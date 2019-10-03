 Правительство приняло IT-решение для снижения коррупции на таможне, которое обошлось государству в 1 грн, - Дубилет

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его на Кабмине, и рассчитываем запустить в течение недели", - говорится в сообщении.

По его словам, на базе iDoc создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса.

"Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению таких запросов. А те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать. Решение мы запустили на базе iGov / iDoc. Напомню, iGov — это волонтерский проект, с которым мы когда-то стучались во все правительственные двери. Теперь же государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно", - отметил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет сообщил, что Кабмин запустил систему электронного документообмена между госорганами.

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