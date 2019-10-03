 Это начало капитуляции, - Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"

Об этом информирует пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России", - говорится в обращении.
Депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области к протестам: "Призываем органы местного самоуправления Тернопольской области выражать свои протесты против начала капитуляции".
"Подтверждаем готовность Тернопольского областного совета и обращаемся к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии, на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады Украины", - говорится в документе, принятом за основу.
Кроме того, депутаты облсовета приняли обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности о недопустимости отвода сил и средств ВСУ и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
А у чому він брехав ЄС? Що у нас не громадянська війна, а агресія росії? Поясни
Каждому здравомыслящему человеку абсолютно очевидно, что Украина непременно отторгнет ОРДЛО в том виде, в котором они сейчас пребывают. С каким бы усердием их не впаривал Кремль. Ибо это злокачественное для тела страны образование. Возврат этих территорий возможен только, если там действительно будет Украинский суверенитет. Новая власть ищет пути прекращения горячей фазы конфликта. Порохоботы ищут повод орать зрада. Вот и вся разница.
Есть день Победы. Добытой огромной ценой. То, что мы отмечаем 9-го мая, далось такими страшными жертвами, что и победой это трудно назвать.
Но теперь забудьте, что вы отмечали победу. Вы к той Победе, что была в середине 20-го века, имеете такое же отношение, как к Полтавской битве. А других побед у вас не было, нет и не будет. Потому что вы сильно устали от войны. Потому что у вас шоколадный барыга армию украл. Потому что вам по безвизу надо срочно в польшу сигареты фарцануть. Потому что тарифный геноцид. Потому что...
Теперь у вас есть другая дата - друге жовтня. Теперь вы отмечаете день поражения.
Только не надейтесь, что на этом война закончится. Потому что тот, кто между войной и позором выбирает позор, получает и войну, и позор.