 Красный Крест направил для жителей ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы и строительные материалы весом 203,43 тонны", - сказано в сообщении.

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