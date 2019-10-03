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 Политика Украины
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 Это начало капитуляции, - Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"

Тернопольский областной совет на внеочередном заседании 2 октября принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству государства,в котором выразил свое возмущение согласованием в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом информирует пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России", - говорится в обращении.

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Депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области к протестам: "Призываем органы местного самоуправления Тернопольской области выражать свои протесты против начала капитуляции".

"Подтверждаем готовность Тернопольского областного совета и обращаемся к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии, на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады Украины", - говорится в документе, принятом за основу.

Кроме того, депутаты облсовета приняли обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности о недопустимости отвода сил и средств ВСУ и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151809
 
   
 Топ комментарии
 
А зевата каже що моніка все правильно робить.
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Ну, пошла жара. Предыдущие разы все начиналось тоже с Западной Украины, и решения облсоветов были одними из ключевых.
Зе совершил ошибку и должен заплатить.
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Зеленский все правильно делает. Нужно вести переговоры по норманскому формату. Тем более обещать не значит жениться. И Украина в любой момент может дать задний ход.
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І тоді ЄС каже- Якого хріні? Не хочете виконувати зобов'язань? Завтра знімаємо санкції з *****
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Носковский , именно єто ЕС и говорит сейчас ! Пеца задрал всех длительньім враньем.
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Пєца досі президент України?)))

А у чому він брехав ЄС? Що у нас не громадянська війна, а агресія росії? Поясни
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Здесь призывы к здравому смыслу бессильны! Порохоботы к нему в оппозиции.))
Каждому здравомыслящему человеку абсолютно очевидно, что Украина непременно отторгнет ОРДЛО в том виде, в котором они сейчас пребывают. С каким бы усердием их не впаривал Кремль. Ибо это злокачественное для тела страны образование. Возврат этих территорий возможен только, если там действительно будет Украинский суверенитет. Новая власть ищет пути прекращения горячей фазы конфликта. Порохоботы ищут повод орать зрада. Вот и вся разница.
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Дать то задний ход Украина может. Только санкции с Путлера тогда снимут, дескать Украина виновата, отказалась выполнять соглашения.
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А вопли "капитуляция-капитуляция-капитуляция" кричат те кто наживается на войне и беспорядках по причине войны. Боятся что денежный поток для них закончится с наступлением мира
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Сколько ж вас зебилов продажных с утра навалило!
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С помощью "формулы Путмаера" (особого статуса!) ихтамнетов можно будет уже легализовать, они ведь тогда уже будут там по приглашению, ПРИДНЕСТРОВЬЕ-2.
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России не выгоден конфликт в Украине сроком более 5 лет, т. к. падает рейтинг российской власти и внутри России и за границей. Поэтому Россия будет стремиться любым способом выскочить из конфликта на востоке Украины. От длительного конфликта Россия имеет большие моральные и материальные потери, чем Украина. В отношении принятия России в ПАСЕ - Украине надо было не демаршировать, а выйти из ПАСЕ. Всё равно пользы от ПАСЕ нет. Думаете, если Великобритания выходит из ЕС ей сильно нужно ПАСЕ? Ещё меньше, чем ЕС!
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Бред , может и из ООН вьійти Украине ? ООН , ПАСЕ и пр. нужньі Украине для борьбьі с РФ-ей.
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так идите в атаку на ордло. уряяяяя!
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Запомните этот день

Есть день Победы. Добытой огромной ценой. То, что мы отмечаем 9-го мая, далось такими страшными жертвами, что и победой это трудно назвать.
Но теперь забудьте, что вы отмечали победу. Вы к той Победе, что была в середине 20-го века, имеете такое же отношение, как к Полтавской битве. А других побед у вас не было, нет и не будет. Потому что вы сильно устали от войны. Потому что у вас шоколадный барыга армию украл. Потому что вам по безвизу надо срочно в польшу сигареты фарцануть. Потому что тарифный геноцид. Потому что...
Теперь у вас есть другая дата - друге жовтня. Теперь вы отмечаете день поражения.
Только не надейтесь, что на этом война закончится. Потому что тот, кто между войной и позором выбирает позор, получает и войну, и позор.
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Имелось в виду , "в Европе" . Для совков еще и Японию туда , взрьів мозга !
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Спочатку Львівський, тепер Тернопільський, далі підуть інші міськради та облради, як в 2013-2014 роках. Коли Янукович відмовився підписувати Асоціацію.
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