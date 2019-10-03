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 Политика Украины
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Все про:диаспора (288) Зеленский (3096) Конгресс украинцев Канады (24) Хичий (3) Формула Штайнмайера (34)

 "Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - канадская диаспора просит Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера"

Диаспора Канады просит президента Владимира Зеленского заверить мир в том, что независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению.

Об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичиій, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - сказала Хичий.

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Она призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы террористы, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.

Диаспора призвала президента сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151810
 
   
 Топ комментарии
 
Он никому ничего не должен, кроме семьи и Игоря Валерьевича (с) "Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - канадская диаспора просит Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 395
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Певно багато чого винний і Пуйлу. Інакше так не поспішав здати незалежність УКраїни.
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Он никому ничего не должен, кроме семьи и Игоря Валерьевича (с)
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Привіт тобі від плінтуса.
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Певно багато чого винний і Пуйлу. Інакше так не поспішав здати незалежність УКраїни.
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Совсем наоборот - кроме Игоря Валериевича и семьи.
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І єщьо у нєво дєті... - тому Україна почекає.
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Для такого підходу Зєля повинен керувати Ізраїлем, а не УКраїною. ЩО для нього чужа земля.
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В Ізраїлі зЕ в кращому випадку унітази мив би, а не керував чимось
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Вам уже четко обьяснили что выборы только после передачи контроля над границей и по украинским законам.
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Вообще-то по формуле Штайнмайера совсем наоборот, украинский контроль над границей самая последняя стадия.
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Кто это будет определять и фиксировать, слепоглухонемое ОБСЕ?


Valery Solovei
Вчора о 08:48 ·

В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.

2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести "добровольческий корпус", сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.

3. На встрече в "нормандском формате" Зеленский повторит согласие с "формулой Штайнмайера", после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.

4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.

5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.

6. Зеленский попытается "продать" украинскому обществу эту сделку как "мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие". Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.

7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через "встроенный предохранитель - Донбасс".
P.S. Вероятно, украинская власть вынесет решение по Донбассу на общенациональный референдум.
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Это где такое и у кого написано? Этих формул уже миллион, потому и требуют от преЗЕдента конкретики люди, а не просто сидеть в догадках что и где там кто-то выбрал. Логично ведь, правда? И лично я не вижу в этом проблемы эту их формулу показать общественности если только там не заложены какие-то скрытые мотивы.
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Не існує "формули " як такої.она скоріше описує зміну хронології виконання мінських домовленостей (не на користь України)

не сама "формула Штанмайєра" -зло..
ЗЛО -що будь-які перемовини з сепеаратистами -це їх легімітизація..
Легімітизація сепаратистів -це надати Кремлю аргументи у його твердженні ,що в Україні "громадянський конфлікт".
Команді ЗЕ.
ЦИМ УКраїна сама себе позбавляє прав на репарації за зруйнований і розкрадений Донбас.
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Объяснили четко, причем Зеленский действительно не раз заявлял, что о сдаче интересов Украины речи не идет. Но одно дело - заявления, другое дело - конкретные действия. А они не могут не настораживать. Вполне возможно, что кацапам просто морочат голову, но об этом мы можем только догадываться, вслух сказать подобное Зе точно не может. И никто не застрахован от ошибок. Тем более, мы уже знаем, с кем имеем дело. Поэтому протесты есть и будут, и это нормально. Это как вожжи, которые иногда могут удержать от неправильных шагов. Я всегда говорила, что сдать интересы государства уже не будет позволено никому, даже Зе с 73%.
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Канадская диаспора разучилась читать? Кучма вчера подписал документ, где четко записано, что будут выборы, а никакие границы и отводы войск не предусматриваются.
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Ты документ хоть видел? Или ты гавкнул ради статистики?
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следи за темой , а не пытайся оскорблять пользователей"Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8756 - https://censor.net.ua/photo_news/3151620/**********************************************************************************
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Ето не докумет а письмо где описаны общие положения етой формули. Что касается самой "формулы" то в ней не напысано про вывод войск рф и взятие границы под контроль Украиной и соответствено выборы пройду под дулами автоматов но по законам Украины и участвоввать в них будут бандиты и уголовники короые убивают украинских солдат. После чего Донбас получат собственую армию(наротная милиция), особый статус(блокировать решения Киева) А чепушыло и пасечник в парламенте будут расказывать о "прелестях" рузке мира.
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Формула штанмаєра не передбачає повної капітуляції, тільки на 73%.
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А еще канадская диаспора приняла решение в полном составе отправиться с оружием в руках освобождать Крым.
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там канадский партизанский собираем мы отряд....
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посоны, єт все фигня, седня смотрим киву в раде гы.
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Все будет, как завещал Порошенко по формуле Штайнмайера.
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А этот слабоумный с утра снова про Порошенко...
Да чтобы не делал Порошенко, сейчас решает Зеленский.
Альо, зебильное!
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Как присоединение разрушенных и разворованных лугандона и доббабвэ с сепарами поможет экономике страны?
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Вы против возвращения Крыма и Донбасса? Давайте определимся, чего же мы хотим. Если хотим обратно Крым и Донбасс, то их придется принимать разрушенными и разворованными, и не с тем населением, которое нам бы хотелось, а которое там есть. Это во-первых. Во-вторых, народ жаждет наказания преступников и коллаборантов. А как их наказывать, не вернув эти территории? На каких условиях возвращать - это отдельный серьезный разговор, только сначала все-таки нужно определиться хотим ли мы вообще возвращать этот регион. иначе такой разговор просто не имеет смысла. А ведь очевидно, что народ сам пока не знает, чего он хочет - вернуть Донбасс и Крым или ров с крокодилами. При этом совершенно забывает, что есть агрессор, которому до лампы чего хотим мы. И все это нужно учитывать.
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Не против, но не на любых условиях.
И вопрос я задала Иванову, который считает, что нужно срочно возвращать оккупированные территории Донбасса, потому что сейчас очень страдает экономика Украины.
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Идиоты придумали, что Зеленский собрался капитулировать и сдать Украину. Будет мир без капитуляции.
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Гарант видно не дочитав про свої обов"язки відповідно до Конституції ... але моношобла змінить Конституцію під 95 підворотню
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Разъясняю формулу шпеера:

"Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8876
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Зебильсвующиму дебилу Романенко.
Кучма подписал согласие в письме не с формулой Штанмайера,а частью формулы.Той частью которую вырвала РФ из контекста.Моника,руками Кучмы,дала согласие на выборы без "безпоковой части ни" формулы Штанмайера.Т.е Украина проводит изменения в Конституции и законах,а в замен не получает ...ниху@.Ни контроля над границей,ни вывод войск РФ,ни розоружение НВФ.Украина не получает ни ху@ ,разве что только Моника сможет пофоткаться с лидерами "нормандского формата". Так что юрочки зебильные,идите наху#!
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Как раз изменений в Конституцию и не предвидится, и об этом уже было заявлено не раз.
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порохоботам..

Кучма не має права підпису "від імені України"..
Це все "попередні домовленості"..
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А крест на минске не хотят ставить кто, друзья - спонсоры Украины: Германия и Франция
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Когда эти крикуны уже поймут что война разрушает страну. Люди бегут отсюда, страдает экономика, страна много денег тратит на войну вместо того чтобы на эти деньги строить заводы и дороги. Война не даёт стране развиваться.
В Украине и так уже пенсионеров больше чем молодых, все спецы выехали отсюда. Наука и бизнес не развивается. Мы уже перешли черту невозврата, когда нация начинает вымирать.
А не давая закончить войну эти грёбаные тупоголовые "патриоты" сами убивают Украину! Нужен мир. Да, пусть ценой каких-то уступок, но мир.
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Тупорылый олень,какая война?Войны уже давно нет,есть перемирие!И эта война будет продолжена в любом случаи до полного уничтожения или Украины,или российской империи.Гребаный тупоголовый зебил,люди бежали отсюда ещё с 90х годов.А мира не будет,потому что если хочешь мира,то что нужно делать?Кричать "нам нужен мир,нужен мир,даже ценой уступок"? Ох и забил же ты конченый!
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Иванов, ты в своем уме????!
Разрушенный бамбас ,с вооруженной милицией от бандитов и таррористов ,которые не желают признавать границы Украины,но требуют содержание от Украины,ты считаешь - мир любой ценой?Это решение проблем с нехваткой денег? И ничего что эта полиция будет по любому поводу отстреливать тех кто хоть как то будет поддерживать Украину?ЭЭто фактически теже войска кацапоидов ,но названные милицией И не только на Донбассе,мы пустим убийц к себе в дом ,когда будешь бояться выйти за хлебом в магазин,где бы ты не жил,когда удблюдки начнут насиловать и убивать,когда нас обложат налогами чтобы кормить и востанавливать этого монстра,тогда найти бы тебя и таких как ты удавить этим "миром".Но страшнее всего что путлер этим украинским приднестровьем доконает Украину окончательно.
Почему вы такие тупые зебилы,,опомнитесь!!Привели к власти кремлевского шута ,так уже помогите не сдать Украину, она увы ,у нас с вами одна!
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Блин, уже было сказано многократно:
"реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
· полное прекращение огня;
· обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
· вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
· разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
· обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
· установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы."
Что тут еще писать? Протесты, вече на Майдане преждевременны, и будорожат Украину напрасно! Увидим документ от нормандской четверки, и если там будет иначе, Майдан будет необходим,и поддержан большинством граждан Украины, уверен в этом. И это будет концом Зе и СН. Но я лично, уверен, что такого не произойдет: будет как задекларировано или не будет вовсе, и надо будет искать другие способы прекращения войны.
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кем сказано? когда сказано? а ничего что например по этой формуле особый статус дается на постоянной основе а не на время переходного периода?
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Пока подписано это:"Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1994
....и ничего более.... а где там о том, что вы запостили,а?
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Вот поэтому и верить зебилам нельзя ,оно брешет не отводя глаз.
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Про участки границы поподробнее,что интересно -последним пунктом.
А еще интереснее вооруженная милиция апалченцев .которая будет контролировать выборы ,и последующее восстановление бамбаса за счет Украины ,но не согласная востанаввливать границы и подчинятся законам Украины.
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Та там всього пару речень. Не переймаєтьсь, все зергуд товар-іщі.
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Якщо народ переймається, то теж незле. От щоб було зергуд, і треба, щоб народ переймався. Народ вже тільки разів обманювали, що він уже нікому не вірить, і добре робить. "Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3021
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...Коля полуМендель: как можно так опускаться?
Я думал, что Винника не затмит никто. Потому что вот это чувак лох*нулся. Но, Коля Тищенко побил все рекорды: он решил сцепиться с демонстрантами, причем сделал это самым тупейшим способом.Подробнее смотрите на видео:
https://youtu.be/Jl7q3vPOFbA
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332168-kolja_polumendelj_kak_mohno_tak_opuskatjsja
...
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Зеля уже устал это заявлять на каждом шагу. Нарное нужно запитьс на лбу вех порохоботов - Украина неделима!
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Наївні канадці просять "йожіка в туманє", що рухається "на пєрвой пєрєдачє", чітко заявити куди він прямує...
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Самое интересное .что они просят зелебеню дать гарантии , что подписывая документ о капитуляции ,зелебеня не станет при этом капитулировать. "Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5357
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диаспоряне добро пожаловать на восток Украины. посидите в окопах в вас постреляют и вы постреляете до первых 200-х .а там гляди и войну обьявите срашке. дякулы хреновы
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діяспора -безумовно патріоти Україи,але ЗДАЛЕКУ.

тому дійсно ,мають МЕНШЕ прав на врахування їх думки ,ніж ГРОМАДЯНИ Украни...
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Для миродрочерів" я хачю міра а ви шо- вайни хватіт смярьтей!!??"
1. Пусть рашисты Воскресят 14000 убитых украинцев!!! 2. Вывод всех рашистских войск и чвк с территории Украины. 3. Суды над палачами и убийцами украинцев. 4. Ввод миротворческого контингента по всей границе Украина - раша. 5 . Возврат анексированного Крыма и оккупированного ордло Украине
6.Выплата репараций и контрибуций Украине рашей
7. Тогда украинский народ подумает о мире , лет через 50- 70.
А так - на .. ваш такой мир !!!
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вам уже всё объяснили. посмотрите пресс конференцию.
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