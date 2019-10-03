 "Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - канадская диаспора просит Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера"

Об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичиій, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - сказала Хичий.

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Она призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы террористы, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.

Диаспора призвала президента сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.