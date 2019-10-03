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 Политика Украины, За рубежом
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 "Обнадеживающий шаг": в Великобритании поприветствовали подписание "формулы Штайнмайера"

Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера" как части урегулирования ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в среду, 2 октября, сообщается на сайте британского МИД.

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом" и указал на "явную приверженность президента Зеленского поиску дипломатического решения".

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.

"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер.

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"Теперь Россия должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, незамедлительно перестав поддерживать сепаратистов и выполняя свои обязательства по минским соглашениям", - добавил британский госминистр.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3151819
 
 
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В Британии сидят агентыкремля
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они везде сидят..., просто наивные и продажные политики европы думают, что с путиным можно о чем-то договориться..., а лучше согласится и сделать, как он просит... или разрешить ему, как Норвегия, например, устраивать учения на своей территории...
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Конечно
Весь мир наивный
Один Петя не наивный
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зебилоид уже определился в таёжный союз идём?
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Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.
"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер.Источник: https://censor.net.ua/n3151819 в подписанном документе ЭТО есть или все таки агенты сидят не там
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британцы зедебилы!
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агенты кремля, и вообще лишнехромосомные, как любят говорить завсегдатаи сайта
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Только в отношении Шотландии такие поддержки не произносятся... Почему?..
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Бо це ситуація, як у старому єврейському анекдоті: Професійний кагебіст на пенсії,такий доживає вік в Ізраїлі, розповідає онукові про своє життя:"Допомагав робити революцію на Кубі, в Іраку, в Анголі...". Онук: "Діду, а чого не допоміг зробити революцію тут, в Ізраїлі?". Дід: "Яша, а хто ж серед у власному домі? "
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1938 году, когда Гитлеровская Германия захватила Чехию, мелкоБритания тоже приветствовала мирное разрешение (читай: удовлетворение амбиций Гитлера) конфликта.. и даже отдали 6 тонн золотого запаса Чехии, хранившиеся в британском казначействе..
это значит, что кто-то в мелкоБритании получил крупную взятку за лоббирование Рашкиных интересов..
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В принципі думка острів'ян мало кого хвилює
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Блин это комедия)) Все мировые лидеры требуют от Зеленского мира а нацики внутри страны требуют от него войны.. а этот клоун бегает между и теми и теми и кричит одним что подписал ф. Штанмайера другим кричит что не подписывал)))
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комедия состоит в том, что дипломатически все говорят ОК, но при детальном рассмотрения вопроса, то далеко не все оптимистически. Кстати, эта новость не тронула многие ресурсы прессы, во всяком случае не так как моника по=Зеленскому.
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мне нравится слово поприветствовали, ето как сорванцу челку взломатили,
ну типа ничего ничего...
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Кого обнадёживающий, а кого и не очень. Если жизнь вернётся в мирное русло - чем займутся всякие активисты, нацики и Свинарчуки?.. Да у них рушится вселенная!
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И эти кинулись путлеровскую задницу вылизывать, гниды.
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Давно замечено что в правительстве Англии одни тупые зебилы.))
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Тупі британці привітали бредятину шайтанфраєра, а ми привітали ваш тупий брексіт, з вашим рижим недоумком.
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м-да, если все вокруг такие "п--расы", один я Д'Артаньян (это про пороха), то зачем было 5 лет к ряду ходить с протянутой рукой к этим дурачкам?
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Денег хотелось. А теперь вылезла суть шоколадного *****, не хочу принимать европейские нормы и правила существования .
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