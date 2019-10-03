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 Около 300 россиян находятся в украинских СИЗО и учреждениях исполнения наказаний, - Уголовно-исполнительная служба

Около 300 россиян находится в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

В ответе говорится, что по состоянию на 1 сентября 130 россиян удерживали в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В колониях и изоляторах Украины находится более 50 тысяч человек, - Уголовно-исполнительная служба

Всего в украинских СИЗО находилось 755 граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях.

2 октября Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что всего в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3151824
 
 
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Всех отпустить и извинться...иначе ***** на нормандский формат не придет...😀
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Их не будут менять. Пуйлу они не нужны. Ведь Цемахов больше нету Около 300 россиян находятся в украинских СИЗО и учреждениях исполнения наказаний, - Уголовно-исполнительная служба - Цензор.НЕТ 1776
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Выпускай всех Зебилушка чтоб пуйло похвалило
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Так и вижу перекошенный от свирепой ненависти клюв Соловьева: тришта шпартанцев, фощизъм!!1111 нашиш людей обижают, Киселев, введи, то есть ******** ********ович, введи.те!!1111 ко-ко-ко(брызжет ядовитой слюной, а быдло в зале хлопает клешнями)
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Выфсёврётиихтамнетбабыисчёнарожают Около 300 россиян находятся в украинских СИЗО и учреждениях исполнения наказаний, - Уголовно-исполнительная служба - Цензор.НЕТ 9928
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Можно обменять их на пять тысяч осужденных в РФ гражданах Украины но я думаю не стоит.. это все обычные зеки осужденные за разного рода уголовные преступления.
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