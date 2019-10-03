 Это начало капитуляции, - Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"

Об этом информирует пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России", - говорится в обращении.

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Депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области к протестам: "Призываем органы местного самоуправления Тернопольской области выражать свои протесты против начала капитуляции".

"Подтверждаем готовность Тернопольского областного совета и обращаемся к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии, на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады Украины", - говорится в документе, принятом за основу.

Кроме того, депутаты облсовета приняли обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности о недопустимости отвода сил и средств ВСУ и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.