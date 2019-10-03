 "Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - канадская диаспора просит Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера"

Об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичиій, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - сказала Хичий.
Она призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы террористы, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.
Диаспора призвала президента сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
Valery Solovei
Вчора о 08:48 ·
В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести "добровольческий корпус", сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в "нормандском формате" Зеленский повторит согласие с "формулой Штайнмайера", после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается "продать" украинскому обществу эту сделку как "мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие". Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через "встроенный предохранитель - Донбасс".
P.S. Вероятно, украинская власть вынесет решение по Донбассу на общенациональный референдум.
не сама "формула Штанмайєра" -зло..
ЗЛО -що будь-які перемовини з сепеаратистами -це їх легімітизація..
Легімітизація сепаратистів -це надати Кремлю аргументи у його твердженні ,що в Україні "громадянський конфлікт".
Команді ЗЕ.
ЦИМ УКраїна сама себе позбавляє прав на репарації за зруйнований і розкрадений Донбас.
https://censor.net.ua/resonance/3146916/yakscho_zakordonn_ukrants_bachitimut_scho_v_ukran_vdbuvatsya_progres_mi_potrbn_tut_to_yimovrnim_povernennya
Да чтобы не делал Порошенко, сейчас решает Зеленский.
Альо, зебильное!
И вопрос я задала Иванову, который считает, что нужно срочно возвращать оккупированные территории Донбасса, потому что сейчас очень страдает экономика Украины.
Кучма подписал согласие в письме не с формулой Штанмайера,а частью формулы.Той частью которую вырвала РФ из контекста.Моника,руками Кучмы,дала согласие на выборы без "безпоковой части ни" формулы Штанмайера.Т.е Украина проводит изменения в Конституции и законах,а в замен не получает ...ниху@.Ни контроля над границей,ни вывод войск РФ,ни розоружение НВФ.Украина не получает ни ху@ ,разве что только Моника сможет пофоткаться с лидерами "нормандского формата". Так что юрочки зебильные,идите наху#!
Кучма не має права підпису "від імені України"..
Це все "попередні домовленості"..
В Украине и так уже пенсионеров больше чем молодых, все спецы выехали отсюда. Наука и бизнес не развивается. Мы уже перешли черту невозврата, когда нация начинает вымирать.
А не давая закончить войну эти грёбаные тупоголовые "патриоты" сами убивают Украину! Нужен мир. Да, пусть ценой каких-то уступок, но мир.
Разрушенный бамбас ,с вооруженной милицией от бандитов и таррористов ,которые не желают признавать границы Украины,но требуют содержание от Украины,ты считаешь - мир любой ценой?Это решение проблем с нехваткой денег? И ничего что эта полиция будет по любому поводу отстреливать тех кто хоть как то будет поддерживать Украину?ЭЭто фактически теже войска кацапоидов ,но названные милицией И не только на Донбассе,мы пустим убийц к себе в дом ,когда будешь бояться выйти за хлебом в магазин,где бы ты не жил,когда удблюдки начнут насиловать и убивать,когда нас обложат налогами чтобы кормить и востанавливать этого монстра,тогда найти бы тебя и таких как ты удавить этим "миром".Но страшнее всего что путлер этим украинским приднестровьем доконает Украину окончательно.
Почему вы такие тупые зебилы,,опомнитесь!!Привели к власти кремлевского шута ,так уже помогите не сдать Украину, она увы ,у нас с вами одна!
"реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
· полное прекращение огня;
· обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
· вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
· разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
· обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
· установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы."
Что тут еще писать? Протесты, вече на Майдане преждевременны, и будорожат Украину напрасно! Увидим документ от нормандской четверки, и если там будет иначе, Майдан будет необходим,и поддержан большинством граждан Украины, уверен в этом. И это будет концом Зе и СН. Но я лично, уверен, что такого не произойдет: будет как задекларировано или не будет вовсе, и надо будет искать другие способы прекращения войны.
....и ничего более.... а где там о том, что вы запостили,а?
А еще интереснее вооруженная милиция апалченцев .которая будет контролировать выборы ,и последующее восстановление бамбаса за счет Украины ,но не согласная востанаввливать границы и подчинятся законам Украины.
Я думал, что Винника не затмит никто. Потому что вот это чувак лох*нулся. Но, Коля Тищенко побил все рекорды: он решил сцепиться с демонстрантами, причем сделал это самым тупейшим способом.Подробнее смотрите на видео:
https://youtu.be/Jl7q3vPOFbA
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332168-kolja_polumendelj_kak_mohno_tak_opuskatjsja
...
тому дійсно ,мають МЕНШЕ прав на врахування їх думки ,ніж ГРОМАДЯНИ Украни...
1. Пусть рашисты Воскресят 14000 убитых украинцев!!! 2. Вывод всех рашистских войск и чвк с территории Украины. 3. Суды над палачами и убийцами украинцев. 4. Ввод миротворческого контингента по всей границе Украина - раша. 5 . Возврат анексированного Крыма и оккупированного ордло Украине
6.Выплата репараций и контрибуций Украине рашей
7. Тогда украинский народ подумает о мире , лет через 50- 70.
А так - на .. ваш такой мир !!!