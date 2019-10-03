 Трамп заявил о необходимости поладить с Россией: Это будет "умным решением" и мы это сделаем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте.

"Следует поладить с Россией, и мы сделаем это, потому что это будет умным решением", - заявил Трамп.

В то же время он акцентировал на том, что сейчас, по его мнению, Вашингтон сильнее других стран мира оказывает давление на Кремль.

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"Можете Путина спросить. Никто не вел себя жестче с Россией, чем Дональд Трамп", - добавил политик.

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Кроме того, Трамп подчеркнул, что дело о вмешательстве РФ в выборы президента США, которое якобы помогло ему получить кресло в Белом доме, является обманом.

Напомним, ранее президент Франции Эманнюэль Макрон полностью поддержал возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.