой шел Президент Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью в эфире Радио НВ сообщил экс-представитель в ТКГ в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

"То, что произошло в эти дни - огромная ошибка, которая граничит с преступлением. Легкое отношение к таким вещам может привести к тому, что украинцы будут рассчитываться за это кровью, а война с Россией может перерасти в конфликт внутри государства и серьезный политический кризис в Украине.

То, что было предложено еще месяц назад Кремлем - перевранная формула Штайнмайера. Письмо, в котором эти предложения были изложены Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Германии и Лораном Фабиусом, министром иностранных дел Франции, был документом на трех страницах, состоящим из нескольких блоков и лишь частью этого документа были вопросы, связанные с периодом выборов и внедрением закона об особенностях местного самоуправления. Это лишь 10% всего текста", - сообщил он.

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По словам Безсмертного, начиная с осени 2015 года, о ней уже никто ничего не говорил, поскольку после обсуждения этого вопроса министрами иностранных дел в ноябре 2015 года, они пришли к выводу, что без решения проблемы безопасностного блока говорить о выборах рано: "Следующей должна быть реализация принципа обмена военнопленными. Далее должна была идти процедура демилитаризации и демобилизации, решение вопроса так называемых незаконных военных формирований. После этого - социально-гуманитарный план, а только потом проблема политической стабилизации и выборов".

"То, что сейчас вопрос выборов вырван из контекста свидетельствует о том, что Россию в принципе не интересует вопрос вывода вооруженных сил. Их интересует только чтобы в Украине кто-то подписался под словом "выборы", а дальше все закрутится. Лавров не случайно проговорился, что их интересует схема Приднестровья, эта же схема была использована в Грузии и Нагорном Карабахе.

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Причин бить тревогу в данной ситуации более чем много. Так, в соответствии с нормами и правилами ОБСЕ выборы не могут проходить на территории, на которой находятся регулярные войска. К моменту, когда будет проведен процесс демилитаризации, любые выборы на этой территории не могут быть соответствующими нормам и правилам ОБСЕ. Но надо понимать разницу в толковании норм ОБСЕ Россией и Европой. Мнение ОБСЕ Россию мало интересует, и мы видели ситуацию в ПАСЕ, неужели кто-то сомневается, что в ОБСЕ другая ситуация?

Украинской стороне в этой ситуации нужна была тактика, которая позволила бы удержать ситуацию под контролем. Нужно было говорить о программе отселения, социально-гуманитарной проблематике на Донбассе и в Крыму и это позволило бы держать ситуацию и ключевой месседж. Но наши "поводыри" поплыли. И Кремль торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил ту стратегию, с которой шел Зеленский", - сказал он.

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"Но в таких условиях для нас сейчас главное - воздержаться от уличного противостояния. Если сейчас всколыхнутся региональные местные советы, то ситуация будет очень плохой. Я не завидую нынешнему политическому руководству, которое будет весь этот процесс сдерживать. Запущена опасная для Украины вещь. Кремль рассчитывает на то, что украинская власть, проглотив наживку под названием "формула Штайнмайера", повлечет внутренний конфликт, а дальше -  сколько территорий потеряет Украина - это уже вопрос желания Путина. И это та вещь, которую не могут понять как Зеленский, так и люди вокруг него. Но вся ответственность за ситуацию ложится на президента Украины. Это его команда и инициатива. Играть президента и быть президентом - две большие разницы", - резюмировал Безсмертный.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3151831
 
   
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Там и стратегии не какой не было. Вова делает, то что ему говорит Беня и тезка из кремля Кремль торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил стратегию Зеленского. Происходящее - огромная ошибка, граничащая с преступлением, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2776
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Вірити Бссмертному- себе не поважати. Балаболка він схибнута.
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Бессертный не входит не в какую партию или движение - он просто любить Украину
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Ещё один толкователь формулы...Вы там уже придите как-то к общему знаменателю,а?
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У Украины нет выхода, все западные страны включая США и Англию поддерживают заключение мира по этой формуле.
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Порошенко в 2016 же призывал к имплементации "формулы Штайнмайера". Тогда не торпеда, а сейчас торпеда. Ага.
Вы критикуйте, но не будьте же лицемерами.
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и ЦИК, как видно, не случайно поменяли...
Ну, чтоб проще было Кремль торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил стратегию Зеленского. Происходящее - огромная ошибка, граничащая с преступлением, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7441
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А ведь так просто было Свинюке в 2015 году сказать Штанмаеру - иди в жопу со своей формулой, и ее бы не было в природе. Но он этого не сделал...А потому что рассчитывал на второй срок
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Лузеры недовольны, что кто-то сделает их работу, на которую они забивали годами
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