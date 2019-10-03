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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (888) Укрзализныця (1710) Укрпочта (129) Криклий (26)

 Мининфраструктуры планирует продать часть акций "Укрпочты" и "Укрзализныци" приватным компаниям, - Криклий

Стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50% + 1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что частичная приватизация "Укрзализныци", "Укрпочты" и ряда других стратегически важных компаний станет возможной после вступления в силу нового закона, который Верховная Рада приняла 2 октября. В частности, этим законом отменили перечень стратегических государственных компаний, которые нельзя приватизировать.

"Из перечня объектов исключили Укрпочту и Укрзализныцю. Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия", - подчеркнул Криклий.

Министр отметил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50% + 1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

Напомним, 2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Мининфраструктуры планирует продать часть акций Укрпочты и Укрзализныци приватным компаниям, - Криклий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151830
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Кременчугский НПЗ имел долю государства 51% что не помешало рейдерам из Привата во главе с Кало,мойсим и Корбаном захватить завод полностью имея ОДНУ акцию. Теперь никто даже разбираться не хочет, как получилось что у них оказалось 95% на их офшорах.
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