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 В сентябре к ПЦУ присоединились 4 религиозные общины

На протяжении сентября четыре религиозные общины завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины.

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"4 религиозные общины на Сумщине, Закарпатье, в Ривненской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине еще одна парафия УПЦ МП присоединилась к Православной церкви Украины

Отмечается, что по состоянию на 2 октября ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.

"Благодарны нашим верующим за доверие и утверждение надежды на объединение всего украинского православия. Наша Церковь открыта для всех", - отметили в ПЦУ.

В сентябре к ПЦУ присоединились 4 религиозные общины 01

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3151813
 
   
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по состоянию на октябрь 2019г., ПЦУ насчитывает 7 000 приходов(!!!)..
за нами Правда и Сила!
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але однаково треба визнати,що після зміни Влади процес "загальмував"..

по перше тому,що Томос -це був передвиборчий "пунктик Бариги". тому так щалена різниця у темпах..

по друге- тому що закон про перехід в ПЦУ писали
Герасимов(від Бариги)
Тарута(від Юлєчки)
Колишня інструктор КПСС..
Тому закон НІЯК не допомагає переходам парафій у містах більше райцентру...
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