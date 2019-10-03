 В сентябре к ПЦУ присоединились 4 религиозные общины

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"4 религиозные общины на Сумщине, Закарпатье, в Ривненской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине еще одна парафия УПЦ МП присоединилась к Православной церкви Украины

Отмечается, что по состоянию на 2 октября ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.

"Благодарны нашим верующим за доверие и утверждение надежды на объединение всего украинского православия. Наша Церковь открыта для всех", - отметили в ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.