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 Общество
  202  11
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 Красный Крест направил для жителей ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса 12 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы и строительные материалы весом 203,43 тонны", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша перечислила ООН более $1 млн для помощи жителям оккупированных территорий Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3151816
 
 
 Топ комментарии
 
Червоний хрест це організація пособник терроризму! Або контробандисти, які доставляють туди водяру та важкі наркотики.
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а шо матушка сиську не дает?
танками все больше?
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Червоний хрест це організація пособник терроризму! Або контробандисти, які доставляють туди водяру та важкі наркотики.
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А тепер скажи це їм відкрито. Будеш платити після суду - мало не здасться.
Давай сам скинемось днобаситам на те що відправляют червоні хрестозанепокоєні. От і водзяри і наркотиків не буде на Днобасі
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Запад регулярно помогает сепарам.
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Нужно галоперидолу им туда отправить, таким же весом. Маловато будет, но если три таких рейса, то хватит пролечить наших сограждан, рвущихся на Парашу.
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а шо матушка сиську не дает?
танками все больше?
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Перед выборами необходимо подкрепится
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закормити до смерті - так і побєдім. Лугандони вже не здатні трудитись - можуть жити тільки на велфері
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