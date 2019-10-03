EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  179  7
Материалы по теме:
Все про:Крым (21927) призыв (503) прокуратура (3677) Россия (73995)

 Оккупанты в Крыму продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ, - прокуратура АРК

В нарушение международных норм, на оккупированной территории АР Крым, проходит незаконная призывная кампания. За уклонение от службы в армии РФ на крымчан открываются уголовные дела.

Об этом в своем Telegram сообщает прокуратура АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой весной на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, в очередной раз прошла незаконная призывная компания, по итогам которой 3400 крымчан отправились служить в вооружённые силы РФ. При этом, с начала года, оккупационными "правоохранительными органами" было открыто около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сс2015 по 2019 года оккупанты незаконно призвали на военную службу более 18 800 жителей Крыма. "Правоохранители" открыли 73 уголовные производства, в 67 производствах уже вынесены приговора за уклонение от военной службы.

"1 октября 2019 года стартовал осенний призыв на военную службу, таким образом, оккупационная власть, невзирая на грубое нарушение норм Женевской конвенции IV, продолжает совершать военные преступления, заставляя жителей оккупированного полуострова служить в армии РФ", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За отказ от службы в армии России получили приговор 17 крымчан

Оккупанты в Крыму продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151812
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничего, вот скоро Зеленский возобновит с Крымом транспортное сообщение, торговлю, пустит им воду по каналу и российские оккупанты подобреют и будут себя вести по другому.
 показать весь комментарий
 
 
А если они уклоняются от призыва служить в ВСУ, уголовные дела прокуратурой Украины на них заводятся или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Украина должна заваливать международные суды исками против РФ!!! Нужно с РФ вести войну на всех полях Холодной войны!
 показать весь комментарий
 
 
С исками что то провал,правительство здесь явно не дорабатывает как и с Крым пропагандой на Крым.ДЛЯ КРЫМСКОЙ МОЛОДЕЖИ НЕ ЖЕЛАЮЩЕЙ СЛУЖИТЬ ОККУПАНТАМ СОЗДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ /учеба ,лечение,работа,общежития ит.д./
 показать весь комментарий
 
 
Так они паспорта получили, чего ж теперь не законного для них?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх