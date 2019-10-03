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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2727) НБУ (4491) Гонтарева (797) Разумков Дмитрий (227) Офис Президента (120) Дубинский (7)

 Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский

Из повестки дня заседания Верховной Рады исключили вопрос о создании временной следственной комиссии относительно деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ за 2014-19 годы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Спикер Разумков изъял из повестки дня на сегодня постановление о создании ВСК "О расследовани деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ за 14-19 годы". Задал вопрос на фракции, кто принял такое решение, и получил следующий ответ: - решение принято Кабинетом министров и Офисом президента после консультаций с МВФ. Не получил ответа на вопрос, зачем нам все вышеупомянутые органы, если все решения теперь принимаются в МВФ? Но теперь догадываюсь, что если Гонтареву и Ко принято решение не трогать, то Порошенко точно можно не переживать", - заявил Дубинский.

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Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский 01
Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151826
 
 
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Подавитесь вы Порохом ,ЗЕблевотные
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Дуб недавно выпустил ролик шо Петка не посадят.
В коментах просто ад был - возмущенные вопли и визги шо нарот предали и прочие дурацкие стоны.
Как будто из детсада - вы нам пообещали конфетки, но обманули, вернее, выдали половину, но раскромсав упаковку, мы обнаружили внутри говно Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4374
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Дубинський, якщо ти такий чесний і принциповий, то забери в ***** вкрадені ним 16 млрд. і поверни в бюджет Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський - Цензор.НЕТ 1424 шидівська підкладка
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Команда ЗЕ и лично сам ЗЕ, ГОВОРЯТ ОДНО А ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ! Это уже доказанный факт! поэтому ждем майдана, по другому их не вразумить и не выкурить!!
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Дубинський банальний подонок і мразь.
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такие комиссарили 100 лет назад..
реинкарнация,бл..
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А кстати, недавно посмотрел/послушал пару роликов, немного почитал комменты - какая ермолка то, думаю, че некоторые пишут о ермолке. Включил опять - обана, Саша напялил черную традиционную шапочку, просто незаметно было что она на голове Разумков вилучив з порядку денного засідання Ради питання створення ТСК щодо діяльності керівництва НБУ в 2014-19 рр., - Дубінський - Цензор.НЕТ 3434
Вроде он добрый, но добрый альтернативно.
А вот Куницкий, его кореш - полная мразь.
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Свою корупцию прикрывают МВФ-ом как фиговым листоком. Одназначно в теме и в доле.
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