 "Мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - Трамп объяснил, почему заблокировал помощь Украине

Об этом Трамп сказала на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского. - Ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - сказал Трамп.
Он также заявил, что разблокировал военную помощь Украине по личной просьбе сенатора Республиканской партии Роба Портмана.
"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.
Он также повторил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США.
"Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, белая прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы", - сказал он.
Напомним, в конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на Зеленского с целью возобновления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
12 сентября Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.
""Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского. - Ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира"
А теперь шоколадная вороватая мразь опять пытается вернуть жопу на трон, выводя своих петекантропов каждый день!
Заблокирована была для того, чтобы надавить на Зелю и в личных интересах Трампа. Сейчас этот мудак просто ищет отмазки, ибо ему грозит не просто импичмент, а от 15 лет.
1.Прокурор полностью подчинён презеденту.
2.Судами управляет Портнов.
3.Богдан - представитель олигарха в ОП.
4.МВД возглавляет ни разу не рюкзаков.
5.Презедент обещает Президенту бороться с коррупцией при помощи методов коррупции.
Нет времени всё перечислять.
Побери слюни, борец с шоколадом.
Слон і естрадна Моська.
И очень удивиться тому, какие публикации были в западной прессе о Пете все 5 лет
Особенно после 2017 года, когда Запад окончательно перестал верить Петиной брехне
на таке лайно, як зюзя, дати грошей - все одно, що викинути
ги
Лидеры не зебы, они сами знают - что надо говорить лохторату и о чём между собой...
Хотя, Моника такая же промокшанская шваль, так что не удивительно.
Да и Байден не факт, что пройдет праймериз - там есть и кандидат более достойный с хорошо расписанной программой - вот только возраст у него слишком почтенный...
Ау 73% дурников!!! Где ваше негодование и праведное рвание ваших пуканов по этому поводу?))))
ЭТО НЕ СПАМ!)))
Так как ЗЕленая погань все отмечает как спам...
ЗЕлені Лохи досі цим марять?))))
"Л" - логика.
"ЛЛ"- ллогика
С трампоном давно все ясно.
Раздули эту тему коррупции на весь мир, да так что мир и поверил.
Теперь расхлебывайте, д*билы...
Взаимоисключающие тезисы.
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Абинеюльки! Ви перемогли! Україна таки ліквідовується