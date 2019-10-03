 Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Спикер Разумков изъял из повестки дня на сегодня постановление о создании ВСК "О расследовани деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ за 14-19 годы". Задал вопрос на фракции, кто принял такое решение, и получил следующий ответ: - решение принято Кабинетом министров и Офисом президента после консультаций с МВФ. Не получил ответа на вопрос, зачем нам все вышеупомянутые органы, если все решения теперь принимаются в МВФ? Но теперь догадываюсь, что если Гонтареву и Ко принято решение не трогать, то Порошенко точно можно не переживать", - заявил Дубинский.

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