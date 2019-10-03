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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11243) коррупция (7510) таможня (1487) Дмитрий Дубилет (19)

 Правительство приняло IT-решение для снижения коррупции на таможне, которое обошлось государству в 1 грн, - Дубилет

Кабмин проголосовал за IT-решение, которое поможет снизить коррупцию на таможне.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его на Кабмине, и рассчитываем запустить в течение недели", - говорится в сообщении.

По его словам, на базе iDoc создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса.

"Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению таких запросов. А те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать. Решение мы запустили на базе iGov / iDoc. Напомню, iGov — это волонтерский проект, с которым мы когда-то стучались во все правительственные двери. Теперь же государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно", - отметил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет сообщил, что Кабмин запустил систему электронного документообмена между госорганами.

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Правительство приняло IT-решение для снижения коррупции на таможне, которое обошлось государству в 1 грн, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151821
 
 
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Это что ж вы творите?! Обрекаете на голодную смерть семьи коррупционеров!
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А якщо команди даватимуть усно?
А не виконаєш, звільнять, або кримінал порушать...тоді, що?
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А чем тогда Зебилы харчуваться будут???
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Корень коррупции в человеческом факторе управления госудасрвом. Чем будет именьше этого фактра, вся информция будет централизованной и авторизованой, тем меньше будет коррупция.Только полный порохобот этого не понимает.
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Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
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почему то порохоботов не волновало, как Петей управлял Фираш и Ахметов.
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який довольний хльопчик - он пабєділ карупцію простим ІТ-рєшєнійєм. Ну, пабєділ как в танчіках, тока бєз боя
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чіт-код в інтернетє скачал за 1 грн
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Загадка:
Идут как-то богатый таможенник, бедный томоженник и Баба-Яга
и видят кошелек валяется.
Кто поднимит его?
Его поднимит богатый таможенник, потому что Баба-Яга и бедный
таможенник - выдуманные сказочные персонажи...
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