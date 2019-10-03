 Трамп заявил о необходимости поладить с Россией: Это будет "умным решением" и мы это сделаем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте.
"Следует поладить с Россией, и мы сделаем это, потому что это будет умным решением", - заявил Трамп.
В то же время он акцентировал на том, что сейчас, по его мнению, Вашингтон сильнее других стран мира оказывает давление на Кремль.
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"Можете Путина спросить. Никто не вел себя жестче с Россией, чем Дональд Трамп", - добавил политик.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что дело о вмешательстве РФ в выборы президента США, которое якобы помогло ему получить кресло в Белом доме, является обманом.
Напомним, ранее президент Франции Эманнюэль Макрон полностью поддержал возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Пусть вернет отжатое, выплатит контрибуцию, выплатит моральные компенсации и идет на...
Баллистические ракеты КНДР никак не угрожают США. Пусть Япония или Ю.Корея переживают.
Смешнее ничего он не мог придумать?
И будет "холодньій мир" , устраивающий подавляющее большинство украицев , а там и "ядерньій зонтик" НАТО появится...
Дональд Фредович ловит взгляд путена и смотрит на него снизу -вверх с собачьей преданностью. Санкции вводит по принуждению Сената и Конгресса.
Мне ближе первый...
Подумай про Америку.Вона головна ціль кгб ще з часів ссср.Аляска буде причиною війни,щоб розвалити США.
Трамп вещает очевидное - США пора перестать играть роль мирового жандарма. Если кто-то где-то обосрался, например Венесуэла или Сирия - пусть сами выгребают. Если Иран хочет терроризировать Саудовскую Аравию, то пусть она сама с ним воюет, пусть мусульмане между собой грызутся чем США влезут в мировые разборки и будут обеими сторонами осуждены за "войну против мусувльман".
То же и с Рашей. Разборки Раши с Украиной никак США не угрожают, по большому счету. РАспад Раши - никогда не был целью США, наоборот - это их кошмарный сон (сейчас вышивата будет меня спамить за это).
Как говорится, ничего личного.