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Все про:задержание (5518) Интерпол (459) Польша (4936) правоохранительные органы (317) украинцы (3021)

 Украинец, которого 14 лет разыскивал Интерпол, задержан в Польше

На польско-украинской границе в Медыке задержали гражданина Украины, которого 14 лет на территории 190 стран мира разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Мужчину должны экстрадировать в Украину после решения суда.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, задержали украинца в пешеходном пункте пропуска в Медыке. Он хотел покинуть территорию Польши.

Во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что украинца разыскивает Интерпол. Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине.

Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151815
 
 
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14 лет бегать и все напрасно, теперь ещё сидеть, а уже бы вышел с погашенной судимостью, стал бы депутатом.
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разыскиваемый хотел быстро пройти в Украину, где его обвиняют в убийстве, а вместо этого его повязали и медленно переместили туда, куда он и сам хотел попасть.
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что ж он такого натворил в 18 лет что его 190 стран мира разыскивали..?)
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.......Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира, его подозревают в совершении убийства в Украине Источник: https://censor.net.ua/n3151815
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Не покидав би Україну ще б сто років шукали.
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