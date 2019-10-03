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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия (7542) коррупция (7510) Трамп (2503)

 "Мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - Трамп объяснил, почему заблокировал помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Украине из-за высокой коррупции и, чтобы вынудить ЕС помогать ей больше.

Об этом Трамп сказала на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского. - Ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - сказал Трамп.

Он также заявил, что разблокировал военную помощь Украине по личной просьбе сенатора Республиканской партии Роба Портмана.

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"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.

Он также повторил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США.

"Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, белая прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы", - сказал он.

Напомним, в конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.

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Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на Зеленского с целью возобновления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

12 сентября Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3151820
 
 
 Топ комментарии
 
Вот вам и супер Зеленский бырыга... сьели зелибобы "Мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - Трамп объяснил, почему заблокировал помощь Украине - Цензор.НЕТ 1431
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Зеленский просто кретин! Мне он напоминает больную шлюху-нимфоманку которая подставляет свой зад всем подряд.. и Европе и Америке и России и нацикам с порохоботами одновременно.. проблема в том что легкодоступных дешевых шлюх никто не уважает.
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Трамп побалакав з Монікою і все зрозумів:
на таке лайно, як зюзя, дати грошей - все одно, що викинути
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Вот вам и супер Зеленский бырыга... сьели зелибобы
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А статью прочитать?

""Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского. - Ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира"
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Напомним, в конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3151820
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об этой даме коррупции можно говорить много и считать ее причиной. Пример-на обучение воспитателя детского сада в Германии приняли 2 -х человек без элементарного знания немецкого языка притом что с этого года требуется С1. Вопрос-это как и чей симптом прослеживается...Коррупция есть, была и будет. И всегда ею будут прикрываться.
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Все теперь любитель ***** - самый лучший друг адептов клоуна который тоже...
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"Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского. - Ред.) была известна поразительной коррупцией.

А теперь шоколадная вороватая мразь опять пытается вернуть жопу на трон, выводя своих петекантропов каждый день!
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Тобто пысля обрання Зеленського корупцыя раптово зникла?)Де посадки доречі?
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😂 Но при Порохе помощь стабильно предоставлялась, а сейчас заблокировалась. Два клоуна.
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Шоколадные, это даже не плевок в сторону вашего шоколадного гаранта, это полный финиш.
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Тогда почему помощь заблокирована только сейчас и после разговора с президентом Украины?
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Не после разговора, а ДО разговора.
Заблокирована была для того, чтобы надавить на Зелю и в личных интересах Трампа. Сейчас этот мудак просто ищет отмазки, ибо ему грозит не просто импичмент, а от 15 лет.
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Разве непонятно что Трамп просто ищет отмазку того факта что он задержал помощь Украине не для шантажа с целью получения компромата на Байдена, а с благородной целью экономии средств американских налогоплательщиков (потому что "Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира").. То есть при Порошенко "Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні - Цензор.НЕТ 3585
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Чому при Порошенку не блокували, а зараз саме заблокували?Можливо на чорне біле кажуть?
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Что имеем сейчас:
1.Прокурор полностью подчинён презеденту.
2.Судами управляет Портнов.
3.Богдан - представитель олигарха в ОП.
4.МВД возглавляет ни разу не рюкзаков.
5.Презедент обещает Президенту бороться с коррупцией при помощи методов коррупции.
Нет времени всё перечислять.
Побери слюни, борец с шоколадом. "Мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - Трамп объяснил, почему заблокировал помощь Украине - Цензор.НЕТ 4286
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Алень, это попытка одного клоуна отбелить второго на фоне импичмента. Если бы это конгресс заявил тогда бы и злорадствовал.
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Делают ему импичмент, делают, да сделать не могут. Судя по всему у демократов точно рыльце в пушку.
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Зранку почав лизати, чи з вчорашнього дня не переставав?
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Нет, глупыши)) После заграбастания всей власти Моникой, оправдания про попередников итд, не действуют.Теперь это уже удар под дых зебилам. Ответственность и вина за коррупмированную Украину теперь целиком на Монике и на вас болезных))
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И правда, зачем США помогать Украине? Забрали у нее ядерный арсенал, а дальше ее проблемы.
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на забирали США ядерный арасенал, все было уничтожено .
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Уничтожили носители -МБР и шахтьі. А все боеголовки передали РФ .
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Большая, белая, прекрасная... Говори, Трамп, не переставай
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Та брешет Трамп "Мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - Трамп объяснил, почему заблокировал помощь Украине - Цензор.НЕТ 839 Ведь сыньоносый гэтьман не только создав армию и виру, он еще и за 5 лет подолав коррупцию, разведенную злочынным режимом папередников, где он партизанил министром экономики
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На ЦН не пишут, но можно задать в гугле на английском или немецком «Порошенко коррупция»
И очень удивиться тому, какие публикации были в западной прессе о Пете все 5 лет
Особенно после 2017 года, когда Запад окончательно перестал верить Петиной брехне
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Зеленский просто кретин! Мне он напоминает больную шлюху-нимфоманку которая подставляет свой зад всем подряд.. и Европе и Америке и России и нацикам с порохоботами одновременно.. проблема в том что легкодоступных дешевых шлюх никто не уважает.
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Чем же "порохоботам" можно угодить, если они знают, что законодательная реформа только запускает процесс изменений, а для изменений необходимо время?
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Т.е. Украине не нужно в ЕС, там за коррупцию реально прижимают ?
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Трамп побалакав з Монікою і все зрозумів:
на таке лайно, як зюзя, дати грошей - все одно, що викинути
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весьмир, который был с нами, за 5 лет понял шо из себя представляет молодое хитрое хосударство
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идет реальная радикализация общества у нас сейчас и мне уже как то не спокойно - даже во время Майдана такого не было
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Ну так - ты же сам накручиваешь эту радикализацию каждый день, а теперь тебе вдруг "неспокойно".
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я забыл это не моника делать глупости ,а такие как я - это мы заставляем продавать свое страну,а когда мы не согласны то мы же и виноваты - где логика?
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Молодец, Моника, подсказал Трампу в телефонном разговоре - что ответить...
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так помощь он отменил при монике - как то не бьеться
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Ещё как бьётся. Моника в любом разговоре начинает говорить о коррупции, он думает, что одну и ту же пластинку можно проигрывать что для зелектората, что для лидеров иностранных государств.
Лидеры не зебы, они сами знают - что надо говорить лохторату и о чём между собой...
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Врал бы меньше Трамп. Вон в Египте например какая коррупция, а США регулярно помогает ее армии, причем в значительно большем объеме чем Украине.
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Мокшандия поболее коррумпированная, что не мешает трампону им помогать.
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а Пакистан? Там "Коррупция" - стиль жизни, а США им выделяют миллиарды на укремпение армии, чтоб страна не развалилась и ядерное оружие не растеклось.
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Если ты, трампуша, называешь Украину "Белой стеной", то почему настаивал на возвращении рашки в G8?
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И вот ради этой промокшанской швали, Моника хотела предать проукраинского Байдена.
Хотя, Моника такая же промокшанская шваль, так что не удивительно.
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байден не *проукраинский*, *украинский* - часть её коррупции!
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Байдена-старшего на коррупции никто никогда не ловил. Там все белыми нитками шито.
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Байден никакой не проукраинский, он простоимеет статус порядочного человека с безукоризненной репутацией. В его программе нет ни слова об Украине. Да у него и программы-то по сути нет - так, не более чем красивые слова в общем.
Да и Байден не факт, что пройдет праймериз - там есть и кандидат более достойный с хорошо расписанной программой - вот только возраст у него слишком почтенный...
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Чаво сказал ? Теперь ждём ответа Зеленского.
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Вот вам и ЗЕленые Свинарчуки!)))
Ау 73% дурников!!! Где ваше негодование и праведное рвание ваших пуканов по этому поводу?))))
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Друзья просьба заходить под посты и отмечать
ЭТО НЕ СПАМ!)))

Так как ЗЕленая погань все отмечает как спам...
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уже ответили, ничего нового - "то фсё патрашенка винуватыыыыый... хнык, хнык...."...)
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Порошенко досі не ув'язнений. Це вже Вовік має відповідати.
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в отличие о Пети, Вовик не влияте на судебную систему
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"...Генпрокурор на 100% моя людина...", - хто казав?
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я тебе даже лайк поставил - любо дорого вас зебилкиных читать))))))
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Поразительная коррупция была до него, а заблокировали помощь при нем. Несостыковочка.
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Вже чотири місяці - ніхто нічим навіть не ворушить.
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Тут правда. При такій тотальній корупції та лояльності до неї в переважної більшості суспільства важко сподіватися на щось інше. І це дає прекрасний привід путіну і трампу в унісон вже говорити, що Україна це недодержава, збіговисько людей, які не знають де вони живуть, для чого і для кого. Вірніше думають, що вони такі хитрожопі, що зроблять всіх, а насправді їх нагинають всі. Сумно жити серед "розумних" людей, які насправді є ідіотами.
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главное, шо бы доне не переставало нравится $130,000 Stormy Daniels за пощупать давать...
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Комменты про шо хочешь, только не про шо без ИХ денег, Украина нишо.
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То есть, до прихода Зели Украина была коррумпированной, но заблокировал помощь он уже при "некоррумпированном" Зеле. Какой-то бред, если честно.
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Америка ясно указала на коррупционера парашенко. - Даже рашка не до такой степени. Это приговор. Это ложь нам пять лет. Это полное унижение Майдана. Вор должен понести наказание.
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Это не Америка указала, это Трамп пытается прикрыть свою задницу нелепыми отмазками, ибо ему грозить обвинение в государственной измене - это очень серьезно и признаться в том, что он заблокировал помощь Украине для того, чтобы надавить на Зелю с расследованием против Байдена - для него смерти подобно.
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Трамп не король. Там принимают решения сообща. А Байдену нужно было не сотрудничать с ворами из Украины.
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Т.е. он хочет поладить с россией, которая абсолютно "некоррумпирована", и заблокировать помощь Украине, которая так коррумпировано, что куда там браться той же россие.
"Л" - логика.
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И да, совсем забыл. Украина еще, по его словам, защищает Европу белой красивой стеной от агрессивной россии, с которой он хочет ладить.
"ЛЛ"- ллогика
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А еще некоррумпированную раисю вернуть в G8.
С трампоном давно все ясно.
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Получается,даже у рашки коррупция меньше... Но тогда все по логике. Рашка долго работала,чтобы создать олигархат в Украине. Который ее уничтожит.
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Получается, что Трамп пытается оправдать свои действия нелепыми отмазками. Это все, что получается.
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сначала грантоеды типа Шабунина и Лещенка сделали коррупцию своей темой , потом накануне выборов практически все кандидаты в Президентиы сделали эту тему своей фишкой (разгоняя ее с помощью журналистов), в том числе это подхватил Моника Зеленски а потом и его Зе лохторат...

Раздули эту тему коррупции на весь мир, да так что мир и поверил.
Теперь расхлебывайте, д*билы...
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Вообще-то в западной прессе тему коррупции в Украине очень активно начали раздувать 2,5 года назад.
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Причому при Петі були новини, що там то зловили суддю/прокурора/воєнкома на хабарі, а тепер це зникло - як швидко була подолана корупція, так само як і 4000 євро зарплати вчителям зроблені.
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Причому ви нахабно брешете. Зараз таких новин не поменшало, а навпаки - побільшало.
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Клоун Трамп , рахує , що то його гроші, а це корупція, пора на імпічмент пенсіонеру.
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" из-за высокой коррупции и, чтобы вынудить ЕС помогать ей больше"
Взаимоисключающие тезисы.
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Вовік вже домовивсь з усіма олігархами і став таким самим, як і Порошенко. А може ще й гірше.
______________
Абинеюльки! Ви перемогли! Україна таки ліквідовується
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